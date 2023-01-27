За день до возрождения или до распада «Нацдвижения»? Внеочередные выборы лидера крупнейшей оппозиционной партии – главная политическая новость грузинских СМИ. В ходе скандальной избирательной гонки среди четверых претендентов определились два главных фаворита – нынешний председатель партии Ника Мелия и депутат от «Нацдвижения» Леван Хабеишвили.

«Эти выборы – выборы ценностей», – пишет накануне внеочередного избрания председателя «Нацдвижения» действующий глава Ника Мелия на своей странице в соцсети. И предрекает два варианта в зависимости от исхода голосования: «Или партия выживет, или же перейдет в режим последнего издыхание». Многим более вероятным уже видится второй вариант – на фоне скандальных обвинений, которыми в ходе этой внутрипартийной предвыборной кампании обменивались претенденты. Их четверо: Ника Мелия и выступившие против него однопартийцы и активисты, которые объединились вокруг депутатов Левана Хабеишвили, Георгия Мумладзе, а также ушедшей из партии и парламента Ноны Мамулашвили. Все четверо претендуют на пост главы самой крупной оппозиционной партии, и все они главной целью объявляют освобождение из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Но, судя по их заявлениям, стиль правления Саакашвили, как и его мнения, больше не являются партийным трендом. Бывшего главу МВД, а затем премьер-министра Вано Мерабишвили Саакашвили называл «хребтом» не только «Нацдвижения», но и всего правительства страны. Сегодня же соратник нынешнего лидера партии Ники Мелия, Бачо Долидзе, он же секретарь партии по организационным вопросам заявил, что Мерабишвили опасен не только у власти, но и в оппозиции:

«Мы говорим о том, что есть люди, которые, несмотря на их былые заслуги, не должны быть на переднем плане. Люди, которые опасны не только у власти, но и в оппозиции. Я в первую очередь говорю о тех, кто управляет процессами из-за кулис. Один из наглядных примеров – батони Вано Мерабишвили».

Сам Вано Мерабишвили, как и бывший министр обороны, владелец оппозиционного ТВ «Формула» Давид Кезерашвили, которых сторонники Ники Мелия обвиняют в попытках закулисно управлять партией, в ходе избирательной кампании из-за кулис так и не появлялись. Вместо них депутат Леван Хабеишвили обвиняет Нику Мелия в том, что он предал Михаила Саакашвили, не попытавшись вызволить его путем протестных акций, в том, что он получал взятки дорогими автомобилями. Хабеишвили представил 12 пунктов спасения «Нацдвижения» и пообещал, что, если понадобится, готов даже «физически вызволить Саакашвили из тюрьмы».

Сам третий президент, по утверждению его близких и соратников, из-за политики власти, которую они называют «режимом «Русской мечты», оказался практически на смертном одре, а судебному процессу по вопросу его освобождения от наказания не видно конца.

В ненадлежащей защите Михаила Саакашвили, в утрате протестного заряда обвиняют Нику Мелия и другие претенденты – Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе. Последний сегодня обвинил председателя в сговоре с экс-премьер-министром Георгием Гахария, аргументируя тем, что коалиция «Нацдвижения» с партией Гахария «За Грузию» выступила в местных муниципальных собраниях – сакребуло. Несмотря на то, что благодаря этому в нескольких регионах оппозиция оказалась в большинстве, Мумладзе это считает «позором и крахом «Нацдвижения».

Об альянсе «Нацдвижения» с Гахария мы говорили давно, напомнил спикер парламента Шалва Папуашвили, посетовав вслед за однопартийцами, что в бывшей партии власти все идет к краху, и это, по его мнению, закономерно:

«Мы давно говорили о том, что «Нацдвижение» финансировалось нелегально. Теперь мы узнали, что были какие-то финансы от того же Кезерашвили и других. Проблема не в руководителе «Нацдвижения». Проблема в самом «Нацдвижении», в том фундаменте, на котором оно стоит. Этот фундамент состоит из отрицания национальных интересов и попытке установления тоталитарного режима».

В ответ на мрачные предсказания сегодня в «Нацдвижении» заявили, что не стоит ожидать никаких пертурбаций, что этот процесс лишь укрепит партию. Как сообщили в избирательной комиссии партии, зарегистрировано около 50 тысяч избирателей. Все они будут голосовать и выбирать будущего лидера партии по системе блокчейнов. О процедуре голосования рассказывает представитель «Нацдвижения» Нино Квитаишвили:

«Завтра с десяти часов утра до 10 часов утра 30 января, то есть в течении 48 часов, все люди, допущенные к голосованию, смогут проголосовать за своего кандидата. Мы в избирательной комиссии даем полную гарантию, что не один голос не пропадет. Голосование тайное, и ни у кого, в том числе у членов комиссии, не будет доступа к информации, кто за кого проголосовал».

Несмотря на все избирательные новшества и другие заявления, политолог, основатель Института политики Грузии Корнели Какачия считает, что раскол в «Нацдвижении» неизбежен:

«Национальное движение», к сожалению, несмотря на их собственные утверждения о том, что они являются партией европейского типа, не смогли доказать это на деле. Хотя такой шанс у них был – когда, будучи партией власти, они проиграли выборы в 2012-м. Были и другие факторы – Михаил Саакашвили, то, что они не смогли развить внутрипартийную демократию, не смогли привлечь новых избирателей, не смогли преодолеть старые привычки. Той поддержки, которая у «Нацдвижения» была последние годы, – 20-25% (голосов избирателей), было достаточно, чтобы сохранить за собой статус самой крупной оппозиционной партии, но недостаточно, чтобы сменить власть или создать коалицию. Одной из причин этого стало именно то, что внутри партии не смогли сформироваться силы, способные предложить обществу альтернативный план развития страны. То, что мы сейчас видим, – это борьба между разными группами внутри партии».

Корнели Какачия также отметил:

«Партия потеряла тот магнетизм, который в годы ее правления давал ей возможность притягивать к себе интеллектуалов, экспертов в разных областях. Понятно, что тогда они были у власти. Но тем не менее за последние годы «Нацдвижение» утратило тот интеллектуальный потенциал, который был у нее прежде. И это стало очень заметно».

Для победы кандидат должен набрать 50%+1 голос избирателей.

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