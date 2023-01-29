Кто возглавит крупнейшую оппозиционную партию Грузии?

В Грузии на фоне скандалов продолжаются выборы главы крупнейшей оппозиционной партии – «Единого национального движения». В этот раз они проходят в электронной форме – голосование завершится утром 30 января. По информации председателя политсовета партии Кобы Накопия, для участия в выборах были зарегистрированы около 50 тысяч человек и на сегодняшний день проголосовали более 35 тысяч из них.

На пост председателя ЕНД претендуют четверо кандидатов: действующий председатель Ника Мелия, а также Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.

Процесс голосования идет на фоне взаимных обвинений и упреков. Масла в огонь подлило скандальное интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию Spiegel, в котором он не исключил, что к организации его возвращения в Грузию осенью 2021 года были причастны люди, имевшие отношение к российским спецслужбам.

Однако Саакашвили не назвал имен, что позволило кандидатам на пост председателя оппозиционной партии интерпретировать его высказывания в свою пользу. Сторонники Ники Мелия не раз упоминали о нечистой игре двух бывших высокопоставленных чиновников времен правления «Нацдвижения» – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили, которые из-за кулис поддерживали Левана Хабеишвили.

Мерабишвили выступил с ответным заявлением, отметив, что не может оставить без внимания «уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии».

«Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допускал ошибки, но никогда не избегал ответственности. Семь лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности. Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны», – написал Мерабишвили.

Впрочем, мать экс-президента Гиули Аласания поспешила уточнить, что Саакашвили не подразумевал никого в Грузии, речь идет об окружении политика в Украине в 2021 году.

«Ни о ком конкретно в Грузии речь не идет! В Украине готовилась эта операция, и его убеждали, что он должен приехать в Грузию до октября. Кремль достиг своей цели, и вот уже год и четыре месяца он сидит здесь взаперти, и фактически его убивают. Это спецоперация Кремля, которую, к сожалению, делают руками грузинской власти. Он и раньше говорил, что Вано не имеет никакого отношения к этим событиям. Это была задача России, и цель была достигнута», – заявила Аласания.

Что касается выборов председателя партии, то сторонники Левана Хабеишвили уже празднуют победу. По мнению члена штаба кандидата Лаши Парулава, второй тур не понадобится, так как Хабеишвили набирает более 50% голосов:

«Штаб Левана Хабеишвили во всеоружии встретил голосование. Мы находимся на постоянной связи с нашими сторонниками. У нас есть точная информация из штаба, что более 21 000 членов партии уже выразили свою позицию и поддержали изменения. Однако пока тысячи наших избирателей не смогли завершить голосование, так как имел место технический сбой. Могу прямо сказать, что выборы закончатся в первом туре и в нем победит Леван Хабеишвили. Такое же ожидание есть у наших конкурентов», – заверил Парулава.

Однако, по словам члена избирательной комиссии Нино Квитаишвили, пока невозможно говорить о предварительных итогах, поэтому заявления такого рода – попытка манипуляции. Она подчеркнула, что выборы проводятся с помощью системы блокчейн, которая не позволяет подвести промежуточные итоги до завершения голосования.

По мнению грузинского политолога Вахтанга Дзабирадзе, внутренний накал в партии достиг такого уровня, что сохранить единство ЕНД не представляется возможным.

«Трудно представить себе выборы в Грузии без компроматов, но даже я не мог предположить, что внутрипартийные выборы пройдут при таком накале страстей. Что касается шансов кандидатов на победу, то у Мелия и Хебеишвили они равные. Но кто бы ни победил, противостояние достигло такого уровня, стороны настолько облили друг для друга грязью, что, думаю, они не смогут сохранить единство. Противоречия будут нарастать, и партия вскоре распадется. В этом случае Саакашвили уготована роль зрителя, и обе стороны будут вновь говорить слова поддержки в его адрес», – сказал Вахтанг Дзабирадзе.

По данным на этот час, свой выбор уже сделали 35 111 человек или 70% избирателей. Голосование является тайным и завершится завтра в 10:00 утра.

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