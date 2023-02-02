Этот день в Абхазии прошел под знаком энергетики. Утром женщины, возмущенные отсутствием света, вышли на протестную акцию к администрации президента. Потом стало известно, что генеральный директор «Черноморэнерго» Зураб Багапш подал в отставку. А днем провели встречу лидеры общественных организаций и партий. Политики сошлись на том, что правительство довело страну до коллапса и должно уйти.

В Сухуме перед зданием администрации президента прошел немногочисленный митинг, который инициировали женщины, возмущенные отсутствием света. Вчера в Абхазии ввели новый график отключений электроэнергии, и теперь всех абонентов обесточивают на пять часов в день. Сегодня стало известно, что генеральный директор госкомпании «Черноморэнерго» Зураб Багапш покинул свой пост, свое решение не объяснил и никаких заявлений не сделал. Днем тему кризиса в энергетической отрасли обсуждали лидеры общественных организаций, депутаты парламента прошлого и нынешнего созывов.

Что происходит и сколько это будет продолжаться?

Женщины, собравшиеся у здания администрации президента, требовали у правительства ответа на вопрос, когда решится проблема энергетики. Женщин было около двадцати, никто к ним не вышел, но охрана выставила перед входом железные ограждения, видимо, на случай прорыва.

Асида Кортуа рассказала, что привело на площадь женщин:

«В последнее время стало совсем плохо со светом, с его подачей, с его ценой. Это все очень сильно давит на обычных граждан. Мы общаемся между собой, у всех почти один и тот же график отключений света, мучаемся одинаково, поэтому решили прийти сюда и спросить о том, что происходит и как долго это будет продолжаться? Как это можно исправить? Просто хотим свет! За 30 лет в стране, у которой своя энергетика, мы должны были быть более или менее обеспечены светом. Эта акция не однодневная, если так получилось, что люди подтянулись, мы организуем небольшой группу, которая будет задавать интересующие нас вопросы. Акции будут разные…»

Асида Кортуа считает, что правительство намеренно создает невыносимые условия для граждан, чтобы передать энергетику в руки иностранных инвесторов:

Самый важный ресурс, который у нас остается, это наша национальная энергетика и сдавать ее – это самая большая глупость, которую мы можем совершить

«Мы знаем, какое в этой стране количество майнеров, даже если бы они не просто майнили, а оплачивали бы потребляемую электроэнергию, можно было бы хотя бы наполовину энергетику восстановить. Они уничтожили энергетику, это однозначно. И дальше мы добиваем ее сами. То ли искусственно это делается, я не могу в этом плане спорить, но лично у меня создается такое ощущение. Просто нас подготавливают к тому, чтобы продать энергетику. Самый важный ресурс, который у нас остается, это наша национальная энергетика и сдавать ее – это самая большая глупость, которую мы можем совершить. Я так думаю. Если мы будем знать, что нашу энергетику приведут в порядок, что рано или поздно все наладится, мы готовы перетерпеть что-то. Главное, чтобы то, что сегодня происходит, не было преддверием к продаже, чтобы людей не довели до такого состояния, когда они скажут: «Делайте уже что хотите, только дайте свет!» Вот это страшно, все подводится к тому, чтобы привлечь инвесторов, а мы уже понимаем, что это однозначно отдача, больше ничего».

Они могут довести ситуацию до точки невозврата

Встречу открыл лидер ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия. Он призвал власть не ронять достоинство сотрудников силовых органов и не заставлять их счищать со столбов плакаты, которые развешивают сторонники акции «Нас обманули!», и не выстраивать заграждения перед правительственными зданиями, баррикадируясь от людей, которые выходят на митинги.

Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба напомнил о том, что после решения правительства о легализации майнинга было понятно, что оно приведет к кризису, и он об этом предупреждал. Сейчас Абхазия берет у России переток в объеме одной трети всего потребления, несколько лет назад переток брался в объеме 4-5%.

Правительство утверждает, что переток дают безвозмездно, но все задаются вопросом, чем заставят расплачиваться?

С 2010 по 2014 год, по словам Адгура Ардзинба, эти же самые руководители получили и освоили 70 млрд рублей российской финансовой помощи. Когда в стране в критическом состоянии вся инфраструктура, принимались такие нелепые решения, как строительство городского стадиона за 1 млрд рублей. А сейчас к миллиардному долгу за железнодорожный кредит правительство собирается добавить еще 1,5 миллиарда кредита на энергетическую отрасль.

Мы могли бы выйти из кризиса за два-три года, но они могут довести дело до того, что мы достигнем точки невозврата

«Мы настаиваем на отставке правительства потому, что наличие этих людей в кабинетах только ухудшает ситуацию. Мы могли бы выйти из кризиса за два-три года, но они могут довести дело до того, что мы достигнем точки невозврата. Меня спрашивают, а кто придет на места тех, кто уйдет в отставку? Если мы не можем найти в стране людей лучше действующей власти, то мы пропали, и у нас нет будущего! Мы, как оппозиция, не претендуем на эти роли, в стране много талантливых менеджеров, и ситуация изменится, когда они придут к власти. Власть фактически объявила себя банкротом, на днях президент заявил, что борьба с майнингом провалена. Но никто за это ответственность не несет. Власть внушает, что все политики одинаковые, и мы – не лучше, чем они. Но это не так. Есть люди, и есть план вывода энергетики из кризиса», – сказал Ардзинба. Действия правительства он назвал осознанной диверсией.

