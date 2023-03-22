Сегодняшнее парламентское рассмотрение законопроекта «О деолигархизации» прошло на фоне словесного и физического противостояния между депутатами. Между тем раскол обнаружился в оппозиции, и снова по вопросу участия в парламентской работе. Часть противников власти призывают коллег прекратить бойкот и присоединиться к дебатам с большинством.

Работа над законопроектом «О деолигархизации» началась со скандала. Напомним, документ принят в двух чтениях, и сегодня депутаты должны были рассмотреть редакционные правки. Однако перейти к ним удалось лишь после продолжительных перепалок и даже драк.

Еще до начала заседания депутаты большинства Виктор Джапаридзе и Леван Мгалоблишвили использовали микрофоны как дубинки в стычке с оппозиционным депутатом Тариелом Накаидзе. Последний заявил журналистам, что он спорил с Созаром Субари («Сила народа»), когда на него напали его соратники из парламентского большинства.

«Субари сказал, что знает меня 20 лет и, оказывается, я предатель, и он знает все мои агентурные сети…. Я начал отвечать, в этот момент Виктор Джапаридзе, член команды Субари, ударил меня микрофоном», – рассказал Накаидзе.

Владелец контрольного пакета акций проправительственного POSTV Виктор Джапаридзе заявил, что любой, кто назовет его предателем, «получит адекватный ответ».

«Не надо меня учить, как себя вести. Если есть какие-то претензии, пусть обратится в суд. Недопустимо, когда меня называют предателем. Я не собираюсь извиняться, нет, нет, пусть извиняются за свои слова и пусть все умоют рот, когда говорят о предателе», – сказал Джапаридзе журналистам «Мтавари архи».

В «Грузинской мечте» также считают инцидент исчерпанным. По словам главы фракции Мамуки Мдинарадзе, их терпение небезгранично:

«Можете сказать мне, почему мы обязаны терпеть? Конечно, депутаты обязаны терпимо относиться к словесным выражениям друг друга. Но не является ли это стремление к терпению односторонним?! Они часто говорят такие грязные вещи, что в обычном, бытовом случае это может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Невозможно дальше терпеть, что делают эти люди».

В оппозиции также отметили, что чаша их терпения переполнена. Они обратились с официальным письмом к спикеру парламента с просьбой пересадить депутатов «Силы народа», дабы не формировать нового очага напряженности. Заявление сделала депутат Хатуна Самнидзе:

«Радикальная часть «Мечты», отозвав закон «об иноагентах», находясь в рядах за нами, не перестает действовать в духе этого закона, кричат нам, что мы шпионы, и оскорбляют матом. Понимаю, им наверно тяжело, что мы называем тех, кто инициировал российский закон и голосовал за него, предателями. И вместо того, чтобы перестать говорить об этом законопроекте, они продолжают делать то же самое и называют нас агентами. Их соседство может превратиться в эпицентр постоянного противостояния, поэтому я написала письмо председателю. Он обязан обеспечить порядок на заседании».

Сам же законопроект «Об деолигархизации» возвращен на доработку в комитеты. Депутаты решили учесть рекомендации Венецианской комиссии по корректировке документа.

Примечательно, что сегодняшнее заседание выявило раскол в рядах оппозиции. Одна ее часть собирается присоединиться к парламентской работе и использовать свои ресурсы для рассмотрения рекомендаций, другая часть не собирается участвовать в заседаниях в знак протеста.

По мнению Теоны Акубардия, внепартийного представителя «Группы реформ», включение оппозиции позволит проконтролировать весь процесс:

«Не исключаю, что «Грузинская мечта» попытается проигнорировать рекомендации Венецианской комиссии, в которых речь идет о системном подходе и даже подчеркивается угроза нарушения фундаментальных прав человека в случае задействования в текущей редакции. Включившись в процесс, я сделаю все от меня зависящее (для их имплементации)».

В свою очередь, бывший депутат от «Нацдвижения» Роман Гоциридзе прямиком заявил объявившим бойкот оппозиционерам, что отсидеться в стороне не получится.

«Есть такие «полубойкотисты» – «в парламенте мы не хотим быть, но хотим участвовать в работе над рекомендациями ЕС», – это лицемерие и попытка поймать двух зайцев. Поохотиться за голосами обожающей бойкот публики и в то же время остаться в парламенте под каким-нибудь предлогом. Если вы находитесь в парламенте, вы должны быть везде и работать по всем вопросам, а не выборочно. Парламент – это не хачапури, чтобы любить сыр, а не корочку. Или заходи, или выходи, на сквозняке легко может продуть», – написал депутат в соцсети, очевидно, имея в виду бывших коллег по «Нацдвижению».

Мотивы парламентской оппозиции понятны – она усиленно готовится к новому витку парламентских дебатов. На завтра назначены выступления министра финансов и главы МИД, а 24 марта в парламенте будет заслушан доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Подписывайтесь на нас в соцсетях