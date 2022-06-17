В Абхазии продолжают обсуждать вчерашнее послание президента Аслана Бжания Народному Собранию. Экономическую часть послания в интервью "Эху Кавказа" прокомментировал научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, экономист Ахра Аристава. Он считает, что президент не сформулировал цели и задачи по развитию экономики ни для парламента, ни для правительства, обозначил проблемы, но не определили пути, по которым надо двигаться.

– Ахра, во вчерашнем послании президента был целый блок, посвященный экономике. Какое впечатление он на вас произвел? Насколько это все актуально для Абхазии?

У меня такое впечатление, что экономический блок правительства вводит в заблуждение главу государства. У нас по всем показателям отрицательная динамика

– Я работал в правительстве и знаком с методикой и тем, как формируется послание. У меня такое впечатление, что экономический блок правительства вводит в заблуждение главу государства. У нас по всем показателям отрицательная динамика. До 2019 года сокращалось отрицательное сальдо во внешней торговле, мы тогда больше стали производить продукции и больше продавать, и оно сократилось до трех раз, сейчас оно увеличилось опять в отрицательную сторону. Мы практически на 30 млрд рублей закупили товары, а продали всего примерно на шесть млрд рублей, плюс сам экспорт стал падать. У нас вновь импорт больше, чем внутренний товарооборот, это опять отрицательная динамика. Далее, у нас стало больше денег из страны уходить и меньше оставаться. Если ранее до 2019 года у нас в стране оставалось более 6,5 млрд рублей, то в прошлом году у нас осталось примерно 5 млрд рублей. Общий денежный оборот увеличился, но деньги также и ушли из страны. Все эти показатели говорят о том, что мы возвращаемся к ситуации в экономике на уровне 2014 года. При подготовке послания документы, скорее всего, готовили министерства и ведомства, но они не соответствуют той реальной картине ухудшающейся экономики, которую в принципе уже и народ тоже чувствует.

– Давайте немного более конкретно скажем о том экономическом блоке, который содержится в послании президента. Насколько он отвечает той ситуации, о которой вы говорите?

Да, глава государства дал понять, что он владеет ситуацией по всем направлениям. Но нет реальных предложений, нет пакета конкретных законов с целями и задачами

– Я этого не увидел в послании президента. Скорее всего, речь идет о том, что само правительство не готово к реформам. Да, глава государства дал понять, что он владеет ситуацией по всем направлениям, он перечислил и промышленное производство, и промышленную агропереработку, и проблемы экспорта, и проблемы льготного кредитования. Эти проблемы всем известны. Но нет реальных предложений, нет пакета конкретных законов с целями и задачами. И, исходя из этого, правительство, скорее всего, не напрягается и не предлагает какие-то меры для того, чтобы эти цели достичь. При этом глава государства, перечислив проблемы, включая внешние угрозы, включая угрозы безопасности, дал понять, что стране нужна другая экономика, нужен более качественный бюджет, который отвечает задачам национальной безопасности, но ответов в послании мы не услышали.

– Выступая вчера, президент говорил о том, что в скором времени в парламент поступит, например, законопроект об акцизах, будут внесены изменения в законы о налоге на прибыль организаций, о плате за землю, о патентной системе налогообложения. Он перечислил целый ряд законов, которые должны быть внесены в парламент. Могут они как-то повлиять на изменение экономической ситуации в Абхазии?

Крупный и серьезный инвестор не идет в страну, где нет аудиторской палаты, где бухучет не отвечает современным стандартам, где налоговое законодательство хуже, чем российское в плане того же налога на прибыль. Такое впечатление, что глава государства не напрягает кабинет министров

– В тех законопроектах, которые вы перечислили, речь идет не об улучшении экономической ситуации, а речь идет об улучшении администрирования для того, чтобы что-то вытащить из тени, пополнить бюджет. Кстати, есть положительный момент в послании: если ранее глава государства акцентировал внимание на иностранных инвестициях, то сейчас он очень большое внимание уделил малому бизнесу, среднему бизнесу и льготному кредитованию. Но в моем понимании повлиять на ускоренный рост экономики может реформирование закона об инвестиционной деятельности, там порог доступа к льготам с миллиона долларов и выше, его надо резко понижать; ввод закона об аудите; реформа бухгалтерского учета; реформа и приведение в соответствие с мировыми стандартами страховой сферы; реформа, связанная с цифровой документацией, ее надо узаконить, чтобы бизнес мог получать госуслуги по интернету, получать кредиты, получать разрешительные документы, это вовлечет людей бизнес. Вот о таких детализированных вещах с четким планом законопроектов, с четкими целями мы не услышали. Крупный и серьезный инвестор не идет в страну, где нет аудиторской палаты, где бухучет не отвечает современным стандартам, где налоговое законодательство хуже, чем российское в плане того же налога на прибыль, того же налога на дивиденды, вот таких точечных целей и методов решения задачи мы не услышали. Такое впечатление, что глава государства не напрягает кабинет министров, так скажем.

– Ахра, вы сказали, что в послании президента уделено внимание бизнесу. В какой степени уделено это внимание? В чем оно выражается тогда?

