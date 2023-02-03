Главная тема недели – отсутствие света и повышение тарифов на электричество. 1 февраля был введен график веерных отключений электричества по всей Абхазии. Жители страны остаются без света от пяти до шести часов в сутки, помимо этого электричество отключают и сверх графика. Закрыты магазины, предприятия, не работают светофоры, в больницах мерзнут пациенты, в детских садах и школах – дети.

Руководство не утруждает себя объяснениями и использует стандартные формулировки – падение уровня воды в водохранилище, ограниченный переток из России, майнеры повысили потребление, сети изношены, население несознательное и так далее. У правительства нет никаких планов по выходу из энергетического кризиса, если не считать 1,5 миллиардов рублей, которые они намерены взять в кредит у России на весьма расплывчатую цель – «восстановление энергосистемы».

Против введения графика веерных отключений и повышения цен на некачественное электричество на уходящей неделе протестовали общественные активисты, оппозиция и даже руководство главной энергетической компании – «Черноморэнерго». Протесты были разные.

Несколько десятков женщин собрались 2 февраля перед зданием администрации президента по призыву общественной активистки Асиды Кортуа. Собрание женщин, не проявлявших никакой агрессии, вызвало обеспокоенность в администрации главы государства: сотрудники службы охраны тут же начали обносить здание железными ограждениями, к администрации подтянули дополнительную охрану, сотрудников МВД. Выглядело забавно: небольшая группа женщин, вокруг которой снуют одетые в камуфляж спецназовцы.

Тем временем протестующие высказали свою позицию негосударственным абхазским СМИ и сообщили, что акция протеста будет иметь длительный характер. «У нас просто лопнуло терпение, и мы будем приходить к администрации президента каждый день», – заявила инициатор акции Асида Кортуа, в биографии которой это не первая акция протеста. Женщина добивалась вступления в силу закона о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов, голодала в знак протеста до тех пор, пока депутаты парламента не приняли решение о вступлении закона в силу. Очевидно, что нынешняя акция также неподготовлена, и общественная активистка действует, не согласуя свою деятельность ни с какими общественными и политическими силами.

Никто из представителей исполнительной власти не вышел к женщинам, и президент покидал здание администрации через другой выход. Благо из здания администрации президента можно выйти несколькими путями – через служебный вход, через парадные двери, через внутренний двор, через парламент и кабинет министров. Каким путем уходил Аслан Бжания, неизвестно, но тем временем, как активистки стояли у служебного входа, президент покинул здание администрации.

Протестующих поддержал депутат парламента, он же лидер оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия, и несколько депутатов парламента шестого созыва. Депутат считает, что позиция исполнительной власти направлена на полный развал энергетики в частности и страны в целом.

2 февраля стало известно, что глава энергетической компании страны Зураб Багапш, который не согласен с политикой власти в энергетике, подал в отставку. Напомним, что ранее в отставку подали еще два руководителя РУП «Черноморэнерго». Зураб Багапш был назначен на должность приказом министра экономики Кристины Озган в октябре прошлого года, то есть четыре месяца назад. За это время он несколько раз выражал свое несогласие с повышением тарифов на электричество на встречах в парламенте. К вечеру 2 февраля стало известно, что Багапшу нашли замену.

В этот же день 2 февраля оппозиционные силы провели встречу, на которой обсудили состояние энергетики. На нее были приглашены члены правительства и руководство энергетической компании. Только заместитель министра экономики (орган, управляющий РУП «Черноморэнерго») Теймураз Миквабия откликнулся на приглашение оппозиции. Однако после того, как он сообщил, что фактически не владеет никакой информацией, ничего не знает про переток, про кредит, про «бесплатный» свет, цифр у него с собой нет и так далее, стало понятно, что его начальница, печально известная Кристина Озган, не посвящает в дела энергетики даже своих замов, и интерес к его персоне угас. Глава Абхазского народного движения (АНД) Адгур Ардзинба назвал действия власти осознанной и планомерной диверсией против государства. Лидер партии «Апсны» Виталий Габния отметил, что скорость, с которой власть разрушает энергетическую отрасль, не оставляет стране никакого шанса. Лидер партии «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) Аслан Барциц отметил: «Мы были хорошими, предлагали, но все это не принесло результата, и теперь мы имеет право на действия».

После того как все участники собрания выразили свою позицию еще раз, подвели итоги: не надо искать стрелочников – премьеров, министров, директоров, – за все в нашей стране отвечает глава исполнительной власти, он же глава государства Аслан Бжания. Оппозиция объявила, что начинает подготовку к митингу с требованием об отставке президента Аслана Бжания.

На этой неделе началась еще одна акция – «Нас обманули». Общественные активисты развешивают плакаты с перечнем невыполненных обещаний президента Аслана Бжания. На следующий день сотрудники (чаще сотрудницы) МВД их срывают, и активисты снова наклеивают. Не обошлось и без курьезов: на одной из центральных улиц столицы появился «столб преткновения», сверху донизу обклеенный плакатами. Активисты заявляют, что на каждый сорванный плакат они будут клеить по два, и пока держат свое обещание, хотя места на столбе осталось немного.

Экспертный фонд «Аамта» на этой неделе еще раз обратился к генеральному прокурору Адгуру Агрба. В обращении перечисляются все заявления, которые были направлены в Генпрокуратуру и не получили реагирования. Авторы обращения напомнили прокурору, что его прямая обязанность – следить за исполнением законности, а не покрывать преступления власти, и порекомендовали «переосмыслить отношение к рассмотрению обращений граждан, а также к исполнению требований законодательства». Заканчивается обращение словами: «В противном случае, мы будем вынуждены защищать законодательство Республики Абхазия, свои конституционные права и законные интересы самостоятельно».

Сегодня активисты, которые требуют предоставить им жилье, намерены проситься на прием к главе государства. Думаю, максимум, на что они могут рассчитывать, что у них примут очередное письмо. Но поживем – увидим.

Очень похоже, что общественные и политические силы исчерпали лимит обращений, предложений, рекомендаций и уговоров, и противостояние между обществом и властью перешло в активную фазу.

Ах, да. Я совсем забыла рассказать, что власть делала на этой неделе. Президент Аслан Бжания поздравлял и возлагал, премьер-министр Анкваб назначил вместо одного и.о. директора «Черноморэнерго» другого и.о., министр экономики Озган в сопровождении глав администраций районов колесила по Татарстану, министр иностранных дел Инал Ардзинба запретил сопредседателям женевских дискуссий по Закавказью въезд в Абхазию, а министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщал, что, несмотря на отключения света, больницы работают в обычном режиме, потому что «обеспечены бесперебойным энергообеспечением». Медперсонал и больные не разделяют его оптимизма – «анализы не можем делать, кабинеты УЗИ и компьютеры не работают, в палатах холодно». Вот в таких разных реальностях живут избиратели Абхазии и те, кого они избрали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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