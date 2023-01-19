Правоохранительные органы арестовали в Цхинвале полковника МВД Джумбера Бибилова. Он запомнился тем, что ранее давал в суде противоречивые показания. Всего под стражей по этому делу находятся шесть силовиков, двое остаются под подпиской о невыезде.

Накануне поздно вечером Следственное управление Генеральной прокуратуры Южной Осетии объявило о задержании бывшего начальника Управления уголовного розыска Криминальной милиции МВД Джумбера Бибилова. Об этом югоосетинским СМИ сообщил руководитель управления Алан Плиев. Он сослался на статьи 91 и 92 УПК РФ.

После смерти Инала Джабиева в руках силовиков 28 августа 2020 года Джумбер Бибилов был отстранен от исполнения обязанностей по указу тогдашнего президента Анатолия Бибилова.

Показания экс-главы Управления уголовного розыска Криминальной милиции, в стенах которой умер Джабиев, смогли услышать все, кто в апреле 2022 года пришел на третье судебное заседание по этому резонансному делу. В качестве опрашиваемых тогда выступали исключительно сотрудники силовых структур, которые так или иначе могли владеть информацией или быть свидетелями произошедшего.

Джумбер Бибилов, по сведениям следователей Генпрокуратуры, был одним из двух силовиков (второй – Людвиг Алборов), которые якобы оказывали первую медицинскую помощь Иналу Джабиеву и даже вызвали для него карету скорой помощи. На том судебном заседании наблюдателей удивила не только массовая амнезия сотрудников МВД, но и довольно странные показания самого Джумбера Бибилова. «Эхо Кавказа» еще раз приводит отрывок из его показаний:

«Джумбер Бибилов: 27-го мы ушли по домам. 28-го числа мы созвонились опять, министр опять позвонил мне по телефону, министр Наниев, и я сказал, что мы на работе и что мы побеседуем с Джабиевым и Цховребовым. Мы его сами не доставляли, доставили в криминальную милицию СОБР примерно где-то после 11 утра.

Прокурор Алина Чочиева: Доставили и что?

Джумбер Бибилов: И что? С ними проводилась беседа.

Прокурор Алина Чочиева: Как она проводилась?

Джумбер Бибилов: Ну, я был в кабинете, обычно как проводится, так и беседовали.

Прокурор Алина Чочиева: Я не знаю вашу работу. Кто беседовал? Кому вы дали поручение беседовать?

Джумбер Бибилов: Конкретно никому.

Прокурор Алина Чочиева: То есть если вы конкретно никому не дали поручение побеседовать, то с ваших слов можно уяснить, что с ним побеседовал весь состав?

Джумбер Бибилов: Может быть, не знаю».

О том, что Иналу Джабиеву стало плохо, по его словам, он понял по шуму в коридорах, после чего побежал в спортзал, хотя ранее заявлял, что не знал, ни где находился задержанный, ни кто его допрашивал. Также Бибилов утверждал, что Джабиев был жив, а рядом с ним никого из сотрудников он не увидел. Тем не менее на суде было отмечено, что все эти показания разнились с теми, которые Бибилов три раза давал ранее следователям прокуратуры. Провалы в памяти экс-начальник уголовного розыска объяснял «подавленным состоянием». Вот еще один отрывок его допроса в суде адвокатом потерпевшего Николая Цховребова:

«Фатима Гатагонова: Можно я задам вопрос? Вот вы все время говорите, что были в крайне подавленном состоянии. А чем оно у вас было вызвано?

Джумбер Бибилов: От чего? От этого факта, что ему стало плохо, Джабиеву.

Фатима Гатагонова: А скажите, пожалуйста, вы первый раз в жизни видели человека, который терял сознание?

Джумбер Бибилов: В криминальной милиции?

Фатима Гатагонова: В общем.

Джумбер Бибилов: Я на похоронах такое видел, но такое в первый раз.

Фатима Гатагонова: А что именно? Что именно вас поразило?

Джумбер Бибилов: Ну, стало плохо человеку, как что. А потом вы знаете, что произошло.

Фатима Гатагонова: Я-то знаю, просто мне непонятно, что вас так поразило, что вы два года в подавленном состоянии».

Громкое задержание, как заметили наблюдающие за делом Джабиева, произошло сразу после публичного выступления общественной организации «Гражданская платформа». Активисты обратились с упреком к нынешнему президенту Алану Гаглоеву, устроившему, по их мнению, повышение по службе одному из начальствующих силовиков, который участвовал в ущемлении прав протестующих на площади после смерти Джабиева:

«Алан Эдуардович, глядя на ваши назначения, нам Гражданской платформе уже кажется, что вы высоко цените тех, кто противостоял своим гражданам, в том числе и Вам во время стояния на площади после смерти Инала Джабиева. Цените людей, которые радостно исполняли в жесткой форме приказы экс-президента бибилова! Сегодня те, кто под угрозой увольнения запрещал своим подчиненным выходить на площадь в поддержку семьи Джабиевых даже после работы, те, кто презирал всех стоящих на площади, благополучно продолжают успешно работать на своих должностях, не показав никаких положительных результатов. Если все забылось, Алан Эдуардович, то ждем следующего назначения мераба пухаева, который точно так же "отлично" проявил себя в неравной схватке за тент с женщинами в трауре» (орфография оригинала сохранена).

Дело о смерти Инала Джабиева было возвращено в Генеральную прокуратуру после смены власти в мае 2022 года. Цхинвальский городской суд постановил, что это необходимо для «устранения препятствий его рассмотрения судом и устранения выявленных в ходе судебного разбирательства нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального кодексов РФ, действующих на территории Республики Южная Осетия».

На данный момент под стражей по делу Джабиева находятся шесть человек, подозреваемых в совершении преступления по части 3 статьи 286 – «превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия в отношении потерпевшего». Это Сергей Козонов, Ирбег Сланов, Марат Хугаев, Заур Гогичаев, Андрей Джиоев и Джумбер Бибилов. Еще двое – Ацамаз Наниев и Алан Багаев – по решению суда отпущены под подписку о невыезде.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева сказала «Эху Кавказа», что не в курсе подробностей задержания Джумбера Бибилова. Но уже завтра она намерена пообщаться со следователями Генеральной прокуратуры, которые ведут уголовное дело о смерти ее мужа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях