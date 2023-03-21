С резких взаимных обвинений начали сегодня грузинские парламентарии первое после отзыва закона «об иноагентах» пленарное заседание. Депутаты «Грузинской мечты» продолжают настаивать на том, что некие силы на Западе пытаются втянуть Грузию в войну. В этом же ключе рассматриваются властью и разговоры о возможном введении санкций против Бидзины Иванишвили. С громкими заявлениями выступил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

– Это двойные стандарты, – упрекнул европарламентариев премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя инициативу крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕРР) о необходимости принятия ЕС закона, схожего с американским законом FARA, – «о регистрации иностранных агентов». Ссылаясь на этот американский закон, 7 марта парламентское большинство «Грузинской мечты» в первом чтении приняло законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который как западные партнеры, местные и международные правозащитные организации, так и оппоненты власти сравнили с аналогом российского закона «об иноагентах» – мощнейшим инструментом подавления гражданского сектора и СМИ. На волне масштабных акций протеста «Грузинская мечта» 10 марта провалила принятие законопроекта, но не отказалась от намерения вернуться к нему. Как следует из сегодняшних слов главы правительства Гарибашвили, вопрос не снят с повестки дня, как и тема попыток Запада втянуть Грузию в войну. Но Гарибашвили сегодня пообещал, что под его чутким руководством и благодаря сплоченной работе «Грузинской мечты» страна избежит не только второго фронта, но и третьей мировой:

«Сегодня весь мир, вселенная, стоит перед опасностью третьей мировой войны. Эта оценка не чрезмерна, это не спекуляция. Мы наблюдаем с каждым днем нарастающую конфронтацию, напряжение, большую эскалацию. В этих условиях моей, как главы правительства, заботой и заказом нашего народа является сохранение мира и стабильности и спасение нашей страны».

Спасти страну поставили себе сегодня целью и грузинские парламентарии. Сойдясь сегодня впервые после отзыва закона «об иноагентах», депутаты превратили пленарное заседание в настоящее поле политической битвы и брани. Противостояние не достигло масштабов третьей мировой, но была пропитано угрозами второго фронта и возвращения репрессий 30-х годов прошлого века. Все потому, что студенты ТГУ продолжают бойкотировать председателя партии Ираклия Кобахидзе, их преподавателя, и нескольких других его однопартийцев, отказываясь от их лекций. Молодые люди считают, что проголосовавшие за так называемый российский закон не имеют права преподавать.

Беспартийный депутат Армаз Ахвледиани потребовал от спикера Шалвы Папуашвили извиниться перед молодежью и студентами, которых он в эти дни назвал «проплаченными и управляемыми радикальными силами». И вся политика «Грузинской мечты» оппозиционеру Ахвледиани напоминает репрессии почти столетней давности:

«Кто-то из вас решил вернуть методы 30-х голов 20-го века в 21-й? Если вы останетесь у власти, конечно же, это неминуемо. Потому что ваше нахождение у власти, репрессии – это синоним тех 30-х годов. Вы сейчас решили наказать всех тех, кто выступил против вашей беспросветной инициативы».

Спикер Папуашвили в ответ согласился, что подобное тому, что происходит сейчас, уже было, и сравнил нынешних протестующих студентов с энкавэдэшниками:

«Да, 100 лет тому назад тоже в университет посылали молодых, в кожаных куртках с маузерами, чтобы профессоров выдворяли из аудиторий. Вы это видите, вы ведь знаете, но и не осуждаете управляемый и купленный протест».

Кроме студентов осудить и лидеров трех оппозиционных партий – «Дроа», «Гирчи – больше свободы» и «Стратегии Агмашенебели» – потребовал от коллег депутат партии власти Ираклий Заркуа. Он назвал эти три партии энкавэдэшной тройкой, которые ходят в структуры ЕС и ведут «антигосударственную работу». Таковыми, в частности, считают в «Грузинской мечте» недавнюю поездку трех оппозиционеров в Брюссель и обнародованное сегодня оппозиционером Зурабом Джапаридзе письмо европарламентариев к премьер-министру Гарибашвили. В нем выражается обеспокоенность по поводу его призывы к «самому строгому наказанию» для участников протестов 7-9 марта. Европарламентарии, в свою очередь, антиконституционным называют разгон мирного митинга, а закон «об иноагентах» называют недемократическим.

– Вы в самом деле – обыкновенные большевики, – вступил в перепалку с оппозиционными депутатами лидер фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе:

«Власть весь год старается отразить нападки, конечная цель которых – как-нибудь эту страну превратить в военный плацдарм, чтобы как-нибудь в этой стране актуальной стала тема второго фронта – вот это правда!»

А вокруг этой правды, считает Мдинарадзе, «крутится афера века», в которую втянули часть молодежи и общества. А закон на самом деле очень хороший, такие законы есть и у США, и у Канады, и скоро, возможно, будет и у ЕС.

Свой аргумент добавила и депутат Ирма Заврадашвили:

«Вы будете удивлены, но в России тоже законом запрещены убийства, разбой, и что нам сейчас делать? Не принимать законы, потому что они существуют и в России?»

В ответ оппозиционеры напомнили, что в западных странах эти законы направлены на выявление влияния враждебных стран, таких как Россия или Китай, и в этих законах речь идет о прозрачности лоббизма, о чем и речи не было в версии «Грузинской мечты». Лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе также напомнила властям, что правящая партия даже не зарегистрировала альтернативный законопроект с названием «Закон о защите влияния страны оккупанта – РФ»:

«Закон, который вы инициировали, – это российская практика, целиком российский план, чтобы началась пропаганда против НПО и СМИ. Что касается других стран. В их законах речь идет о враждебных странах и их влиянии. Если мы хотим закончить кричать о предателях, прекратите после отзыва этого закона опять говорить о нем».

Но призыв депутаты партии власти не услышали. И такая позиция «Грузинской мечты» еще больше укрепила оппозиционеров во мнении, что против лидеров «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили санкции неминуемы, о чем сегодня сообщило, в том числе, и издание Politico:

«В понедельник несколько европейских министров иностранных дел призвали ЕС ввести санкции против олигархов, причастных к «попыткам дестабилизации» в Молдове и Грузии на фоне растущих опасений вмешательства России».

Но и эту статью лидер партии Ираклий Кобахидзе назвал проплаченной, напомнив, что Иванишвили не олигарх, а олигарх – Кезерашвили, владелец оппозиционного ТВ «Формула».

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