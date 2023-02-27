Бывший кандидат в президенты Южной Осетии Гарри Мулдаров создает новую партию «За справедливость». Он один из самых молодых югоосетинских политиков. Главной целью партии Мулдаров назвал построение справедливого общества и вхождение в состав России.

О создании политической партии «За справедливость» Гарри Мулдаров объявил еще три месяца назад. В ноябре 2022 года на местном телевидении был показан сюжет, в котором Мулдаров заявил, что «самое главное для нашей партии – это правда. Эта идея нас и объединила – чтобы в Осетии были правда и справедливость».

После долгой паузы в минувшее воскресенье в Цхинвале наконец прошел учредительный съезд новой партии, который собрал более ста делегатов из всех районов Южной Осетии.

Гарри Мулдаров – депутат парламента и один из самых молодых югоосетинских политиков. Ему 36 лет. В 2019 году он прошел в законодательный орган одномандатником от партии «Единая Осетия». После начала протестов, вызванных смертью в стенах криминальной милиции Инала Джабиева, Мулдаров вышел из фракции «Единая Осетия» и поддержал коллег, которые требовали отставки тогдашнего генерального прокурора Урузмага Джагаева.

В югоосетинском парламенте Мулдаров возглавил объединение «За справедливость», в которое вошли пять депутатов, не состоявших ни в одной из фракций. Он принимал активное участие в акции протеста семьи Джабиева в центре Цхинвала. На последних президентских выборах в 2022 году Мулдаров набрал 8,9% голосов избирателей, после чего во втором туре призвал сторонников голосовать за Алана Гаглоева.

До начала учредительного съезда Гарри Мулдаров ответил на вопросы «Эха Кавказа». Первый из них касался т.н. двойников – людей, уже состоящих в других партиях, что считается нарушением закона:

«Нет, у нас не должно быть такой проблемы, потому что, грубо говоря, мы пропустили всех через фильтр, проверили, не состоят ли они где-то еще. Поэтому и проведение съезда затянулось, почти пять месяцев мы проводили подготовительную работу. Этой проблемы у нас точно не будет.

– Кто вошел или, возможно, еще войдет в вашу партию? Кто те люди, которые захотят встать рядом с вами?

– Это, например, те парламентарии, которые имеют схожие с нами позиции, в том числе люди, которые до 2024 года не могут принять в этом активное участие, а в 24-м уже смогут это сделать, и тогда мы объединимся и будем идти вместе одним путем. В том числе депутаты, некоторые к нам присоединятся и из других партий.

– Это пока закрытая информация?

– Нет, просто пока у нас нет четких договоренностей, а дальше – время покажет. Если они думают так же, как мы, и захотят работать во благо Осетии, то…

– Сейчас еще одна молодежная партия заявила о себе – «Ног Фалтар». Как вы считаете, они составят вам конкуренцию?

– Нет, я не считаю это конкуренцией. Пусть делают больше всех для Осетии, и дай бог им сил на это. Ведь самое главное, что должно быть в сердце каждого, – это желание делать хорошие дела для Осетии. Поэтому я не считаю, что речь идет о конкуренции».

О поддержке партии «За справедливость» «Эху Кавказа» рассказали и некоторые делегаты съезда:

«Вы знаете, мы за молодых, а молодежь его сильно поддерживает, именно лидера партии (Мулдарова).

– Почему, как вы думаете?

– Наверное, в надежде на то, что какие-то перемены к лучшему будут.

– Мы – молодое поколение, нам все-таки импонируют молодые кандидаты, тем более что программа партии содействует развитию молодежной политики. Выбор был свободным, и мы пока что довольны».

Стараясь соблюсти все условия проведения учредительного съезда перед Министерством юстиции, будущие партийцы затянули мероприятие, но тем не менее проголосовали за устав, программу, избрали лидера. Уже после голосования Гарри Мулдаров обратился с речью к соратникам на русском языке, первая фраза которой напомнила многим известную речь Мартина Лютера Кинга. Правда, у лидера новой партии своя мечта:

«У меня есть мечта. Мечта, которую веками вынашивает в сердце каждый осетин, что сейчас, что сто-двести лет назад. Она у нас общая со всеми вами. Я не сомневаюсь в этом. Сменяются поколения, но мы упорно шли, идем и будем идти к своей мечте – к процветающей Осетии... 15 лет назад у нас появился шанс возродить родину из руин. Другое дело, смогли ли мы в полной мере воспользоваться этим шансом. Да, с тех пор немало сделано. Нам многое удалось, но были и ошибки, серьезные просчеты, бездумные упущения, и это надо признать. Вместо того чтобы, засучив рукава, с учетом появившихся благоприятных возможностей, немедленно приступить к масштабному государственному строительству, к укреплению независимости и территориальной целостности, к переформатированию под современные реалии гражданских и государственных институтов, мы допустили скатывание республики в хаос и череду внутриполитических кризисов… Отчетливо понимаю, что за справедливость надо бороться, и в этой борьбе я рассчитываю на вашу помощь, уважаемые сограждане».

После этой речи Мулдаров вновь перешел на осетинский и заявил, что партия будет выступать за вхождение Южной Осетии в состав России:

«Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто, не жалея времени и сил, помог нам создать партию. Эта идея пришла к нам в те времена, когда началась борьба правды с несправедливостью. И мы с тех пор понимаем, что нужно больше людей, которые хотят блага для родины, которые хотят, чтобы Осетия двигалась вперед. Тогда нам таких людей не хватало, но мы показали, что правда и справедливость всегда сильнее. Мы это увидели. И я уверен, что мы сможем многое изменить в лучшую сторону… Главной задачей нашей партии будет работа над патриотизмом и идеологией. А самым большим желанием – скорейшее вхождение в состав России».

После учредительного съезда новой партии «За справедливость» предстоит еще регистрация в Министерстве юстиции Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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