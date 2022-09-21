В правящей «Грузинской мечте» благодарят полицейских за успешную операцию по обезвреживанию гражданина Грузии, захватившего 12 заложников в одном из филиалов «Банка Грузии» в Кутаиси. В оппозиции в то же время напоминают властям, что к череде подобных преступлений привела именно плохая работа правоохранительных органов.

Захватчику кутаисского филиала «Банка Грузии» 37-летнему Григолу Нарсия грозит бессрочное заключение под стражу. Расследование вчерашнего нападения начато по трем статьям УК Грузии – террористический акт, захват заложника в террористических целях и противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия. Сейчас он находится во временном изоляторе региона Имерети. В местное отделение полиции для дачи показаний с утра приходят свидетели преступления и заложники Нарсия, которые почти 9 часов были заперты в офисе банка со злоумышленником. Всего их было 12.

Началось все около 11:30 утра, рассказала одна из заложниц, Эка Шелия, телекомпании «Формула». В здание ворвался человек в военной форме, произвел выстрел из огнестрельного оружия в потолок и сообщил о захвате банка, после чего установил на входные двери, по его же утверждению, взрывные устройства. От оставшихся в банке он потребовал с помощью их мобильных устройств выйти в прямой эфир соцсетей и сообщить о произошедшем. У прибывших на место представителей МВД за освобождение заложников он потребовал два миллиона долларов, вертолет, рацию и флаг России. Переговоры с захватчиком шли несколько часов, нескольким женщинам стало плохо, и заложники попросили Нарсия согласиться на меньшую сумму – полтора миллионов долларов. Он явно устал, понимал, что и заложники в стрессовом состоянии, и поэтому пошел на новые условия, говорит Эка Шелия:

«Был один момент проявления агрессии – две девушки и двое парней смогли уйти. Когда он (нападавший) понял, что они пропали, стал агрессивным, выдернул кольцо из гранаты, до этого она была приклеена к его руке скотчем, он его снял. Тогда у нас началась паника… Я открыла дверь рядом с туалетом и увидела, что там был выход, где стоял спецназ, они сказали, чтобы я выходила, но я не вышла, я понимала, что он начнет нервничать и в состоянии аффекта сделает что-нибудь с одним из заложников… Мы, девушки, услышали шум, инстинктивно поднялись и побежали, знали ведь, что у него в руке лимонка. Там была закрытая дверь, но мы силой открыли ее, тогда и произошло его задержание».

Свидетели рассказывают, что в момент задержания Нарсия слышали выстрелы, однако подробностей представители МВД пока не раскрывают. В разговоре с журналистами заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сказал лишь следующее:

«Он оказал сопротивление полиции. Служащие Департамента по особым поручениям высокопрофессионально провели операцию, смогли предотвратить использование той гранаты, которая была у него в руке. У нападавшего с собой было достаточно тяжелое вооружение: нож, огнестрельное оружие, граната, вещества, которые сейчас изучает экспертиза».

Чуть больше информации предоставила журналистам адвокат задержанного Цици Бабунашвили. Нарсия сообщил ей, что решился на этот шаг из-за болезни сына. Тяжелое финансовое положение не позволяло ему оплачивать счета за медицинские услуги, говорит правозащитник:

«Обвиняемый сказал лишь то, что ворвался в банк из-за болезни ребенка. Об остальном мы пока не говорили, хотя он также предоставил информацию о том, что это была не взрывчатка, а игрушки, бутафория, и что у него было пневматическое оружие».

Если экспертиза подтвердит слова Нарсия, то он станет уже третьим захватчиком, задержанным с бутафорским оружием за последние два года. В 2020-м с зажигалкой в виде гранаты в микрофинансовую организацию «Микро Бизнес Капитал» в Тбилиси ворвался мужчина и взял в заложники 19 человек. Он требовал введения запрета на азартные игры, понижения ставок на кредиты и цен на лекарства. Он был задержан и осужден по статье «Захват в заложники двух и более лиц». А в 2021-м в одном из тбилисских отделений «Банка Грузии» еще один захватчик взял в заложники семь человек, угрожая им сигнальным пистолетом, его также успешно задержали, при этом никто не пострадал.

Вообще, нападение на банк Григола Нарсия – это уже пятый случай с захватом заложников за последние два года. Причем все злоумышленники были обезврежены и наказаны, кроме одного – Бадри Эсебуа, которого правоохранительные органы разыскивают по сей день. Именно с этого успешного для захватчика случая и началась череда схожих преступлений. И, как считает один из лидеров «Нацдвижения» Леван Хабеишвили, именно потому, что полиция оказалась неспособна противостоять злоумышленнику. Более того, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, говорит оппозиционер, неоднократно проявлял несерьезное отношение к произошедшему, отвечая шутками на вопросы журналистов об Эсебуа. Однажды, например, глава ведомства заявил, что ему известно, где находится преступник – «на отдыхе»:

«Мы знаем, что этот человек на протяжении последних лет хихикал при упоминании Эсебуа, чем поощрял криминал. Множество подобных случаев произошло после того нападения Эсебуа, поскольку преступники решили, что им можно все. И, к нашему сожалению, вместо того, чтобы этот человек беспокоился о безопасности граждан, он думает лишь о том, как порадовать Кремль и ФСБ».

В правящей партии, тем временем, уверены, что правоохранительные органы разрушили надежды части оппозиции и СМИ на успех Григола Нарсия. В противном случае у критиков появился бы еще один повод для нападок на власть, заявляет председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Естественно, вызовы в сфере общественной безопасности есть, Грузия – не исключение в этом плане. Вчера некоторые телеканалы надеялись, что будет осуществлено очередное успешное ограбление, однако мы рассчитывали на полицейских, и они действовали на высшем уровне, предотвратив это преступление. Естественно, полиция продолжит работу, чтобы общественная безопасность была максимально защищена».

В оппозиции во многом правы, считает представитель Центра по правам человека Алеко Цкитишвили, однако немалую роль в создании образа неуловимого Эсебуа сыграли и СМИ, считает правозащитник:

«Естественно, любое такое нападение на банк, которое заканчивается успехом злоумышленника, впоследствии вызывает цепную реакцию. В такой ситуации важно, как это будут освещать СМИ, существуют правила – нельзя предоставлять общественности информацию, благодаря которой у других может появиться желание повторить это преступление. Другие могут решить, что если, например, Бадри Эсебуа смог взять деньги и скрыться так, что никто не был наказан, то и они смогут сделать это. Но подобные случаи, конечно, будут влиять на ситуацию».

Что касается Григола Нарсия, в ближайшее время суд назначит ему меру пресечения.

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