– Он озвучил, что необходима поддержка малому и среднему бизнесу, озвучил проблему доступа к финансированию, доступа к льготным и долгим кредитам, но он не озвучил законодательные инициативы в послании. Почему оно адресовано парламенту? Фактически – это план законодательных инициатив с целью добиться поддержки со стороны депутатов, чтобы они эти законопроекты рассматривали в первоочередном порядке, потому что у нас парламент способен рассмотреть примерно до 120 законов, он малочисленный.

– В своем послании президент говорит следующее: «общеизвестно, что национальная экономика находится под значительным влиянием внешних факторов, она не в состоянии самостоятельно решать проблемы без российской финансовой помощи. Сохраняя инвестиционную изоляцию, невозможно добиться качественного изменения». Согласны ли вы с этой характеристикой, которую президент дал национальной экономике?

– Наша национальная экономика абсолютно открыта для всего мира. То, что национальные экономики друг от друга зависят, показывает текущая ситуация, та же война санкций, которую мы все наблюдаем. Но мы способны как раз по текущей ситуации многие задачи решать самостоятельно. Нашим преимуществом является увеличивающийся турпоток. Вот я вам приведу пример по отчету Нацбанка, озвученному главой государства в послании: рост денежного оборота в банковской системе составил 57%, а бюджет наш вырос всего на 15%.

– О чем это говорит?

Говорить, что наша страна неспособна решать задачи, я категорически с этим не согласен. У нас страна, где на одного жителя приезжает более пяти туристов, такой второй страны в мире нет

– Это говорит о том, что очень выросла доля теневой составляющей в экономике, реальное производство в натуральном выражении национальной продукции упало, а не выросло, это говорит о том, что турист приехал, уехал и деньги уехали с ним. А если бы у нас был рост промышленного производства в агропереработке, который мы наблюдали до 2020 года, то осталось бы 10 млрд рублей, а, может, 15 млрд рублей. Все это говорит о том, что у нас есть резерв, который надо грамотно использовать. И говорить, что наша страна неспособна решать задачи, я категорически с этим не согласен. У нас страна, где на одного жителя приезжает более пяти туристов, такой второй страны в мире нет. Тем более что сначала из-за эпидемии, теперь из-за событий в Украине турист может попасть за границу только в Абхазию и еще пару стран. Значит, у нас будет еще больше туристов, и надо подумать, как увеличить мощности тех производственных предприятий, которые есть в Абхазии, открывать новые, подумать и над налоговым законодательством с точки зрения увеличения своей национальной продукции.

– А где брать деньги на такого рода проекты? Президент в своем послании говорит, что без помощи российских банков экономика Абхазии не может развиваться. Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.

Как работает правительство? У них там полная секретность, никому ничего не известно, уже дошло до того, что информация тоже не вывешивается на официальных сайтах или вывешивается частично

– Без финансирования ни одна экономика не может развиваться. Вопрос – как наладить это финансирование, как обеспечить эти источники финансирования, чтобы они носили стабильный характер? Те же кредиты нужны не только на новые предприятия, но и на постоянно действующие предприятия тоже нужны кредиты: может оборудование поломаться, может еще что-то случиться, может быть, захотят увеличить мощности, поэтому российские кредиты нужны, и надо внутри страны тоже находить резервы, а резервы в стране есть. Если Национальный банк говорит, что 51 млрд рублей в страну пришел и почти 46 млрд рублей ушло, значит, надо думать, чтобы из этих 46 млрд рублей в текущем году плюс 5 млрд осталось, в следующем году еще, и вот так поэтапно можно двигаться. Практика показывает, что мы способны эти задачи решать. Сам бюджет страны тоже является огромным источником финансирования экономики, но нужны тендеры, конкурсы, надо обеспечить доступ к государственным деньгам. А как работает правительство? У них там полная секретность, никому ничего не известно, уже дошло до того, что информация тоже не вывешивается на официальных сайтах или вывешивается частично. Например, таможенный комитет не дает номенклатуру экспорта и импорта, они просто дают бюджетные платежи. Но на основании бюджетных платежей бизнесу очень тяжело делать анализ, если бизнес не знает, кто, сколько товара привез, какого товара привез, он будет ошибаться, ему надо знать емкость по каждой группе товаров, даже бизнес лишен прогнозирования и аналитики.

– В послании президента сказано, что на развитие сельского хозяйства было выделено 118 млн рублей. Вы можете оценить: это много или мало? И в целом, нашла ли тема сельского хозяйства и его развития достойное место в послании президента?

– Глава государства озвучил необходимость промышленной агропереработки и полной поддержки всей пищевой промышленности. Так было в советские времена, у нас было около 500 таких предприятий. Есть традиции, есть потребитель, это те же граждане России. Что касается 100 млн рублей, то программа составлена без четкого анализа. Например, когда я возглавлял комиссию по льготному кредитованию, мы пришли к сумме 5 млн рублей, потому что самое дешевое маломощное оборудование, допустим, для консервации продукции, стоит от двух миллионов рублей и выше. А эти сто миллионов они в основном распределили по миллиону. За один миллион рублей крестьянин точно ничего не сделает. Я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о дотации, то есть безвозмездной помощи на какую-то часть работ: кто-то, может, крышу подлатает, кто-то забор построит. Но для поднятия на более высокий уровень сельхозпроизводства, конечно же, сама эта программа, метод выдачи денег и сумма большой роли не сыграют.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия