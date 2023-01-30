Очередное обострение жилищной проблемы в Абхазии, где многие дома и квартиры стоят пустующими, а многие семьи вынуждены снимать жилье, повлек за собой недавний митинг представителей таких остронуждающихся семей на сухумской площади Свободы. В минувшую среду 25 января состоялась вторая встреча участников митинга с премьер-министром Александром Анквабом, после которой нуждающиеся в жилье делились в разных СМИ своим разочарованием.

Критичным оказался и пост на своей странице в соцсети «Фейсбук» председателя общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба, которого многие его соратники называют лидером политической оппозиции в стране. Вот его короткий текст:

«20 января вместе с инициативной группой, обратившейся к нам за помощью в решении жилищного вопроса, мы провели встречу с Александром Анкваб. В ходе встречи премьер-министр согласился со всеми предложениями граждан и принял предложенный план решения вопроса. Мы надеялись, что А. Анкваб выполнит взятые на себя обязательства, которые в полной мере соответствуют социальным обязанностям государства. Однако по итогам встречи граждан с А. Анкваб 25 января стало ясно, что премьер в очередной раз обманул наших граждан и, по сути, отказался от своих слов. Это еще раз подтверждает, что действующая власть отвернулась от нужд простых граждан».

На следующий день пресс-служба кабинета министров Абхазии откликнулась пространным комментарием. Начинается он так:

«Политические спекуляции вокруг ситуации с требованием группой лиц внеочередного предоставления жилья и проведением акции в г. Сухуме были ожидаемы изначально. Это подтвердилось распространенным 26 января заявлением руководителя АНД Адгура Ардзинбы, в котором он обвиняет власти и лично премьер-министра Александра Анкваба в отказе от якобы данных обещаний. Заведомо лживые утверждения в данном заявлении требуют опровержения».

В комментарии далее говорится, что и в ходе первой встречи предложение митинговавших о передаче им недостроенного дома не было принято. Проблема внеочередного и, тем более, срочного предоставления жилья не может быть решена, поскольку помимо участников акции только по государственной программе «Жилище 2023-2025» своей очереди ожидают 413 заявителей – инвалиды I группы, инвалиды с детства, семьи, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественную войну народа Абхазии и семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. В списке очередников уже значатся девять участников акции, но и они не могут в приоритетном порядке получить жилье в обход граждан, ожидающих решения проблемы и имеющих на то более веские основания. Ежегодно по программе «Жилище» получают помощь около 50 заявителей, в соответствии с бюджетными возможностями государства. На этой встрече премьер-министр Александр Анкваб предложил оказать материальную помощь на оплату съемного жилья тем, кто не способен в данное время оплатить его самостоятельно. На повторной встрече премьера с участниками акции присутствовали вице-спикер парламента Астамур Аршба, парламентарии Рашида Айба, Астамур Герхелия, Инар Гицба, Беслан Халваш, представитель Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия, заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба, а Адгура Ардзинба на ней не было. Относительно недостроенного дома было сказано, что его передача протестующим невозможна по следующим основаниям: завершение строительства объекта требует слишком больших финансовых затрат, и даже если государственный бюджет обладал бы такими возможностями, вопрос приоритетности предоставления жилья остается главным – выделить квартиры участникам акции раньше, чем состоящим в очереди, является нарушением и условий программы, и принципов справедливости.

В ходе встречи парламентарии, сказано также в комментарии, предложили свое содействие в выделении жилья, трудоустройстве и другую социальную помощь тем, кто изъявит желание на переезд в другой район – Ткуарчал или Очамчыру. И такие желающие оказались среди участников акции. Вновь было предложено написать заявления на оказание материальной помощи для срочной оплаты арендуемого жилья.

Комментарий заканчивается таким жестким утверждением:

«В очередной раз становится понятным, что Адгур Ардзинба озабочен не проблемой решения жилищных вопросов нуждающихся, а, как опытный манипулятор, самопиаром. Он проводит консультации с некоторыми участниками акции, а затем использует махровое сочинительство и распространяет очевидную ложь, пытаясь убедить граждан, что правительство, власти в целом не хотят помочь нуждающимся в решении их насущных проблем».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, который всегда внимательно следит за заявлениями и обменом аргументами политиков по проблемам, которые оказываются в центре внимания общественности. Вот что он сказал:

«Жилищная проблема была и в советское время очень трудно разрешимой. Очень сложная была проблема. И сегодня все властные команды, которые у нас были после войны, они промахнулись. Ну, что значит «промахнулись»? Не взяли жилищный фонд под свой контроль, не хватило политической воли. Одним и тем же удавалось оформлять по несколько объектов жилья на разных лиц. Потом вторая волна была, молодые люди женились – и они нуждаются в жилье. В самом деле, это большая трагедия – имея такой жилищный фонд в Абхазии, оставить много молодых семей без жилья. Тут должна быть со стороны власти материнская и отцовская забота. Но я понимаю, что Анкваб эти вопросы разом решить не может».

У нас зашла речь о новорайонской девятиэтажке, которую хотели занять митингующие. Но, по подсчетам специалистов, говорит власть, чтобы ее достроить, надо вложить еще 200 миллионов рублей. Агрба говорит:

«Ну, не знаю… Может, дать людям то, что есть, и пусть уже сами достраивают… Но другие две с половиной тысячи, которые стоят на очереди, с ними как быть?»

Не получится ли так, говорит он, что если удовлетворить требования этих митингующих, через какое-то время на площадь придет другая группа нуждающихся и потребует другую такую же недостройку? Это – с одной стороны. А с другой – смогли бы они и впрямь собрать вскладчину 200 миллионов, чтобы достроить девятиэтажку? Но если бы эти семьи имели такие деньги, то что бы им мешало купить вторичное жилье, которого в Абхазии продается достаточно много? Агрба, подумав, сказал:

«Нет, не смогут, конечно, не смогут. Я даже не знаю, что тут предложить. Единственное, в чем уверен: на этой проблеме никто не должен политических дивидендов себе находить, кто бы ни был в данный момент в оппозиции и во власти.

– А что насчет вот этой ипотеки, вокруг которой тоже у нас много споров?

– А чем будет эта ипотека подкреплена, что в залоге? Пять миллионов надо – условно говорю, чтобы построить нормальную трехкомнатную квартиру. Как человек будет эти миллионы с процентами возвращать? Зачем заранее обманывать государство, обманывать банковскую систему, заставлять ее наступать на те же грабли? «Клянусь мамой, я отдам» – этого банкирам недостаточно. Виноватых тут не найдешь. Такова жизнь, что делать с этим?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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