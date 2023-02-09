Абхазское королевство кривых зеркал

Уже давно не слежу за событиями в Королевстве кривых зеркал, каковым является Абхазия, игнорирующая все законы природы, кроме силы тяготения. Оно и понятно – на фоне украинского апокалипсиса даже о Грузии писать мелко и неинтересно, что уж там говорить про Абхазию.

Однако в последнее время события там приняли такой бурный характер, что не замечать их больше не получится. Абхазское общество погрузилось в пучину дискуссий, причиной которых, если обобщить, стали два обстоятельства: неразрешаемый энергокризис, который стал настоящим фамильным проклятием абхазов, и отсутствие инвестиций в экономику.

Социальные сети пестрят различными заявлениями политиков, журналистов, блогеров, да и просто известных абхазов о том, как преодолеть существующие проблемы, и, казалось бы, в этом нет ничего плохого – люди спорят, выражают свое мнение, а именно в спорах, как известно, рождается истина. Это намного лучше, чем жить в обществе, где все мыслят одинаково и альтернативам места нет.

Однако вся проблема не в форме, а в содержании: абхазские интеллектуалы и ньюсмейкеры пытаются найти рецепт выздоровления, смысл которого состоит в том, чтобы сохранить абхазский традиционный образ жизни и при этом получить европейский уровень жизни. Поскольку задача эта изначально невыполнима, то все эти благородные дебато-дискуссии приняли совершенно бессмысленный характер.

Как решить проблему электроэнергии, но при этом сохранить смешной, детский тариф, который к тому же никто не платит? Все попытки властей ввести тариф на электроэнергию, хотя бы отдаленно напоминающий рыночный, сталкиваются с яростным сопротивлением самых широких слоев общества. Включается чисто абхазское начало – а что делать семье, которая живет на пенсию и зарплату, как ей оплачивать счета?

Прекрасно, почему бы не пойти дальше и не потребовать от властей бесплатный хлеб? Сами понимаете, без интернета и телевизора прожить можно, а вот без еды – совсем никуда. Логика вполне понятная: если электроэнергия должна быть бесплатной, то чем хлеб хуже?

Категорически не нравится абхазам и идея приватизации энергосектора – они пребывают в полном неведении относительно элементарных законов экономики и придерживаются наивного мнения о том, что «энергетика должна принадлежать народу». Любые попытки начать хотя бы разговоры о том, что хорошо было бы передать энергетику в частные руки, сталкиваются с абсолютным неприятием как со стороны простых гуманитариев, так и со стороны персонажей, почему-то называющих себя «экономистами».

Если «пойдешь направо – застрелят, пойдешь налево – зарежут», то скажите, пожалуйста, как можно решить проблему энергетики? Абхазские соцсети ежедневно, как говорится, «на гора» выдают сотни рецептов, которые были бы прекрасны и духоподъемны, скажем, на фестивале тостов, если бы таковой проводился. Пафос победил, рыночная экономика посрамлена. Ура, товарищи!

На самом же деле, все просто и элементарно: не нужны долгие и бурные дебаты, не нужны десятки страниц заумных текстов о том, как создать горячий лед или вывести квадратуру круга. Решение энергетических проблем – простейшая вещь, для который необходимы приватизация, рыночный тариф и полная учетность всех потребителей.

Я понимаю, что в Абхазии свои, суверенные законы природы и Солнце крутится вокруг Земли, но совсем уж игнорировать бытовуху не получится – электроэнергия должна стоить столько, сколько она стоит, и, как правило, это дорого. С учетом состояния энергетической инфраструктуры Королевства кривых зеркал, тариф должен быть примерно как в Германии или Франции, никак не меньше.

При этом везде, в каждом уголке, где есть хотя бы одна лампочка, должен стоять счетчик – закрытый на замок для пользователя, чтобы тот не мог его выключать по своему усмотрению. Обеспечьте жесточайший режим, при котором за просрочку оплаты потребленной электроэнергии объект будет отключаться на второе утро – и поверьте, об энергокризисе можно будет позабыть.

Но все это, в свою очередь, невозможно без приватизации – у каждого энергообъекта должен быть хозяин, который вложил в него свои кровные денежки и готов будет перегрызать горло всем неплательщикам…

Впрочем, эти элементарные азы рынка упорно не хотят понимать даже абхазские экономисты, что уж говорить про рядовых гуманитариев? Что же они тогда предлагают, если самые очевидные и совершенно необходимые решения могут завтра вызвать народное восстание?

Рецепт прост, в духе «все взять да поделить», разогнать к черту всех майнеров, и тогда все станет на свои места. Увы, в реальной жизни это невозможно – пока электроэнергия бесплатная, а биткоин стоит черт знает сколько тысяч долларов.

Могу привести вам простой пример. Есть такая страна, вы, наверное, про нее слышали, – Грузия. Тоже не слишком высокоорганизованная, но порядка в ней все же побольше будет, чем в Абхазии. Там людей потихоньку приучили смотреть на светофор при переходе дороги, пристегивать ремни безопасности, не курить в ресторанах и т.д.

Так вот, там есть своя маленькая Абхазия – регион Сванети, в котором электроэнергия бесплатная, и там происходит ровно то же самое: майнеры воруют энергию, в итоге линии электропередач плавятся, а местное население сидит без света по несколько часов в день. Впрочем, вся штука в том, что Сванети – микроскопический регион с населением около 5 000 человек, это капля в море для почти четырехмиллионной страны. Особенности сванского энергоменталитета не имеют никаких последствий для подавляющего большинства населения и не выходят за узкие пределы райцентра и нескольких сел. Поэтому всем плевать, пусть делают что хотят.

Сколько бы ни пытались абхазские интеллектуалы найти свой, третий путь, – его не существует в природе. Например, можно разрабатывать многостраничные программы привлечения инвесторов – таковых в интернете немало – несусветная глупость, замаскированная под вселенскую мудрость. Рецепты в духе «улучшить, углубить, усовершенствовать».

Только пользы от них меньше, чем с козла молока, так как они не учитывают самого главного – никакие инвестиции невозможны без гарантий собственности. Там, где иностранцы не могут покупать ничего больше того, что можно положить в карман, никаких инвестиций не будет. Сказки про «долгосрочную аренду» – это вы там своим старейшинам в Лыхны расскажите, они поверят.

Попытки скрестить ежа и ужа в Абхазии в самом разгаре. Попытки бессмысленные, так как вы можете сколько угодно игнорировать реальность в вашем искусственном мирке, но стоит вам выйти за его пределы – она возвращаются. Дважды два – четыре. Везде – от дальних уголков Вселенной до Королевства кривых зеркал. Остается ждать, когда это поймут в Абхазии.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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