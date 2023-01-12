Согласно новому отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, свободы СМИ в Грузии становится меньше – в частности, на фоне многочисленных нападений на профессионалов СМИ и ареста директора оппозиционной телекомпании. Говорится в докладе и о других проблемах, непосредственно связанных с исполнением 12 брюссельских рекомендаций.

«Новая модель глобального лидерства в области прав человека» – в 712-страничном отчете HRW (World Report 2023) оценивается ситуация с правами человека почти в 100 странах, включая Грузию.

Доклад обобщает стоящие перед Грузией вызовы 2022 года. Это безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за совершенные злоупотребления, незаконная слежка, несправедливые условия труда, насилие в отношении женщин и ЛГБТ-сообщества. Как отмечено в отчете, многие из 12 рекомендаций, выдвинутых Евросоюзом для получения Грузией статуса кандидата, связаны именно с выполнением соблюдения прав человека.

Как говорится во вступительной части доклада, тенденция отсутствия реагирования на превышение полномочий и злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов сохранилась и в прошлом году. Более того, парламент в спешном порядке упразднил Службу государственного инспектора, независимый орган, расследующий злоупотребления со стороны органов правопорядка, вместо этого учредив два новых отдельных органа, которым поручено расследование злоупотреблений властью со стороны правоохранительных органов и контроль за конфиденциальностью данных, соответственно.

«Внезапная реорганизация произошла после расследования государственным инспектором возможного жестокого обращения и нарушений законов о защите данных в отношении находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили», – говорится в докладе.

Напомним, несмотря на призыв комиссара Совета Европы по правам человека отклонить законопроект, он все же был принят большинством в форсированном режиме.

Как утверждается далее в докладе, к октябрю в офис омбудсмена поступило около 70 жалоб на жестокое обращение со стороны тюремного персонала или полиции. И ни одно из них не привело к уголовному преследованию на момент написания отчета.

«В июне парламент быстро одобрил противоречивый законопроект о слежке. Закон, разработанный правящей партией, допускал бессрочное прослушивание телефонных разговоров и другие виды непреднамеренной слежки», – говорится в отчете.

В августе Венецианская комиссия, консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам, призвала власти Грузии пересмотреть законодательство, заявив, что «скрытое наблюдение следует рассматривать как исключение» и оно должно «осторожно формулироваться и узко толковаться властями». Президент Грузии наложила вето на законопроект, однако в сентябре правящая партия преодолела это вето.

Пожалуй, самая обширная часть обзора посвящена состоянию свободы СМИ в Грузии.

«Приговор Нике Гварамия, директора телеканала «Мтавари Архи» – ведущего критического телеканала – три года и шесть месяцев лишения свободы за злоупотребление полномочиями при принятии управленческих решений, когда он был директором другой частной телекомпании, – подверглось резкой критике со стороны грузинского гражданского общества как незаконное и политически мотивированное», – говорится в отчете.

Напомним, в июне Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил сожаление по поводу «значительного ухудшения» свободы СМИ в Грузии, включая запугивание, насилие и «политически мотивированные уголовные расследования в отношении работников и владельцев СМИ», и осудил тюремное заключение Гварамия.

«Отчет Human Rights Watch содержит серьезные выводы. Нарушение прав меньшинств, насилие в отношении женщин, дела Саакашвили и Гварамия, ограничение свободы СМИ, и главное, что для меня наиболее важно в этом отчете, – это качественный регресс свободы СМИ», – заявила председатель фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе.

По мнению Звиада Коридзе, менеджера региональных офисов «Международной прозрачности – Грузия», отчет авторитетной международной организации отражает стремление властей Грузии к авторитаризму:

«Сам по себе этот доклад говорит о рисках для международного имиджа Грузии. В прошлом году мы получили узника совести в лице медиаменеджера и журналиста Ники Гварамия, который был осужден по совершенно надуманным предлогам. С моей точки зрения, осуждение ведущего журналиста оппозиционного СМИ является индикатором растущего авторитаризма в стране. Именно ограничение свободы распространения информации, как и другие упомянутые в докладе индикаторы, свидетельствует о реальном ухудшении дел в государстве».

Несмотря на недавние улучшения в законодательстве, соблюдение права человека на труд по-прежнему вызывает озабоченность экспертов Human Rights Watch: положения по сверхурочному труду слабы и нуждаются в доработке, социальная защита минимальна, профсоюзам не хватает правовых гарантий, которые позволили бы им эффективно добиваться системных изменений, а нехватка ресурсов снижает эффективность Инспекции труда, говорится в докладе.

Заработная плата фактически не регулируется, что делает работников уязвимыми для эксплуатации. Минимальная месячная заработная плата в размере 20 лари (примерно 7 долларов США) в 12 раз ниже прожиточного минимума и не обновлялась с 1999 года. В докладе говорится, что проблема низкой заработной платы усугубляется установившейся практикой «воровства заработной платы» на производстве. В документе приводится статистика «Платформы достойного труда» о том, что 88% работников не полностью получают зарплату от своего работодателя.

Представители большинства, в свою очередь, считают, что доклад, напротив, говорит об улучшении индекса соблюдения прав человека в Грузии. Несмотря на отдельные критические части доклада, зампредседателя фракции «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили заявил, что в будущем «у Грузии будет больше прогресса во всех направлениях».

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