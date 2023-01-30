Леван Хабеишвили – новый председатель «Нацдвижения». Ему 35, он говорит, что «Нацдвижение» у него в ДНК и что он готов даже физически вызволить Михаила Саакашвили из заключения.

«Миша, хочу пообещать тебе, что мы не остановимся до тех пор, пока твои жизнь и здоровье, свобода нашей страны не будут обеспечены!» – Леван Хабеишвили, посвятив свою победу в выборах на пост председателя «Нацдвижения» Михаилу Саакашвили, обратился лично к основателю партии и бывшему президенту. С октября 2021-го тот находится в заключении, десять месяцев как пребывает в клинике «Вивамеди», а все последние месяцы его адвокаты добиваются от суда отсрочки или его освобождения из заключения по состоянию здоровья. Как новый председатель партии, Хабеишвили продемонстрировал истовую верность отцу-основателю Мише, а значит – партии:

«Мы, конечно же, не собираемся устраивать праздник. С сегодняшнего дня начинается процесс, который выведет страну к миру, точно так же, как это сделали Миша и его соратники в 2003 году!»

Свою победу Леван Хабеишвили посвятил и конкурентам, уже бывшему председателю Нике Мелия, а также Георгию Мумладзе и Ноне Мамулашвили. Протянул им руку дружбы.

Пожать руку, даже поздравить с победой в команде Ники Мелия были готовы, но отказались от активного участия в процессе, который будет возглавлять новый лидер Хабеишвили. Мелия поспешил добавить:

– Я остаюсь в партии, которая называется «Единое национальное движение».

Более развернуто, сдержанно, но прямым текстом говорили соратники Мелия по поводу поражения их фланга и победы Хабеишвили, за которым, по их утверждению, стоят экс-министр обороны, владелец ТВ «Формула» Давид Кезерашвили и бывший премьер-министр Вано Мерабишвили. Партия сделала шаг назад, считает Нугзар Циклаури, один из лидеров «Нацдвижения» с первых дней ее основания:

«Считаю, что сегодняшнее решение означает следующее: в этой партии деньги и неформальные влияния возобладали над политикой и политическими идеалами. Я не согласен с курсом, избранным новым правлением, и с предвыборными заявлениями нового руководства. Я буду этому оппонировать всеми демократическими методами. Я не буду принимать никакого участия в менеджменте того руководства, которое будет учреждено путем неформального правления».

Большая часть команды Мелия, занимающая руководящие должности в партии, покинула свои посты, но ни один из них не собирается покидать ряды «Нацдвижения». В отличие от Георгия Мумладзе, который выразил готовность сотрудничать с новым партийным лидером, Нона Мамулашвили так же, как и команда Мелия, считает, что победили «деньги и неформальное правление».

«Помните все, что сила в единстве?» – передала слова Михаила Саакашвили соратникам его мать Гиули Аласания, заверив журналистов, что ни на одном этапе ее сын не вмешивался в этот процесс. Он выражает свое уважение и благодарность Нике Мелия, «настоящему герою», и поздравляет нового председателя с победой:

«Он поздравляет Хабеишвили с победой и желает ему очень больших успехов. Он хочет напомнить всем участникам этих политических процессов, что сила в единстве, и просит, чтобы никто даже не думал о каких-то там расколах».

В «Грузинской мечте» победу Хабеишвили назвали началом конца «Нацдвижения», а, с учетом его почти эпатажных ранних заявлений и поступков в парламенте и не только, вице-спикер Гия Вольский предположил, что Хабеишвили из и без того «радикальной партии превратит ее в революционный комитет, целью которого будет только «дестабилизация в стране».

Победа Хабеишвили раззадорила депутата партии власти Ираклия Заркуа, который обратился к новоиспеченному лидеру откровенно издевательски:

«Мой фаворит стал председателем! Хабе (ишвили) – председатель! Эй, шут поздравляю! Что еще сказать? Не начинай теперь там говорить о выходе «Нацдвижения» из парламента, такого не должно быть».

Если часть оппозиции ограничилась лишь поздравлениями новому лидеру, в «Гирчи» решили злобно пошутить над формой блокчейнового избрания нового лидера. Депутаты «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили заявили, что смогли пройти так называемые фильтры и приняли участие в голосовании. Если смогли мы, смогли бы из «Грузинской мечты», – отметил Раквиашвили и констатировал:

«Невозможно, чтобы в том голосовании участвовали только представители «Нацдвижения». Более того, самый большой ресурс для управления процессами на Фейсбуке у «Грузинской мечты». К слову, одна тысяча голосов решала судьбу вторых туров. Если была всего тысяча ботов «Грузинской мечты» – был бы другой результат. Потому с уверенностью можно сказать, что лидер «Нацдвижения» избран. Можно сказать, что «наци» полностью сдались «Грузинской мечте», лишь бы те выпустили Мишу».

Все эти предположения в самом «Нацдвижении» назвали спекуляцией. Несмотря на сегодняшние заявления представителей «Нацдвижения», большинство грузинских наблюдателей уверены, что раскол в партии неминуем. Многое разъяснится в ближайшем будущем – Леван Хабеишвили намерен созвать съезд в течение 100 дней своего председательства.

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