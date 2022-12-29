Почему Путин напал на Украину?

С 24 февраля уходящего года не прекращаются дебаты о причинах вторжения России в Украину. В этом деле, как говорится, сколько людей, столько и мнений, однако, как и во многих других случаях, и тут в основном внимание концентрируется на политических факторах, и игнорируются человеческие.

Между тем совершенно убежден: в агрессии Москвы против Киева практически нет политики, не говоря уже о том, что никто в России не ищет материальной выгоды от оккупации Украины. Ее заводы и небольшие по российским меркам природные ресурсы никого не интересуют, во всяком случае, на том уровне, чтобы ради этого затевать такую гигантскую и дорогостоящую авантюру. Чтобы понять движущие мотивы украинской бойни, вам нужен не политолог, а психоаналитик…

Нет, конечно, с формальной точки зрения все ясно – еще задолго до войны Кремль выкатил Западу целый ряд условий, невыполнение которых предполагалось карать тогда еще неназванными «мерами военно-политического характера». Были в этом списке вопросы, вообще не имевшие отношения к Украине, – например, фактический уход НАТО из стран Восточной Европы и Балтии, что, конечно, было немыслимо, этого бы никто не сделал.

Все попытки Запада убедить Путина, что Киев никто в альянс принимать не собирается и, по сути, это буря в стакане, эффекта не возымели

Что касается непосредственно Украины, то среди прочих мелочей от нее требовался официальный отказ от курса на вступления в НАТО – все попытки Запада убедить Путина, что Киев никто в альянс принимать не собирается и, по сути, это буря в стакане, эффекта не возымели. На это предложение он ответил в своем знаменитом телевизионном выступлении, предварявшем признание независимости ДНР и ЛНР – «Ну а что это меняет в историческом плане?»

Ну, действительно, если измерять время тысячелетиями, как это делает история, то, да, ничего не меняет…

Убежден, что все это пустая говорильня. Путин напал бы на Украину, даже если бы она официально отказалась от НАТО. Что-то придумал бы снова, какое-нибудь невыполнимое условие вроде «взять всем, да застрелиться», и обязательно пошел бы воевать. Более того, несколько месяцев назад стало известно, что крупный кремлевский чиновник Дмитрий Козак добился-таки от украинского руководства согласия на нейтральный статус, но всем было плевать, это уже никого не интересовало.

То, что Путин прекрасно понимает отсутствие какой-либо реальной угрозы России от блока НАТО, стало очевидно позже, когда о намерении присоединиться к альянсу объявили Финляндия и Швеция. С формальной точки зрения Финляндия в составе НАТО угрожает безопасности России гораздо больше, чем Украина: сами посудите, второй город страны – Санкт-Петербург – находится, считай, в шаговой доступности, тогда как с Украиной граничат города и области второго разряда – Белгород, Ростов, Краснодар, Воронеж и т.д.

Однако решение финнов вызвало у Москвы довольно вялую реакцию: ну, побухтели пару недель, пригрозили поставить ракеты на границы, но в конце концов прекратили изображать возмущение и сказали, что членство Финляндии в НАТО не несет реальной угрозы России. Кто бы сомневался. Конечно, не несет. Так же, как и Восточная Европа, страны Балтии, Украина, Грузия, Молдова.

Путин не собирался ждать выполнения своих требований. Они были нужны ему просто как повод для вторжения

Таким образом, в реальности НАТО был только повод, в особенности в том, что касается ухода альянса из Восточной Европы. Перед Западом поставили совершенно невыполнимое условие, унизительное даже с точки зрения бесхребетных западных политиков. Путин не собирался ждать выполнения своих требований. Они были нужны ему просто как повод для вторжения – вот, Запад нас в очередной раз не послушал, проигнорировал наше мнение, нас снова обидели и вынудили воевать. Мы не хотели, но нас заставили.

Не удовлетворившись вопросом НАТО, Путин потребовал от Украины и других невозможных вещей, вроде отказа от военно-технического сотрудничества с Западом, прекращения проведения каких-либо военных учений с Западом и отказ Европы и США поставлять в Украину какое-либо оружие. В общем, практически открытым текстом было сказано: откажитесь от армии, она вам не нужна, если что, я приду, захвачу вас и буду защищать от внешних угроз. Ну, например, от попыток аннексии западных территорий Польшей. Ну да, вроде бы Варшава таких конкретных планов не строит, но ведь может?

Представить себе, что 42-миллионная, вполне себе развитая, индустриальная страна откажется от армии просто потому, что Путину так захотелось – вряд ли кто-то мог на это рассчитывать

Мотивация, по которой Россия уже 11 месяц воюет так, что не может четко сформулировать, ради чего все это, состоит из густой, взрывоопасной смеси имперских чувств

Выполнение этого условия не требовалось. Напротив, все требования Путина как к Западу, так и к Украине были составлены так, чтобы выполнить их было невозможно даже теоретически. Ибо Владимиру Владимировичу нужно не выполнение условий, а как раз наоборот – повод для вторжения.

Искать реальные, непридуманные причины войны надо совсем в другом месте – мотивация, по которой Россия уже 11 месяц воюет так, что не может четко сформулировать, ради чего все это, состоит из густой, взрывоопасной смеси имперских чувств, ощущения горечи поражения в холодной войне и некого синтеза мании величия и комплекса неполноценности, в котором находится российское общество.

«Национальная гордость великороссов» и стремление контролировать всех и вся вокруг себя – вот движущие мотивы этой, совершенно безумной с прагматической точки зрения войны. Россию возмущает не сам факт попытки Украины уйти на Запад, а то, что это было сделано без высочайшего дозволения Москвы. Как, они куда-то там идут и нас ни о чем не спросили? Но это совершенно непозволительно, мы этого не допустим.

Россия, обуреваемая страстями, комплексами и ощущением собственного величия, постоянно нуждается в том, чтобы доказывать свою силу и мощь не только окружающему миру, но и самой себе. Отсюда столько разговоров и пропаганды в духе «можем повторить», «если что, всю Европу перепашем снова, как в 40-е».

Украина не должна даже пальцем шевелить без позволения Москвы, да и, вообще, никаких украинцев не существует, это историческое недоразумение, которое в скором времени будет исправлено

Украина не должна даже пальцем шевелить без позволения Москвы, да и, вообще, никаких украинцев не существует, это историческое недоразумение, которое в скором времени будет исправлено. Методы уже выбраны. Буча – это самое наглядное руководство по переформатированию целых наций – уничтожить всех, кто способен мыслить, а из остальных можно вить веревки.

И никакое НАТО тут даже близко не при делах. Все это только поводы. Гордыня ударила в голову россиянам. Они почувствовали себя богами, которые имеют право решать, кому кем себя считать и какая нация имеет право на существование, а какая нет.

Эмоции – плохой советчик. Рано или поздно ошибка, допущенная 24 февраля, добьет путинскую Россию, а вместе с ней и имперскую идею.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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