В Грузии в кратчайшие сроки может вступить в силу закон о деолигархизации. Парламент в первом чтении утвердил сегодня законопроект, полностью копирующий украинский, что и вызывает претензии у оппозиции. У последней есть опасения, что новый закон затронет неугодных «Грузинской мечте» политиков, в том числе и бывшего президента Михаила Саакашвили. Именно о нем говорил сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, обещая в кратчайшие сроки задействовать закон о деолигархизации.

80 – «за», 9 – «против», – таким распределением голосов в грузинском парламенте принят в первом чтении закон о деолигархизации. Большая часть оппозиции отказалась участвовать в голосовании в знак протеста, что для лидера правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе стало поводом сделать заключение, что оппозиция не заинтересована как в выполнении 12 рекомендаций ЕС, так и в самом процессе деолигархизации:

«Их (оппозиции) прямой субъективный политический интерес состоит в том, чтобы олигархи вернули власть. Вы ведь знаете, кто они? Это Саакашвили, Кезерашвили и другие. Мы продолжим процесс принятия этого закона, потому что считаем, что деолигархизация действительно входит в интересы нашей страны. Принципиально важно, чтобы олигархи, которые за счет народа получили кровавые деньги в размере миллионов и миллиардов, не вернули себе снова власть в Грузии».

Ираклий Кобахидзе и ранее отмечал, что под определение «олигарх» попадают бывший президент Михаил Саакашвили, его соратник, бывший министр обороны, ныне владелец оппозиционного канала ТВ «Формула» Давид Кезерашвили, а также бывшие банкиры, лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Что же касается основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили – самого богатого человека в Грузии, то он, по утверждению правящей партии, никак не попадает под критерии олигарха – он меценат и благотворитель.

Весомым аргументом деструктивной позиции оппонентов в «Грузинской мечте» назвали тот факт, что «Нацдвижение» теперь выступает против украинской модели, хотя изначально хвалило ее, поскольку в разработке данного закона в ранге главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины принимал участие Михаил Саакашвили.

Лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, проголосовавшая сегодня против законопроекта, поясняет, что проталкиваемый «Грузинской мечтой» украинский аналог закона не подходит грузинской реальности и таит в себе опасность репрессий в отношении оппонентов. А главное, по словам Хатии Деканоидзе, власти намерены поставить Бидзину Иванишвили выше закона:

«Законопроект не отвечает вызовам, стоящим перед Грузией. Под олигархом подразумевается человек, владеющий большим капиталом и влиянием на власть. И в резолюции Европарламента от 9 июня говорится, что огромные ресурсы Бидзины Иванишвили и его связи с ветвями власти налицо. Но об этом в законопроекте нет и речи, поэтому считаем документ фасадным, к тому же способным оказаться рычагом для наказания представителей оппозиции».

Хатия Деканоидзе пообещала, что ее партия очень скоро презентует альтернативный законопроект о деолигархизации. Это в «Нацдвижении» обещают давно, что тоже стало одной из причин отказа бывшей партии власти участвовать в созданных «Грузинской мечтой» рабочих группах в парламенте по выполнению 12 пунктов европейских рекомендаций.

В отличие от депутатов от «Нацдвижения», «Стратегии Агмашенебели» и «Лело», вице-спикер по оппозиционной квоте, депутат партии «Граждане» Леван Иоселиани участвовал в созданных партией власти рабочих группах. Как у юриста, у него были замечания к законопроекту, но их в «Грузинской мечте» проигнорировали. Оппозиционер Леван Иоселиани пояснил, почему он сегодня проголосовал против:

«Считаю, что этот закон не соответствует нашей реальности. Это закон, переведенный с украинского с соблюдением точности даже в пунктуации. Брюссель может положительно оценить украинский закон для Украины, молдавский для Молдавии, но не думаю, что украинский закон для Грузии кому-то понравится. Этот закон соответствует украинским реалиям, существующим там проблемам. В Грузии у этого вопроса другая конфигурация, здесь другого типа олигархи».

Все утверждения «Грузинской мечты» о том, что Бидзина Иванишвили ушел из политики, оппонентов не убеждают. Во всех ветвях власти, в том числе на уровне высших эшелонов, остаются те люди, которые в политику пришли из близкого окружения и финансовых структур Иванишвили. Критики иронизировали, напоминая, что украинская власть совсем недавно ввела близкое окружение Иванишвили в санкционный список, и эти украинские критерии «Грузинской мечте» не понравились.

Как отмечали сегодня оппоненты, Иванишвили уже давно должен был быть в украинском реестре олигархов, но, видимо, правящая сила такую вероятность в украинской модели не видит. Есть ожидание, что власть гораздо раньше задействует данный закон, чем отведенные для этого шесть месяцев, но ей все же придется дождаться оценки Евросоюза.

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