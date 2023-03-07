Кобахидзе: Законопроект будет немедленно отправлен в Венецианскую комиссию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к нации. Глава государства поддержала участников демонстрации у парламента и призвала правительство «Грузинской мечты» отказаться от принятия закона об иноагентах, пишет SOVA.

В противном случае Зурабишвили пообещала наложить вето.

Президент подчеркнула, что будущее Грузии в Европе, а все, кто отдаляют страну от этого - нарушают Конституцию.

«Обращаюсь к вам, кто стоит этим вечером на проспекте Руставели, как неоднократно стояла я. Я в Нью-Йорке, за мной статуя Свободы. Это символ того, за что Грузия боролась всегда, я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не позволит отобрать это будущее. Это будущее принадлежит нашим потомкам, это будущее является тем, что готовили наши предки, что готовили мы. Ни у кого нет права отбирать у вас будущее, ни у кого нет права ставить ловушки.

Этот законопроект, который никому был не нужен, который возник из неоткуда, если только не под диктовку Москвы, этот закон нужно упразднить. Как хотите, его нельзя отправлять в Венецианскую комиссию, Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. С первого дня я сказала, что наложу на него вето. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение, не интересует его соответствие старому американскому закону, который, как мы прекрасно знаем, служит совсем другим целям. Меня интересует лишь будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и в первую очередь я, но также правительство, власти, обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе.

Все, кто сегодня поддерживает это закон, все кто сегодня проголосовал за него нарушают Конституцию, все они отдаляют нас от Европы. Я обращаюсь к нашим послам за границей, которые представляют нашу в разных странах. Что мы защищаем? Что вы представляете как не европейское будущее? Все мы говорим о том, что не хотим этого бессмысленного закона, хотя его смыслом может быть отдаление Грузии от Европы. Все мы сегодня вместе, будем вместе завтра и мы доведем эту страну до Европы. Я даю вам это обещание, потому что дала его себе очень давно», - заявила президент.