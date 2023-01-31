Весь сегодняшний день прошел в ожидании перевода Михаила Саакашвили в палату интенсивной терапии из-за, как говорили его близкие, критической массы тела и потери сознания. Между тем новый лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили заявил, что ради освобождения Михаила Саакашвили партия покинет парламент и местные сакребуло. Впрочем, многие депутаты «Нацдвижения» о планах нового лидера узнали от журналистов.

В течение всего сегодняшнего дня близкие Михаила Саакашвили и врачи опровергали друг друга, давая различную информацию о состоянии здоровья бывшего президента, находящегося в клинике «Вивамеди». Но заявление Левана Хабеишвили, нового лидера «Нацдвижения», и вовсе рассмешило оппонентов из «Грузинской мечты» и озадачило однопартийцев. Он, придя в клинику, обвинил ее медперсонал в подтасовке данных Михаила Саакашвили. В частности, уменьшение его роста на целых 2 см – с 194-х до 192-х сантиметров – имело, по его мнению, целью скрыть критическое снижение массы тела до 68 кг, и тем самым создать риск его жизни. Хабеишвили и ранее проявлял на словах неистовую преданность Мише, как он часто его называет, но чтобы ради его здоровья оставить партию без депутатских мандатов и партийной недвижимости в виде центрального офиса, – такого не ожидали, как оказалось, и в самом «Нацдвижение»:

«Взамен на свободу президента Саакашвили, но с тем условием, что будет достигнут результат, предлагаю «Русской мечте»: мы выйдем из парламента, из сакребуло и центральный офис «Национального движение» оформим на «Грузинскую мечту» и Бидзину Иванишвили. Ради Миши Саакашвили все начнем с нуля. Они (власть) ведь хотят, чтобы исчезли оппозиция и «Национальное движение». За свободу Миши Саакашвили мы готовы оставить мандаты и в парламенте, и в сакребуло и оформить партийный офис на Бидзину Иванишвили», – почему-то продолжал повторять Леван Хабеишвили. Может быть, чтобы насладиться правом говорить как председатель партии, а, может быть, чтобы его услышали и восприняли всерьез в «Грузинской мечте» и сами однопартийцы? Если в последнем он рассчитывал на лидера фракции «Нацдвижения» Хатию Деканоидзе, у него получилось.

Она несколько раз попросила журналистов повторить предложение нового лидера и призналась, что для нее это было неожиданностью.

«Главное – конечно же, здоровье Михаила Саакашвили, и мы должны сделать все, чтобы спасти его. Но партия – коллегиальный орган, и всем нужно делиться со своим мнением с коллегами. Я не знаю, в каком контексте было все сказано, но такие серьезные заявления, которые сделал новый председатель сейчас, должны быть согласованы со всеми коллегами. Со мной это не было согласовано», – не стала скрывать Хатия Деканоидзе и добавила, что намерена подать заявление спикеру парламента о том, что покидает пост главы фракции. А потом уже определится с вопросом о выходе из парламента, который, как она сказала, считает «популистским и ущербным для партии».

«Об уходе с партийных должностей людей узнаю из телевидения», – пожаловался и сам Леван Хабеишвили. Поздно вечером пост секретаря политсовета и сам политсовет покинул депутат Коба Накопия. Он же предложил провести опрос среди сторонников – остаться «Нацдвижению» в парламенте или нет. Покидают посты и другие представители команды бывшего председателя Ники Мелия. Но поражение на выборах не остановило кампанию против него.

Открестились от заявления Хабеишвили и его сторонники, заявив, что к сливам, скрытым аудиозаписям Мелия они дела не имеют.

Тем временем пророчества о том, что новый лидер развалит партию, опровергли его спикеры Давид Киркитадзе и Дмитрий Шашкин. Шашкин, возглавлявший в прошлом министерства обороны и образования, в частности, заявил:

«Идет юридическая подготовка к съезду и избранию политсовета, это будет в марте. Я не вижу опасности раскола в партии. «Единое национальное движение» останется единым. За последние десять лет со стороны «Грузинской мечты» было множество попыток инспирировать раскол ЕНД. Но как было, так и осталось, и так и будет».

«Это новое «Нацдвижение» и новый лидер, как и стоящие за ним бывшие премьер-министр Вано Мерабишвили и экс-министр Давид Кезерашвили, настораживают стратегических партнеров, коллег по цеху из оппозиционного «Лело», – говорит депутат Анна Нацвлишвили, в годы правления «Нацдвижения» известная правозащитница из Ассоциации молодых юристов:

«С партией, которая показывает, что возвращается в прошлое, мы не видим общей цели для сотрудничества. Посмотрим, как будет в будущем. Разговаривать мы со всеми разговариваем, но, что касается стратегического сотрудничества, – я не вижу сейчас таких ресурсов с партией, в которой победили старые методы правления. Это мне не нравилась ни в прошлом, ни сейчас, что наблюдается и с партией власти», – сказала Анна Нацвлишвили, обратив внимание на то, что деньги и неформальное правление стали визитными карточками как для бывшей, так и для нынешней партии власти.

В самой «Грузинской мечте» всю ситуацию в «Нацдвижении» считают комичной и ждут выхода из-за кулис Кезерашвили и Мерабишвили. По этому поводу иронизировал сегодня генсек партии власти, мэр Тбилиси Каха Каладзе:

«Кто такой Хабеишвили? Хабеишвили вообще никто. Хабеишвили поставлен этими людьми, Мерабишвили и Кезерашвили. Эти люди же очень скоро, я уверен, выгонят его с этой должности, как выгнали Нику Мелия».

В конце дня Леван Хабеишвили обнародовал письмо Михаила Саакашвили. В нем он нового председателя называет близким человеком и «политиком с большим потенциалом», что сам он не собирается заниматься политикой в Грузии и будет за него, Левана, болеть из Украины и из других мест. Успокоила общество под вечер и мать Саакашвили Гиули Аласания. Начав день с сообщения о том, что ее сын до следующей недели не дотянет, вечером она сказала, что теперь ему лучше, что он находится под капельницей, но пока в реанимацию его не перевели.

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