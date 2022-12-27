Сегодня состоялось последнее в уходящем году заседание кабинета министров Абхазии. В основную повестку дня было внесено не так много вопросов – 12, но затем, уже незадолго до заседания к ним добавилось еще 12, составивших дополнительный список.

Немало внимания на заседании было уделено вопросу о подписании административного соглашения между соответствующими министерствами Абхазии и России о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в РА. Вопрос своевременной регистрации смерти граждан остается неурегулированным, из-за чего после кончины пенсионеров неустановленные лица продолжают снимать деньги с пенсионного счета, заявил докладчик – глава Министерства соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба.

«Получились излишние выплаченные суммы, которые необходимо возвращать Пенсионному фонду России, – сказал он. – Общая сумма с 2015 года составила около 25 миллионов рублей. В связи с этим в 2022 году мы подписали протокол о внесении изменений в соглашение, который наш парламент ратифицировал… В случае непредоставления сведений или предоставления заведомо ложных сведений, повлекших выплату излишних сумм пенсий и доплат к ним, по законодательству России на основании запроса Пенсионного фонда, министерство вместе с МВД, прокуратурой и другими органами проводят соответствующую работу. Если в течение месяца средства не будут возвращены, наше министерство несет ответственность, то есть мы возвращаем в Пенсионный фонд эти средства. При этом у министерства остается право взыскивать с граждан данные средства».

В период с августа 2020 года, когда было приостановлено перечисление российских пенсий на пластиковые карты, а пенсионеры сами должны были являться в отделения Сбербанка, число случаев снятия пенсий умерших лиц стало намного меньше, но они все же есть, так как недобросовестные родственники прибегают к подложным доверенностям от якобы неходячих больных. Выявить лиц, которые получают таким способом деньги, нетрудно, сказал министр, этими эпизодами занимается Генеральная прокуратура.

Премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, сказал:

«По карточкам воровать эти деньги пенсионные было легко. Приходил внук, приходила внучка, неважно кто. И по этой карточке спокойно снимали деньги за умерших пенсионеров».

Но когда пришлось отказаться от использования для пенсионных перечислений карт, говорит Анкваб, возникла другая ситуация:

«На нас обрушились блогеры за то, что мы не уважаем пенсионеров, издеваемся над ними… Но что в итоге получилось? Если не само лицо, то приходит доверенное лицо, так? Мы должны влиять на эту ситуацию. Министерство наше, прежде всего. Не фиксировать факты, а влиять на эту ситуацию. Есть у нас это, есть – что бросает тень на всех сидящих здесь. Это формулируется так: «Абхазская сторона не выполнила… не выполняет…». Руслан, в следующий раз будет тяжелый разговор».

Члены кабинета министров Абхазии утвердили порядок оказания услуг экскурсоводом (гидом), гидом-переводчиком и инструктором по туризму на территории республики. Документ регулирует отношения между исполнителями и заказчиками в области оказания услуг по ознакомлению туристов с достопримечательностями, их сопровождению и информированию, а также обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов, требующих специального сопровождения. Естественно, в ходе обсуждения вопроса зашел разговор о проблеме, которая в последние годы волнует абхазское общество – когда заезжающие вместе с туристами из Сочи гиды рассказывают об Абхазии в искаженно-уничижительном тоне. Анкваб по этому поводу сказал:

«Нелегалы вредны не только потому, что они негативно влияют на экономическую политику в данном случае, а потому, что рассказывают небылицы и чушь всякую несут. Это намного хуже и намного опасней. В наступающем курортном сезоне это надо учесть. Всяческие меры, какие угодно, вплоть до административных. МВД поможет, налоговики помогут».

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния добавил:

«Помимо того, что они рассказывают небылицы, они выбирают такие горные маршруты, которых зачастую вообще не существует, и создают затем большие проблемы нашим службам в их поиске».

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении порядка формирования и применения цен, правил использования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики». С 1 января 2023 года для физических лиц при потреблении электроэнергии в бытовых целях с использованием однофазного присоединения будет применяться пониженный коэффициент, его размер составит 65 копеек за кВт/ч. При наличии трех фаз 1 кВт/ч будет стоить 85 копеек. Эта норма не распространяется на абонентов, у которых не установлены счетчики. Если физическое лицо потребляет электроэнергию в бытовых целях свыше 20 кВт/ч, стоимость будет рассчитываться по тарифу, установленному для категории «Потребители, осуществляющие добычу криптовалют».

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган объяснила:

«Эти предложения были обусловлены тем, что, как мы знаем, после введения запрета на добычу криптовалют большая часть оборудование для майнинга была передислоцирована в частные жилые дома. При этом объем потребления электроэнергии физлицами, которые используют оборудование для майнинга, вырос, но при этом тариф применяется обычный, как для физических лиц. Предложение призвано исправить данную ситуацию. Это было также предложение Минэнерго России, где проанализировали наши данные. Инициатором является «Черноморэнерго».

Был принят ряд решений по земельным и имущественным вопросам. Так, кабмин передал в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Феникс Групп» имущественный комплекс кирпичного завода. В постоянное пользование индивидуальному предпринимателю Ажиба А. Р. передается земельный участок площадью 2,0 га в селе Елыр Очамчырского района для строительства гостиничных коттеджей. Объекты недвижимого имущества Республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» передается в собственность администрации Гулрыпшского района. (До войны они подчинялись авиагородку.) Речь идет о магазине, жилых домах и так далее. Имущественный комплекс «Сухумское рыболовецкое хозяйство» (г. Сухум, ул. Адлейба, 19) включили в перечень объектов, подлежащих приватизации. Кабмин утвердил и условия его приватизации. ООО «Санаторий «Абхазия» передается в аренду часть имущественного комплекса санатория «Абхазия». Кабмин одобрил предложение администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 в поселке Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». Было одобрено и предложение администрации Гагрского района о предоставлении ООО «ЭкоРед» 0,53 га земли в городе Пицунде (в районе бывшей птицефабрики) для строительства гостиницы. Но больше всего таких решений – три – принято по поселку городского типа Цандрыпш.

После того, как повестка дня была исчерпана, премьер-министр предложил министру культуры Дауру Кове проинформировать о ситуации с тарелкой, созданной Пабло Пикассо, и двумя рисунками Фернана Леже, которые принадлежат Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа в Сухуме и о пропаже которых СМИ сообщали в прошлом месяце. Тарелка в начале 2022 года была отправлена на экспертизу в Москву, сказал Даур Кове. Рисунки, найденные в Минкульте, переданы на хранение в Национальный банк сотрудниками Минкульта и представителями музея Гулиа. Экспертизу их и тарелки еще не проводили, однако ведомство планирует сделать это в ближайшем будущем.

Он уточнил: «Скорее всего, это будут представители Третьяковской галереи. Сейчас ведем переговоры, пригласим их для того, чтобы они совместно с нашими экспертами провели экспертизу на территории Абхазии. Далее будем рассматривать вопрос о том, чтобы выставить эти картины и тарелку, скорее всего, в Государственном музее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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