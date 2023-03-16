Год великого русского исхода

Начало войны в Украине должно было просто-таки похоронить экономику Грузии. Россия и Украина – два крупнейших торговых партнера страны как с точки зрения экспорта, так и туризма. Очевидно было, что война приведет к сокращению, а в случае Украины – прекращению как экспорта, так и туризма. Потерю одного из партнеров Грузия как-нибудь бы пережила – Россия неоднократно объявляла нам разного рода эмбарго, и это всегда было неприятно, но не смертельно. А вот сразу двух – России и Украины, – такого удара щуплая экономика Грузии вряд ли смогла бы выдержать.

В первые дни войны прогнозы как местных экономистов, так и крупных международных институтов были более чем неутешительные: забудьте про экономический рост и постковидное восстановление, над Грузией снова замаячил грозный призрак рецессии. Как подтверждение самых негативных предсказаний в первый же день войны национальная валюта в ожидании острого дефицита долларов ушла в свободное падение. Все было очень плохо и ожидалось, что будет еще хуже. Грузия начала готовиться к жесткой посадке…

А потом кое-что случилось. То, чего никто не ожидал и не прогнозировал – эдакий «белый лебедь» в противоположность «черному»… Не помню, когда это было конкретно – то ли в последние дни февраля, то ли в первые дни марта, – в тбилисском аэропорту приземлился борт из Минска, заполненный россиянами и белорусами.

Тогда еще никто не понял, что все мы находимся в начале грандиозного процесса мирового масштаба – великого русского исхода. Великого – возможно, не по количеству, но совершенно точно по качеству. Сотни тысяч людей страны – умных, продвинутых и образованных, как и в 1918 году, бежали, не глядя, куда попало. Туда, где границы открыты и визы не требуются.

Ошарашенные грузины не сразу поняли, что эти молодые ботаны из крупных мегаполисов России и немного из Белоруссии теперь наши новые соотечественники, хотя бы некоторые, и хотя бы на время.

Потом появились неожиданности и на другом фланге: в новостях появились фото огромных очередей грузовиков на границах Грузии, и если раньше очереди были характерны только для российского участка, то сейчас грузовиками были забиты и границы с другими странами.

Это был великий азиатский транзитный исход – напуганные санкциями против российских портов перевозчики пошли через Грузию. То, чего мы добивались десятилетиями, и то, на что планировалось потратить еще несколько десятилетий, вдруг случилось за несколько дней – транзит наконец пошел по нашей территории, забивая до отказа все склады, терминалы, мощности портов и железных дорог.

Война, которая должна была принести Грузии экономический обвал, в реальности обернулась резким скачком, подобно которому не было со дня независимости… 10%-ный экономический рост, дичайшее укрепление национальной валюты, увеличение занятости до стадии дефицита рабочей силы и начала разговоров о необходимости завоза трудовых мигрантов…

После начала всех этих событий прошел год. Что можно сказать по этому поводу?

Первое – как и следовало ожидать, нет ничего более постоянного, чем временные трудности. Миграция 1918 года на себе испытала верность этой поговорки, и, судя по всему, по этому же пути идет и русский исход-2022. Ожидания, что россияне посидят в Грузии пару недель, а потом разъедутся кто куда, не оправдались. Кто-то уезжает, кто-то приезжает, кто-то возвращается в Россию, кто-то едет дальше – в Армению, Турцию, на Запад, в Юго-Восточную Азию. Нормальный процесс, однако общее количество россиян, судя по визуальному эффекту, остается неизменным.

Русские покупают квартиры, открывают компании, вкладывают деньги в земельные участки, создают бизнес… Судя по всему, как минимум несколько десятков тысяч человек решили остаться тут надолго – дети уже ходят в школы, знакомятся с местными сверстниками, семьи релокантов постепенно начинают жить примерно так же, как и местные. Разница между ними становится все меньше и меньше.

Трудно сказать, сколько именно уедет и сколько решит остаться – скорее всего, большинство этого сами не знают, но, судя по сделкам на рынке недвижимости – 45 000 квартир, купленных за год русскими, – несколько десятков тысяч останется.

Что думает по этому поводу местное население? В общем-то особых проявлений русофобии в реальной жизни было немного, и в первые недели миграции все основные страсти кипели в социальных сетях, так как противники русской миграции – в основном образованная прозападная молодежь, которая не будет ходить по улицам и бить морды.

Было несколько крупных волн массовой виртуальной русофобии, когда социальные сети так кипели, что, казалось, вот-вот начнут выплескиваться на улицу. Самая масштабная была в августе, когда в грузинском «Фейсбуке» большинство публикаций касалось этой темы.

Потом была сентябрьская миграция, связанная с мобилизацией, и сейчас общее количество русских, проживающих в Грузии, включая тех, кто переехал до войны, составляет примерно 150 000. Отношение к ним в последнее время существенно изменилось – не в лучшую, и не в худшую сторону. Произошло самое хорошее, что могло для них произойти, – к толпам русских лиц в Тбилиси и Батуми просто привыкли.

По сути, отношение к миграции не изменилось: кто был против, тот остался против, кто был за, тот и сейчас за. Изменилось другое – острота вопроса. Привычка порождает равнодушие. Живут они себе и живут, ничего с этим теперь не поделаешь. Тема потеряла актуальность – о русских мигрантах перестали писать возмущенные посты в соцсетях, о них больше не говорят по ТВ, эту тему практически не затрагивает оппозиция.

Русские релоканты за год стали привычной частью местного ландшафта. Вопрос закрыт, и грузинское общество переключилось на другие, куда более существенные проблемы – членство в ЕС, дикие художества правящей партии, антизападная риторика власти и т.п. Кто теперь помнит о русских?

В конце немного о втором сюрпризе: за 2022 год транзитные перевозки по территории Грузии выросли на 50%, инфраструктуре удалось оправиться от первоначального шока, очередей нет, железная дорога и порты работают исправно. Система адаптировалась к новой реальности.

В 2022 году Грузия стала новым центром русской эмиграции и крупным узлом транзита из Азии в Европу. В обычной ситуации на все это понадобились бы десятилетия.

Если бы не война в Украине.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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