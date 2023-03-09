В ЕС приветствуют отзыв законопроекта об «иноагентах»

Грузинская певица Меги Гогитидзе в рамках турне по городам России выступила с двумя концертами в Северной Осетии. Видео певица опубликовала в соцсетях.

Многие югоосетинские пользователи выразили недоумение в связи с тем, что в ресторане «Торне» во Владикавказе появились флаги Грузии, а молодёжь «подпевала исполнительнице на грузинском языке».

Возмущение в связи с концертом выразили и воюющие в Украине осетинские бойцы. В соцсетях появилось видеообращение бойца Александра Багаева.

«Мы боролись и против этой культуры, и против этого врага. А сегодня смотрю, и в Осетии грузинские флаги, поют, танцуют, веселятся... Народ Осетии! Мы что, забыли, что с нами делал этот враг? Кто-то забыл 2008 год? Мы и сегодня боремся против этого врага. Здесь (в Украине – ред.) тоже есть «грузинские легионы». Мы и в Цхинвале против них боролись, и здесь против них воюем.

Что происходит?! Мы что, должны им аплодировать и подпевать?! Я все понимаю, но неужели не можем потерпеть без этого?

Братья, давайте подумает про нашу честь и традиции, про национальное самосознание и победы. Что с нами случилось? Мы здесь против «грузинских легионов» воюем, в 2008 году воевали против них, а они – в нашей Осетии?!» – отметил Багаев.

Напомним, что в конце прошлого года власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».