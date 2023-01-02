К чему готовят абхазскую энергетику

Пока в Абхазии, как и во многих постсоветских странах, продолжаются затяжные новогодние праздники, самое время поговорить о темах, которые станут главными в наступившем году. Первая тема уже объявилась – с 1 января цена на электроэнергию повысилась до 1 рубля 30 копеек за кВт⋅ч. Для большинства населения планеты цена в общем-то смешная, но в условиях Абхазии, во-первых, абсолютно необоснованная, потому как Абхазия не платит и не собирается платить за генерацию электроэнергии, и, во-вторых – не соответствующая уровню жизни населения.

Еще раз напомню, что пенсия по старости в стране находится в пределах 50 долларов, а цена на товары первой необходимости порой превышает показатели в самых дорогих странах мира.

Поэтому поговорим о решениях правительства, которое, назначая (а не формируя) цены, исходит не из общественных интересов, экономической целесообразности, а из собственных (я даже подозреваю, что личных) целей и задач. Дело в том, что накануне Нового года нашлось наконец-то железобетонное объяснение поведению руководства страны.

Но начинать разговор логично с 2020 года и первых решений нынешнего руководства, ставших причиной кризиса – легализации деятельности по добыче криптовалюты в момент остановки ИнгурГЭС на время ремонта деривационного тоннеля, упорного нежелания направить средства на реабилитацию высоковольтных линий, покупку и установку приборов учета и так далее. То есть действия и бездействие, направленные на развал и без того проблемной системы. Но в Абхазии даже оппозиционные силы предпочитают говорить о преступлениях правительства, как о промахах руководства.

С президентом и того хуже: людей, ответственных за развал энергосистемы, он награждает орденами и хвалит за работу

С президентом и того хуже: людей, ответственных за развал энергосистемы, он награждает орденами и хвалит за работу. А это значит, что глава государства считает, что премьер-министр, министр экономики, глава энергетической компании «Черноморэнерго» успешно справляются с задачами, поставленными перед ними.

Кстати, сумма ущерба, нанесенного энергетике действиями правительства, в этом году была оглашена в докладе президента пару месяцев назад, когда он вздумал вдруг рассказать своим сторонникам о своих успехах за девять месяцев текущего года. По словам президента, он составил более одного миллиарда рублей. Может быть, и зря сказал, но не удивил, если учесть, как снисходительно он отнесся к фактам коррупции при проведении ремонтных работ в энергетике. Коррупция как в энергетике, так и в других сферах не интересует ни президента, ни правоохранительные органы. Скоро мы отметим уже два месяца (из выделенных президентом 15 дней), как прокуратура не может разобраться с подлинностью документов, представленных оппозицией и свидетельствующих о завышении цен при покупке материалов и оборудования при ремонте только одной высоковольтной линии. Но это всего лишь детали в копилку президента и правительства, потому как помимо тривиального воровства есть еще и целенаправленная деятельность, которая теперь вышла на законодательный уровень.

Напомню, что закон об энергетике, принятый несколько лет назад, был направлен на то, чтобы защитить энергетику от распродажи. Парламент шестого созыва, видимо, догадывался о непомерной алчности следующего руководства и решил защитить от них страну законом, запрещающим приватизацию объектов электроэнергетики мощностью до 5 МВт. Но «закон, что дышло», и Бжания-Анкваб-Озган решили устранить неудобства, мешающие им в распродаже национальных ресурсов. Так, в мае 2022 года ими подготовлены поправки к закону об энергетике, которые предусматривают выведение всей энергетической системы из собственности государства. Правительство намерено разрешить как приватизацию распределительных сетей, так и всех объектов энергетики.

