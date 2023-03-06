Изида Чаниа

Законодательство должно быть голосом разума, а судья – голосом закона. Формула Пифагора не потеряла свой актуальности, и сегодня древнего философа часто цитируют, когда речь заходит о неисполнении законов, о законах, противоречащих или не соответствующих интересам общества. И здесь мы если не впереди планеты всей, то точно в первой ее десятке.

Но от общего к частному. На последнем заседании парламента Абхазии депутаты приняли в производство поправки к закону о правилах дорожного движения (ПДД), поступившие из администрации президента. Действительно, аварий в нашей стране много, и причин, по которым они происходят, целый букет, и нет смысла на них останавливаться. Из года в год количество ДТП увеличивается и, соответственно, растет число людей, которые стали их жертвами. Статистика преднамеренно занижается, но это не меняет сути проблемы. Все, что делает власть в этой ситуации, – периодически повышает штрафы, одновременно увеличивая коррупционную составляющую. Исследований, как сказалось предыдущее ужесточение штрафных санкций на число ДТП, нет, но даже заниженная статистика говорит о том, что мера эта нерезультативная.

Нынешний президент Бжания в ходе своей предвыборной кампании обещал, что за два года решит проблему ДТП, снизит их количество в два раза или уйдет со своей должности. Создавалось впечатление, что у него есть какой-то план, который он до поры до времени держит в секрете, чтобы удивить народ, как только станет президентом. Но на выходе количество аварий увеличилось, Бжания не подал в отставку ни через два, ни через три года, но, вроде как в оправдание, направил в парламент поправки к закону об административных нарушениях – поднятие штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. То есть пошел традиционным путем: опять поставив телегу впереди лошади, решил еще раз ударить по автопробегу рублем.

Бжания не вышел за пределы схемы, которую взял на вооружение в самом начале своей президентской деятельности, и все его помыслы связаны, очевидно, не с Абхазией и ее народом

В поправках есть реверанс в сторону рядовых гаишников – пресловутая коррупционная «вилка», – но главная цель заключается не в этом. Чтобы ее обнаружить, надо искать не женщину (хотя перед международным женским днем это кажется актуальным), а инвестора. Поправки к закону, предложенные администрацией президента, при внимательном рассмотрении являются ничем иным как бизнес-проектом, который даст возможность очередной частной компании (то, что наш президент называет иностранным инвестором), которая установит камеры видеонаблюдения, быстро окупить свои вложения и выйти на прибыль. Таким образом Бжания не вышел за пределы схемы, которую взял на вооружение в самом начале своей президентской деятельности, и все его помыслы связаны, очевидно, не с Абхазией и ее народом.

За примерами далеко ходить не надо. Энергетика. Повышение цен на электричество предшествует появлению поправок к закону, которые разрешат приватизацию системы. Кстати, и кредит на энергетику, о котором вещают премьер и президент, тоже в помощь будущему инвестору, которому не придется раскошеливаться на дистанционные счетчики. Кредит оплатит бюджет.

Повышение цен на бензин позволило новой проправительственной бензиновой компании оправдать затраты на строительство бензоколонок. Люди возражали – премьер отстаивал свой интерес. Отстоял.

Проект налоговых льгот для иностранных инвесторов прислали в парламент от президента перед тем, как направить проект закона об аппарт-отелях, легализующий продажу недвижимости иностранцам. Бжания пытается освободить инвесторов от платежей в бюджет Абхазии.

Видимо, очередной визит Бжания в Москву и Минск не прошел даром, и он, как выпускник автодорожного института, обнаружил новых инвесторов, и теперь публично грезит о введении платных дорог

Видимо, очередной визит Бжания в Москву и Минск не прошел даром, и он, как выпускник автодорожного института, обнаружил новых инвесторов, и теперь публично грезит о введении платных дорог, которые позволят опять же иностранному инвестору оправдать их ремонт или строительство за счет транзита грузов через Абхазию. Здесь любопытна фраза, которая следует за оглашением идеи о платных дорогах. «Надо идти по этому пути во имя сохранения нашего этноса, нашего языка, культуры», – говорит Бжания, словно платежи за использование дороги прямым путем будут поступать не инвестору, а в социальные и демографические фонды.

Но я вернусь к ПДД. Потому как хожу по улицам, на которых нет тротуаров или они заставлены машинами, езжу по неосвещенным дорогам, на которых не работают светофоры. И здесь все словно создано для нарушений – чтобы не угробить машину в громадной яме, не порезать шины о торчащие посреди дороги люки, объехать припаркованные служебки перед комплексом правительственных зданий, МВД и СГБ, банков и торговых центров, надо обязательно наехать на сплошную полосу. Штраф немалый – от 80 до 120 минимальных зарплат. И куда пойдут эти деньги?

Я не удивлюсь, если доставшаяся государству мизерная часть доходов будет направлена на ремонт тех самых платных дорог, которые Бжания планирует отдать инвестору

Вот на это и надо обратить внимание депутатам, которые с такой готовностью приняли проект в производство и, очевидно, собираются его принять. Деньги пойдут инвестору, который установит камеры видеонаблюдения. Но это еще не все – я не удивлюсь, если доставшаяся государству мизерная часть доходов будет направлена на ремонт тех самых платных дорог, которые Бжания планирует отдать инвестору. И не придерешься – вроде бы как все во имя народа и во благо народа.

6 марта в Абхазии отмечают день рождения Фазиля Искандера, и социальные сети заполнены его нестареющими от времени фразами. Вот и я отдам дань памяти писателю, потому как «сегодняшнее зло расплывчато и потому страшней. Что будет со страной, что будет с нами – никто не знает. При советской власти была уверенность, что хуже не будет. Сейчас такой уверенности нет».

Так и живем, мечтая о том, чтобы стало не лучше, а не хуже.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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