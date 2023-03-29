Оппозиционная партия предложила абхазскому лидеру добровольно уйти в отставку

Съезд оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» прошел в сухумской гостинице «Интер-Сухум».

На съезде была единогласно принята резолюция с предложением к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания добровольно уйти в отставку.

«В связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, исправлять свои ошибки, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, повлекшие за собой ухудшение благосостояния общества, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способны и дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку», – говорится в документе.

Предложение было встречено аплодисментами.

На съезде выступил бывший абхазский лидер Рауль Хаджимба. Он призвал к поддержке молодых политиков.

«Сегодня оппозиция в большинстве представлена молодежью. У них другое мировоззрение, они мыслят более прогрессивно. На мой взгляд им безусловно нужно дать поддержку.

Нужно отметить, что за последнее время проявили себя новые политические организации, такие как движение, возглавляемое Адгуром Ардзинба.

Те, кто хочет видеть и слышать, могут увидеть, что они (молодые политики) ведут борьбу за сохранение национальных интересов», – сказал Хаджимба.

Ранее абхазская оппозиция уже предлагала президенту уйти в отставку. Кроме того, абхазский парламент призывали к принятию закона об импичменте президента.