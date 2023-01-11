Состояние здоровья Михаила Саакашвили остается в центре внимания общественности, в том числе и международной. Расследовательская группа Bellingcat предлагает грузинским правоохранительным органам помощь в расследовании его возможного отравления. Автор «Акта Магнитского» Уильям (Билл) Браудер заявил, что вместе с командой экс-президента приступил к сбору соответствующих доказательств. А выслушиваемый сегодня в тбилисском суде врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель заявил, что Саакашвили может умереть. Делает заявления и сам Михаил Саакашвили.

У Саакашвили высок риск развития рака желудка, и его болезни могут вызвать смерть, заявил во время сегодняшних слушаний врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель, отвечая в режиме онлайн в судебных прениях на сегодняшнем заседании. Из его слов явствовало, что он лично не осматривал Саакашвили, но он располагал достаточными документами, чтобы сделать экспертное заключение. Там же он опроверг утверждения «Грузинской мечты» и Минюста о том, что Саакашвили проводилась бариатрическая операция или операция по уменьшению желудка незадолго до ареста в 2021 году, чем вызвано его похудение со 120 кг до 73 кг.

«Если такая операция и была проведена, то в 2017-м», – пояснила после заседания мать Саакашвили Гиули Аласания, недоумевая, почему после заключений таких компетентных зарубежных экспертов – психиатров, токсикологов, а сегодня врача-гастроэнтеролога – суд и власти тянут с принятием положительного решения:

«Я удивляюсь, слушая диагнозы этих специалистов, я поражаюсь, как мой сын до сих пор жив. Информация о его операции в 2021-м - вымысел, в 2017 у него была незначительная операция. В 2021-м он полностью обследовался в Голландии, он был абсолютно здоров, и документ с тем диагнозом существует».

Судебный процесс об отсрочке или освобождении от заключения по делу Саакашвили начался в начале декабря прошлого года. На заседании 22 декабря Михаил Саакашвили ненадолго включился онлайн, и его внешний вид поверг присутствовавших в шок. Представители партии власти тем не менее убеждены, что Саакашвили и его окружение симулируют болезнь и привлекают для международного резонанса зарубежные пиар-компании. Что сам бывший президент думает о процессе, стало известно сегодня. На своей странице Facebook он иронизировал:

«По-моему, когда в четыре года я упал с велосипеда и выбил себе три зуба, на самом деле, именно в этом кроется вся причина, а не в том, что меня били, таскали по асфальту и полу, устроили «шумок» и отравили в Тбилиси».

Все это было бы смешно, если бы мы не имели дело со сценарием убийства, продолжает Саакашвили и в конце поста призывает гражданский сектор не считать «список Саакашвили», составляемый автором списка Магнитского Уильямом Браудером, внутрипартийным делом «Нацдвижения»:

«Что касается включения таких субъектов в глобальный «список Магнитского», то я призываю неправительственные организации к активному участию в этом вопросе, поскольку это не партийный вопрос».

О том, что американский финансист Браудер вместе с командой Михаила Саакашвили приступил к работе по сбору доказательств его отравления, стало известно из его интервью грузинской службе «Голоса Америки». В нем Браудер сказал:

«Теперь нам нужно составить список тех чиновников, которые не позволяют [Михаилу Саакашвили] получить надлежащее лечение, которые несут ответственность за жестокое обращение с ним. Если в ближайшее время его не отпустят, то мы должны либо сразу ввести санкции в отношении этих людей, либо пригрозить им очень жесткими санкциями». Также Браудер предположил, что «правительство Грузии Саакашвили держит в заложниках».

По поводу Саакашвили были и другие обращения к грузинским властям из-за рубежа. Исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев публично обратился к грузинским правоохранительным органам в эфире «Дождя» и предложил помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента.

Автору «акта Магнитского», руководителю Bellingcat ответил бывший член «Грузинской мечты», ныне представитель «Силы народа» Гурам Мачарашвили:

«Христо Грозев публично обратился к грузинским правоохранительным органам и предложил помощь и взаимодействие в расследовании отравления Саакашвили. Наверное, догадываетесь о степени цинизма и попытки оправдания лжи? Второе – автор «списка Магнитского» господин Браудер говорит, что за пытками Михаила Саакашвили стоит Путин, который мстит Саакашвили. Легко понять и расшифровать степень той координации, которая ставит целью освобождение от наказания самого масштабного преступника в Грузии – Михаила Саакашвили, дискредитацию власти, вовлечение Грузии в войну и создание угрозы стабильности и мира в стране».

В оппозиции убеждены, что освобождение Михаила Саакашвили зависит не от суда, а от личного желания Бидзины Иванишвили.

Тем временем о фигуре бывшего президента говорят и в Хельсинском комитете США. В сегодняшнем заявлении правозащитной организации отмечается:

«Фигура бывшего президента Грузии Саакашвили вызывает разногласия, но, как и к любому другому заключенному, особенно к бывшему президенту и политическому лидеру, к нему следует относиться с достоинством и уважением. Правительство «Грузинской мечты» в конечном итоге несет ответственность за его благополучие», – говорится в Twitter организации.

Несмотря на то, что сторона защиты и сегодня настаивала на скорейшем завершении процесса, судья Георгий Аревадзе дал понять, что намерен досконально изучить все те многотомные материалы, которые адвокаты предоставили суду, ходатайствуя об освобождении Саакашвили из заключения по состоянию здоровья.

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