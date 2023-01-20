Даже в конце этой недели остается загадкой, когда судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласит решение об отсрочке или освобождении Михаила Саакашвили от заключения по состоянию здоровья. Бывший президент, как сообщили его адвокаты, ночью потерял сознание, упал, поэтому не смог подключиться к процессу даже дистанционно.

«Его ресурсы постепенно иссякают», – убеждал сегодня невролог, доктор медицинских наук Отар Тоидзе судью Георгия Арвеладзе в ходе очередных слушаний по делу об отсрочке или освобождении от наказания Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Тоидзе отметил, что все заболевания, дающие основания для освобождения Саакашвили, развились у последнего после ареста. Основной диагноз – регенеративные травматические изменения – обусловлен голодовкой, а затем и непоследовательным процессом лечения.

Полинейропатия, энцефалопатия, стал перечислять Отар Тоидзе неврологические заболевания, установленные им еще в начале прошлого года, когда он был приглашен на консилиум врачей при Народном защитнике Нино Ломджария. Из показания эксперта стало известно, что он в последний раз видел Саакашвили два месяца назад, и тогда же по его оценкам ко всему прочему налицо были:

«Прогрессирующее убавление веса, атрофия мышц, психофизическая астения пациента, неврологические расстройства и тяжелейший психический диагноз – неуточненная (по происхождению) деменция».

Мать Михаила Саакашвили уже вторую неделю, с тех пор как после Нового года возобновился процесс и были допрошены несколько зарубежных, а сегодня и грузинских экспертов, сокрушалась, что процессу все равно не видно конца, а ее сыну все хуже и хуже.

«Мы все становимся свидетелями, как убивают человека. Вот вчера он опять потерял сознание, и за один день опять потерял один килограмм веса. Он очень слаб. А здесь этот процесс растягивается и растягивается. На одном заседании допрашивают только одного эксперта, им нужно еще сто человек допросить, а заседания не каждый день проходят. Что все это значит? Это значит, что они хотят его убить!» – возмущалась Гиули Аласания.

Адвокат Минюста Гела Николаишвили так не думает. На прошлой неделе он засомневался в мнениях зарубежных экспертов, а сегодня – в заключении грузинского эксперта. Адвокату Николаишвили, несмотря на известную в Грузии компетентность невролога Тоидзе, не дает покоя политическое прошлое медика.

«Ну я, конечно, уважаю батони Отари, но учитываю и то, что этот человек на протяжении восьми лет был депутатом парламента от «Нацдвижения». Тем не менее все решать суду», – добавил адвокат.

Как и на прошлой неделе, сегодня у здания суда собрались активисты и представители «Нацдвижения». Их с каждым разом становится все меньше и меньше, но самые стойкие не устают повторять, что «Саакашвили – узник Путина», что «Грузинская мечта» выполняет указание Кремля, поэтому судьба Саакашвили зависит не от решения суда, а от личного приказа основателя партии власти Бидзины Иванишвили.

Такого же мнения придерживается и американский финансист, автор «списка Магнитского» Уильям Браудер. В интервью CNN он провел параллели с тем, как убивали в российской тюрьме Магнитского.

«Поэтому для меня это дежавю», – сказал Браудер, напомнив, что согласился помочь команде Саакашвили составить аналогичный Магнитскому «список Саакашвили»:

«Я убежден, что его (Саакашвили) держат там (в тюрьме) по велению России. Владимир Путин ненавидит Саакашвили с тех пор, как Саакашвили выступил против Путина в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, и Путин никогда не забывает такое, он мстительный человек. Поэтому, что Грузия должна сделать прямо сейчас, так это отпустить Саакашвили на Запад, где с ним будут обращаться правильно, и он не умрет. Если он умрет в тюрьме – это изменит взгляд Запада на Грузию на многие поколения».

По этому поводу мнение «Грузинской мечты» известно – все это проплаченная пиар-кампания сторонников Саакашвили. Очередное судебное заседание по делу об освобождении бывшего президента пройдет на следующей неделе.

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