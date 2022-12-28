Кокойты критикует Гарибашвили, но говорит о «благоразумии» властей Грузии

Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Грузинский премьер накануне пообещал «абхазским и осетинским братьям и сестрам» 10 миллиардов долларов инвестиций и будущее, как у Монако.

«Интересно тогда, почему же сама Грузия, имея такие возможности, вместо «Монако» превратилась в отстойник предателей России?» – написал Кокойты в телеграм-канале.

Политик считает, что слова Гарибашвили – «оскорбительные и провокационные». Политик недоволен отсутствием адекватной реакции на подобные заявления с югоосетинской стороны.

«Не исключаю, что кто-то за спиной народа Южной Осетии ведет закулисные игры. Предостерегаю всех от подобного рода коварных шагов – не вызывайте гнев осетинского народа, мы вам подобного не простим», – сказал он.

Кокойты советуют грузинским властям «покаяться перед народами Осетии и Абхазии, признать их как независимые государства, а также официально принять документ о признании Грузии агрессором, ответственным за геноцид и развязывание войны».

При этом он отметил «благоразумие нынешнего грузинского руководства в последнее время».

«Слабо, но в нас вселяет надежду то, что вы осознаете свою ошибку и делаете правильные выводы», – добавил Кокойты.

Бывший югоосетинский лидер выступил за «добрососедские отношения» с Грузией, «за доброго соседа без НАТО», «за православного соседа с традиционными, православными и семейными ценностями».