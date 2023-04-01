«Эхо Кавказа» решило отметить 1 апреля – День смеха опросом. Жители Тбилиси и пользователи социальных сетей поделились, что их смешит больше всего и чем отличается грузинских юмор от любого другого.

– В чем заключается грузинский юмор?

Мераб: Грузинский юмор несложно понять, он душевный и, наверное, заключается в своей простоте. Да он специфичный, в разных уголках страны он отличается, но очень элементарный, который редко кого не затронет. Я бы на первое место вывел гурийский юмор, у этих людей потрясающее чувство юмора, у меня много друзей из Гурии, и они всегда поднимают настроение своими шутками. Кстати, чтобы понять, в чем заключается грузинский юмор, стоит посмотреть фильмы, к примеру, «Голубые горы, или Неправдоподобная история». В этой картине фразу произносят: «Кто-нибудь скажет мне, я здесь или в отпуске?» Это история моей жизни. Очень хороший фильм.

Кето: Юмор – это неотъемлемая часть повседневной жизни, наверное, всех грузин. Мы часто бываем в плохом настроении, и хорошая шутка всегда может помочь. Я, например, часто смеюсь – это для меня своеобразная терапия. Что касается нашей страны, у грузин особенное чувство юмора, причем у представителей разных уголков оно разное. Я бы здесь выделила имеретинцев, если они шутят, то нет никаких шансов сдержать смех, даже в самых неподходящих ситуациях. Возьмите в пример последнее ограбление банка в Кутаиси, когда в службе спасения по телефону у заложника спросили, вооружен ли грабитель, а он ответил: нет, пришел с ножом и вилкой, или когда грабитель сказал, что у него рука устала держать гранату, а заложник предложил ее подержать. Не могу без улыбки вспоминать их диалоги.

Современный юмор – это фразы лидеров правящей партии Грузии, которым везде мерещатся сатанисты и второй фронт

Давид: Я не думаю, что грузинский юмор сильно отличается от юмора в остальном мире. У нас вызывает смех, наверное, то же, что и у всех остальных. В 80-х годах основной темой были свекрови, анекдоты про них публиковали в журналах и газетах, в 90-х – 2000-х стало больше черного юмора, ну а сейчас совершенно иной юмор – это стендапы, рассказы о нелепых жизненных ситуациях, подрастающее поколение и вовсе ищет юмор в ТикТоке. Ну а для меня современный юмор – это фразы лидеров правящей партии Грузии, которым везде мерещатся сатанисты и второй фронт. Они с такими серьезными лицами несут такую чушь, что невозможно без смеха их слушать, а некоторые высказывания представителей правительства нужно приравнивать к анекдотам.

Малхаз: Недавно мне понравилась одна политическая шутка. Вообще в последние годы грузинский юмор – это политические шутки. Так вот, Алеко Элисашвили выступал в эфире какого-то телевидения и говорил о «Грузинской мечте», и тут рассказывает выдуманную ситуацию: пришел Молла Насреддин (персонаж восточного фольклора) к народу, пытается его обмануть, говорит: там дыни раздают бесплатно. Люди выстроились в очередь, ждут дыни. Молла Насреддин через какое-то время проходит мимо, видит огромную очередь, спрашивает: почему тут стоите? - а ему отвечают, что тут бесплатные дыни раздают. Он обрадовался и сам встал в очередь. «Грузинская мечта» такая же: что-то выдумывает, и сама в это верит.

Мари: Мне нравится имеретинский юмор. В этой части Грузии проживают люди с потрясающим чувством юмора. Они даже если не преследуют такой цели, все равно могут тебя рассмешить, а если уж решили сказать что-то смешное, то я обычно просто не могу сдержаться, всегда смеюсь. Конкретных примеров я привести не смогу, это нечто спонтанное и то, что теряет искру, если пересказывать. А еще мне нравятся первоапрельские посты Тбилисского зоопарка, всегда что-то смешное публикуют.

Артем: Грузинский юмор, по мне – эталон утонченности, это то, как вообще должны шутить люди в мире. Кто-то может сказать, что английский юмор так же хорош, но я бы все же отдал предпочтение грузинскому юмору, в особенности гурийскому. Вообще, гурийцам даже не нужно придумывать какие-то анекдоты, они просто могут разговаривать так, что все будет звучать смешно и весело. Можно отметить и кахетинцев, они тоже шутят очень хорошо, не жестко.

Выступления наших политиков часто похожи на стендап, уверена, они сами иногда не понимают, что говорят

Тако: Я не особо люблю юмор – высмеивание каких-то конкретных людей, а у нас в Грузии в основном такой юмор. Зато я люблю стендапы и в последнее время в этом грузины преуспели, развиваются, я даже бывала на нескольких выступлениях. Да и выступления наших политиков часто похожи на стендап, уверена, они сами иногда не понимают, что говорят, обзывают друг друга, постоянно смеюсь над их фразами.

Нодар: Я считаю, что Грузия очень богатая на юмор страна, причем он не надоедает, поскольку в разных регионах он разный. Я бы выделил гурийский и кахетинский, застолье с этими людьми – это всегда смех и радость. Но вообще, мне кажется, у юмора нет национальностей – это, я бы сказал, универсальный язык, смеяться ведь можно не только над шутками, но и над определенными действиями людей. В общем, всем желаю как можно больше улыбаться и смеяться.

Подписывайтесь на нас в соцсетях