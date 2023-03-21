Насилие над журналистами, преследование на почве ненависти и политически мотивированное преследование, отсутствие наказания для совершивших должностные нарушения руководящих лиц – эти и многие эпизоды нашли отражение в докладе Госдепартамента США за 2022 год. В «Грузинской мечте» положения доклада назвали «необъективными и лживыми». В свою очередь, оппозиция считает, что доклад оказался самым жестким по отношению к грузинской власти за последние годы.

Хотя правительство Грузии и приступило к расследованию нарушений прав человека, совершенных должностными лицами, их безнаказанность остается серьезной проблемой, говорится в докладе Госдепартамента США за 2022 год о состоянии прав человека в Грузии. Грузинская часть отчета занимает 57 страниц. В частности, там говорится о том, что, хотя независимое правосудие гарантировано Конституцией и законодательством, наблюдаются признаки вмешательства власти в судебную систему. Что судьи, рассматривающие политически чувствительные дела, уязвимы для политического давления как внутри судебной системы, так и за ее пределами.

Опираясь на отчет Amnesty International, Госдеп выделяет арест основателя «Мтавари архи» Ники Гварамия:

«Вынесение приговора Гварамия было явным актом политически мотивированного правосудия и было связано с позицией Гварамия и его критикой власти».

В докладе речь идет о нарушениях в отношении экс-президента Михаила Саакашвили. Госдеп цитирует заявления омбудсмена Нино Ломджария, в которых она призывает власть оказать Саакашвили своевременную медицинскую помощь. Например, в заявлении Ломджария от 11 марта прошлого года говорится:

«Согласно стандарту Европейского суда по правам человека, отказ от установления точного диагноза или надлежащей медицинской помощи при отсутствии своевременного и адекватного лечения может быть приравнен к нарушению статьи 3 Конвенции о правах человека, которая подразумевает пытки и/или бесчеловечное обращение».

Руководитель программ по правам человека Ассоциации молодых юристов Тамар Ониани говорит, что доклад Госдепа вскрывает ряд серьезных системных проблем:

«Можно с большим сожалением сказать, что положение с правами человека в прошлом году ухудшилось, определяющими стали несколько критических тем: в Госдепе подчеркивают, что насилие со стороны ультраправых групп в ходе июльских событий 2021 года произошло благодаря попустительству власти. Кроме того, в документе упоминается, что МВД Грузии не смогло контролировать беспорядки, а организаторы насилия над журналистами до сих пор не установлены. Необходимо подчеркнуть, что несколько месяцев перед этими событиями с экранов подконтрольных СМИ ультраправые пророссийские группировки детально расписывали планы сведения счетов с журналистами. К сожалению, ни один из виновников до сих пор не выявлен, что поощряет безнаказанные действия в отношении инакомыслящих. Без дополнительного расследования нельзя исключать рецидивов подобных действий».

Реакция власти оказалась резко негативной. Комментируя доклад Госдепа, премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что США опираются на «предвзятые, субъективные и несправедливые выводы», подготовленные «элитными неправительственными организациями».

«Я бегло ознакомился с основными моментами отчета, и очень жаль, что он основан на недостоверной информации, что, конечно, прискорбно. Упомянутые факты (5 июля, дело Мухтарлы) не соответствуют действительности и являются лишь спекуляциями, основанными на ложной, сфабрикованной информации от политически ангажированных, предвзятых людей. Нам это неинтересно», – подчеркнул Гарибашвили.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе также посчитал доклад «предвзятым и необъективным».

«Мы неоднократно говорили о том, что конкретные организации являются агентами иностранного влияния, поэтому то, что написано в отчете Госдепа и что говорят НПО, – практически одно и то же. Мы должны отделять критику, основанную на объективных аргументах, от беспредметной критики. Там, где критика будет объективной, конечно, мы отреагируем, там, где встречается такая предвзятая критика, у нас будет свой ответ», – сказал Кобахидзе.

В оппозиции считают реакцию власти вполне объяснимой. По словам депутата от партии «Лело» Саломе Самадашвили, отчет за 2022 год читается как приговор власти «Грузинской мечты»:

«Можно сказать, что это один из самых значимых документов в мире, отражающих реальное положение дел в Грузии. Эти отчеты с каждым годом становятся все жестче, в ряде вопросов, таких как судебная реформа, антикоррупционная деятельность, защита прав человека, мы регрессируем, много шагов сделано назад. В отчете много говорится о защите прав свободных СМИ, и в этом смысле он является тревожным сигналом об ухудшении ситуации – все эти дела являются частью проблемы отсутствия в нашей стране независимого суда, существует политизированная система правосудия и репрессивный режим. Он использует силу для преследования свободомыслия и СМИ в нашей стране», – подытожила Самадашвили.

Ежегодный отчет Государственного департамента США о соблюдении прав человека охватывает весь спектр индивидуальных, гражданских, политических и трудовых прав, определенных во Всеобщей декларации прав человека и других международных актах.

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