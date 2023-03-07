Президент Грузии готовит чрезвычайное обращение к народу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в Нью-Йорке. В течение часа она выступит с чрезвычайным обращением к народу Грузии, сообщает пресс-служба президента.

Ситуация в Тбилиси остается напряженной. Вечером во вторник полиция применила силу и спецсредства против участников митинга, которые протестовали из-за принятия парламентом в первом чтении закона об «иноагентах». Принятие законопроекта поддерживает правящая партия, заявляя, что он направлен исключительно на достижение прозрачности финансирования НПО и СМИ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что наложит вето на закон в случае принятия, пишет агентство «Новости-Грузия».

Посольство США заявило, что «сегодняшний день стал черным днем грузинской демократии».

Несколько сотен НПО и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии подобного закона.

В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых заявляют, что власти Грузии «хотят скопировать российскую машину репрессий» и полностью подавить инакомыслие в стране.