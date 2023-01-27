Условия, в которых сегодня находится экс-президент Грузии, не способствуют его лечению, заявил на заседании суда британский психиатр, обследовавший ранее Михаила Саакашвили. Эксперт призвал сегодня судью позволить бывшему главе государства отправиться на лечение за границу. Министерство юстиции между тем поставило под сомнение заключения, представленные суду центром «Эмпатия», назначив своеобразную экспертизу экспертизы.

Экс-президент Михаил Саакашвили тяжело болен, и его заключение – серьезное препятствие в лечении посттравматического стрессового расстройства и деменции, заявил на сегодняшнем заседании суда британский психиатр Корнелиус Катона. На процессе по вопросу отсрочки наказания третьего президента Грузии эксперт сообщил, что осматривал пациента в конце прошлого года в клинике «Вивамеди». Анализ подтвердил наличие у Саакашвили ряда недугов, которые могли вызвать у него нейрокогнитивное расстройство.

«В результате обследования я обнаружил нарушения внимания, памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия. Я определил несколько причин, которые могли вызвать нейрокогнитивное расстройство. Первой причиной могло быть его голодание и резкое возобновление питания, частичная асфиксия, эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка. Кроме того, лечение энцефалопатии Вернике и многочисленные медикаменты, которые он принимал, а также тяжелые металлы, обнаруженные при токсикологическом анализе его волос», – цитирует Корнелиуса Катона информационное интернет-агентство interpressnews.

Психиатр считает, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжаться в зарубежном медицинском учреждении, где он будет чувствовать себя в безопасности. Если же он останется в заключении, его посттравматическое стрессовое расстройство и депрессивная симптоматика усугубятся, а психотерапевтическое лечение под видеонаблюдением будет иметь обратный эффект, заявил Катона.

Однако в Министерстве юстиции продолжают настаивать, что необходимости в отправке Саакашвили за рубеж нет. Более того, глава этого ведомства Рати Брегадзе заявил, что заключения экспертов, предоставленные суду центром «Эмпатия», недостоверны. По его словам, еще в декабре 2022 года Специальная пенитенциарная служба обратилась в Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули с требованием проверить, насколько надежно заключение центра «Эмпатия».

«Согласно заключению Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули, вынесенные центром «Эмпатия» психиатрические, неврологические и гастроэнтерологические диагнозы не являются надежными и достоверными. Это заключение будет представлено суду в соответствующем порядке. Мы ориентируемся на то, чтобы права заключенного, будь то Саакашвили или какой-то другой заключенный или обвиняемый, были защищены в соответствии со всеми международными стандартами. И мы делаем максимально для того, чтобы его здоровье было полностью защищено. Когда нас обвиняют в том, что якобы его кто-то подвергает пыткам, естественно, мы отреагируем на это», – заявил Рати Брегадзе на пресс-конференции.

Руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани напомнила министру, что под заключением центра подписались шесть международных экспертов. Она не сомневается, что на подобные действия Минюст побудили не благие намерения, а желание нанести ущерб репутации центра.

«Все диагнозы в направлении неврологии и гастроэнтерологии совпадают с диагнозами клиники «Вивамеди» и горийского госпиталя. Соответственно, какая может быть ошибка? Тогда получается, что все диагнозы, поставленные Михаилу Саакашвили в клинике «Вивамеди», будь то неврология или гастроэнтерология, были неправильны. В психиатрии наше заключение абсолютно правильное. Заключение экспертного бюро им. Самхараули, может быть, чем-то лучше заключения центра «Эмпатия»? К тому же нам непонятно, как они смогли оценить состояние здоровья живого человека и его психический статус с помощью документации», – заявила Джишкариани на пресс-конференции.

Доказательством же достоверности заключений экспертов является ухудшающееся изо дня в день состояние Михаила Саакашвили, говорит мать экс-президента Гиули Аласания:

«Я доверяю этим врачам (которые проводили обследование Михаила Саакашвили), там ведь не только о Джишкариани идет речь, была целая группа медиков, у которых очень хорошая репутация. Мы ведь помним, в каком состоянии пришел в это заведение Михаил Саакашвили, он стоял на ногах, был нормальным человеком. Сейчас же он передвигается с помощью инвалидного кресла, не может самостоятельно сделать и два шага. Вчера я еле посадила его в это кресло».

Кстати, юристы стороны обвинения тоже не скрывают, что впервые в практике представляют суду экспертизу экспертизы. Тем временем представители центра «Эмпатия» сомневаются в законности процесса, проведенного в Национальном бюро экспертизы им. Левана Самхараули по поручению Минюста. Даже если подобное разрешено законом, сторона защиты и сам Михаил Саакашвили должны были быть осведомлены об этом процессе, считает Мариам Джишкариани. «Мы изучим заключение бюро им. Самхараули и соответствующим образом отреагируем», – заявила она.

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