Энергетика должна оставаться в собственности у государства

Депутат парламента Эрик Рштуни заявил, что энергетика доведена правительством до состояния коллапса. Он предупредил, что отключение света на пять часов в день – не предел, если вода в Джварском водохранилище упадет ниже допустимого уровня, то время отключения будет увеличено до семи часов в день. Правительство увеличило тарифы на оплату потребления электроэнергии с 40 копеек до 1 рубля 30 копеек, однако все, у кого нет приборов учета (к ним относится большинство сельских жителей), будут платить 1,5 рубля за киловатт/час, для потребителей с трехфазным током цена составит 2 рубля за киловатт/час. При этом зарплаты, пенсии, пособия остались на прежнем уровне. В результате в республике парализована работа всех ведомств и служб, большие убытки у бизнесменов.

Главное, сказал лидер политической партии «Апсны» Виталий Габния, не должно быть расхождений в том, что главная стратегическая отрасль – энергетика должна оставаться в собственности у Абхазии. Но то, с какой скоростью идет ее разрушение, не оставляет такой возможности в будущем. Меньше всего претензий у него к предприятию «Черноморэнерго», потому что оно было отстранено от принятия решений. Всю ответственность за кризис Габния возложил на кабинете министров, который довел отрасль до коллапса и теперь предлагает взять у России кредит в полтора миллиарда, чтобы закупить и установить приборы учета. Парламент предлагал это делать своими силами, настаивал на выделении средств, но правительство не пошло по этому пути, внешние заимствования для него более привлекательны.

Он отметил, что после 2014 года и прихода к власти президента Рауля Хаджимба так и не началась борьба с коррупцией, не была проведена конституционная реформа и не были перераспределены полномочия между исполнительной и законодательной ветвями власти. В результате власть поменялась, и оказалось, что хуже может быть всегда, и такое понятие, как дно, это метафора, у которой нет границ. Проблема не в том, что у нынешнего руководства ничего не получилось, они и не пытались, проблема в том, что обман был принят за основу деятельности в интересах узкого круга лиц.

По его мнению, выборы в стране не фальсифицируются, а покупаются. И пока избиратели продают свои голоса, ничего не изменится, за сложившуюся ситуацию несут ответственность все избиратели.

Саботаж, подкрепленный политическими схемами

Экс-депутат парламента Валерий Агрба заявил, что правительство исчерпало лимит доверия и должно уйти, а новые назначенцы должны прийти со своим антикризисным планом:

Нашему народу нужно предоставить информацию, кто будет следующим руководителем правительства. Он не просто должен прийти, он должен представить свой план антикризисных мер

«Может быть, это саботаж, подкрепленный какими-то политическими схемами или процессами, связанными еще и с личными выгодами? Но может быть и такой вариант, к которому я склоняюсь, что это какие-то уже физические изменения, связанные с нарушением критического мышления. Это не сопоставление объективной реальности со своими субъективными представлениями о разрешении этого вопроса. Это правительство с такими решениями исчерпало весь лимит доверия и даже какой-то правовой обоснованности. И вопрос даже не стоит так, что это правительство должно уйти в отставку, это очевидно, и президент должен принять это решение. Нашему народу нужно предоставить информацию, кто будет следующим руководителем правительства. Он не просто должен прийти, он должен представить свой план антикризисных мер».

Депутат Кан Кварчия пояснил, почему депутаты не проголосовали за мораторий на повышение тарифов на электроэнергию. Оказывается, действующая власть их убедила в том, что, если они не поддержат повышение тарифов и проголосуют за мораторий, то Россия не даст переток, и Абхазия останется вообще без света.

Кан Кварчия заявил, что нынешний руководитель «Черноморэнерго» проявил халатность, когда решался вопрос легализации майнинга:

«У меня вопросы к господину Багапш. Я ему вопрос задал, вы работали в то время, когда принималось решение по майнингу? Он говорит, да. Он был заместителем. Я его спрашиваю, сколько у вас было в тот момент мощностей под майнинг-фермы? Он говорит, не было. Почему вы позволили принять такое решение? Он сказал, это не мы, это они. Тогда я его обвиняю в том, что он повел себя халатно. Он же нигде не выступил, нигде не сказал, что делать это нельзя! Он же не сказал, что это приведет к коллапсу. Но он не самое главное зло в этой цепи, есть более ответственные в этом вопросе, и они должны понести наказание. Есть прокуратура, есть президент, который должен это услышать. Если не услышит, то есть народ, есть народные традиции. А мы к этому уже не прийти не можем. Мы сегодня вообще никого выйти на митинг не призывали, люди уже сами начинают выходить на улицу. Вы посмотрите, десять женщин, двенадцать женщин собрались, наши солдатики бедные это железо таскают налево, направо, налево, направо, уже у них почки опустились. Эта охрана, ГСО, как будто война началась, все перекрыто. Настолько они боятся, они побоялись двенадцать, пятнадцать женщин».

Попытки вести диалог с властью оказались фикцией

Лидер Форума народного единства Аслан Барциц согласен с тем, что действия власти привели страну к коллапсу, причем не только в энергетике, а во всех сферах жизни. «Мы уже слышали, что все врачи паникеры, что аппарат КТ – мертвец, что энергетика – это провода, у людей отняли не только свет, но и веру. Однако, если послушать отчеты, которые проходят у президента, то можно подумать, что мы все живем в шоколаде! Власть не видит и не слышит народ, мы все ей мешаем!» – сказал он. Все попытки вести конструктивный диалог с властью оказались фикцией.

Экс-депутат Гарри Кокая, который вместе с группой других депутатов занимался в парламенте вопросами энергетики, уверен, что на том пути, по которому ведет страну правительство, можно потерять не только энергетику, но и вообще все. Он призвал людей выходить и отстаивать свои права. «Сегодня вас заставят платить за свет полтора рубля, а завтра – три рубля, а потом еще больше, от такого правительства надо защищаться любыми способами», – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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