Дэвид Крамер призвал ввести санкции в отношении авторов грузинского закона об иноагентах

Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил, что принятие закона об иноагентах может навредить стремлению Грузии стать членом Евросоюза. При этом, по его словам, власти в Тбилиси знают, что это вызовет негативную реакцию в Европе и США, пишет SOVA.

«Сейчас я уже не уверен, действительно ли правительство Грузии хочет идти в западном направлении. Если все же хочет, то это неправильный шаг. Так что, думаю, целей принятия этого законопроекта несколько, но ни одна из них не является положительной», - сказал Крамер.

По словам политика, важно ввести персональные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за смену курса Грузии.

«Я давно говорю, что индивидуальные санкции, под которыми подразумеваются отказы в выдаче виз и замораживание счетов, – это способ дать понять этим лицам, что такие действия недопустимы. Это направлено не против страны или грузинского народа, это адресные санкции против конкретных лиц, против тех, кто несет ответственность за нынешнюю траекторию Грузии», - добавил он.