Депутаты так серьезно образумились, что отвергли инициативу своих коллег о создании парламентской комиссии по энергетике, в которой, как они все считают, бардак

После того, как проект поправок был направлен президенту (смешная процедура согласования, давно согласованного), парламент в июле 2022 года решил принять контрмеры и создать хоть какие-то дополнительные барьеры – обязать правительство согласовывать и утверждать в законодательном органе договоры, которые будет заключать РУП «Черноморэнерго» «с иными хозяйствующими субъектами энергетической отрасли». В чудесной пояснительной записке к проекту поправок говорится, что «передача в аренду отдельных частей имущества энергетического комплекса на невыгодных условиях, на длительный период, равна приватизации и приведет к длительной утрате контроля над объектами энергетической отрасли без ощутимого эффекта для государства». Но на этом пыл депутатов и закончился, и, как это часто бывает в нашем парламенте, до второго чтения проект поправок так и не дошел. Более того, депутаты так серьезно образумились, что отвергли инициативу своих коллег о создании парламентской комиссии по энергетике, в которой, как они все считают, бардак. (Энергетика и бардак – эти два слова чаще других звучат в парламенте.)

Тогда группой несогласных была предпринята еще одна попытка ввести временный запрет на повышение цен, пока бардак не разгребут. И поначалу, в первом чтении, эта инициатива встретила поддержку целых 23 депутатов. Но ко второму чтению ситуации кардинально изменилась, и накануне Нового года депутаты отказались вводить мораторий на повышение цен на электричество с 2023 года. За постановление проголосовало всего десять депутатов, восемь проголосовало за повышение цен. Все остальные – совестливые – воздержались или не голосовали вообще. На итоги это не повлияло, пользователи социальных сетей всласть «поплевались» в сторону парламента и ушли в празднование Нового года. Отвлекаясь, скажу, что под Новый год в нашей стране можно принимать любые решения, хорошо, что не додумались все остальные протащить.

Цель повышения цен связана не с восстановлением энергетики, а с повышением ее привлекательности перед продажей

Но теперь я вернусь к тарифам, потому как это главный интерес нашего руководства в сфере энергетики. На первый взгляд все логично: правительство повышает цену электричества, чтобы собрать деньги и восстановить систему энергетики. Как говорил один из руководителей государственной энергетической кампании Аслан Басария, при повышении платы за электроэнергию до одного рубля никаких дополнительных вложений в энергетику не потребуется, и государство, не напрягаясь, сможет восстановить систему. И вот здесь становится понятно, что таких намерений у руководства страны нет, и цель повышения цен связана не с восстановлением энергетики, а с повышением ее привлекательности перед продажей.

Чтобы совсем уж «разжевать», напомню, что первое повышение цен на электричество стартовало в июле прошлого года. Перед этим парламент настаивал на установке приборов учета, так как число неплательщиков, среди которых и государственные структуры, и организации, превышало число плательщиков. Но правительство всеми силами сопротивлялось установке приборов учета, и деньги, выделенные на них парламентом, упорно тратило на другие нужды (выяснилось, что они недостаточно сильно «окрашены» в бюджете).

Очень похоже, что команда нашего президента старается даже не для чужого дяди, а для себя лично. Потому как при цене три и более рубля за кВт⋅ч наша энергетика становится безумно привлекательным объектом для приватизации

В итоге, численность неплательщиков после первого поднятия цен возросла. Теперь даже абхазские энергетики заявляют, что новое повышение цен в 2023 году без установки приборов учета бессмысленно. Но правительство опять не слышит этого аргумента и заявляет о намерении поднять цену на электричество до трех и более рублей. Невозможно не заметить, что никаких, даже теоретических расчетов, куда должны направляться дополнительно собранные средства – на ремонт линий электропередач, на установку приборов учета, на восстановление районных электростанций и так далее, – у правительства не существует. Поэтому все укладывается в безумную схему создания долговой подушки, чтобы у будущих покупателей были средства для «инвестирования» в энергетику. Очень похоже, что команда нашего президента старается даже не для чужого дяди, а для себя лично. Потому как при цене три и более рубля за кВт⋅ч наша энергетика становится безумно привлекательным объектом для приватизации. У ЧОПов большой опыт выбивания «инвестиций», можно будет спокойно отбыть на пенсию в другую страну.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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