Финский флаг поднят над штаб-квартирой НАТО. Хельсинки официально присоединился к Североатлантическому альянсу. Церемония передачи соответствующего соглашения на хранение в США прошла в Брюсселе. Итогом «исторического события» стало не только увеличение альянса до 31 государства, но и удвоение сухопутной границы НАТО и России. То есть Москва по результатам своего вторжения в Украину не только не предотвратила увеличение альянса, но и расширила его присутствие у своих границ.

НАТО прибавило в весе – в штаб-квартире Североатлантического альянса прошла церемония передачи официальных документов главой МИД Финляндии Пекка Хаависто госсекретарю США Энтони Блинкену. Хельсинки официально стал членом военно-политического блока.

«Теперь я действительно могу передать вам, министр Хаависто, официальное приглашение от имени всех союзников Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору. И я также приглашаю вас передать ваши документы о присоединении правительству США, представленному здесь госсекретарем Блинкеном», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава МИД Финляндии, со своей стороны, поблагодарил партнеров и завершил ритуал, передав американскому коллеге заветную папку:

«Спасибо, господин генеральный секретарь. Спасибо, госсекретарь Блинкен. Теперь, когда я получил это приглашение, я с большим удовольствием сдаю на хранение государственному секретарю Соединенных Штатов Америки документ о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору. Пожалуйста, госсекретарь Блинкен».

На фоне войны в Украине, показавшей, что Москва не останавливается перед попытками силового передела международно-признанных границ суверенных государств, для Финляндии, чья граница с Россией составляет более 1200 км, это действительно исторический момент. Отныне, как подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, страна будет прикрыта североатлантическим зонтиком:

«Став членом, Финляндия получит железную гарантию безопасности. Статья 5, наш пункт о коллективной защите – один за всех, все за одного – с сегодняшнего дня будет применяться к Финляндии».

При этом Блинкен отметил, что приобщением своего 31-го члена НАТО обязано президенту России Владимиру Путину. После известных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у НАТО «отмирает мозг», неудач в Афганистане и прочих проявлений кризиса организации, российское вторжение в Украину, похоже, вернуло явно стагнирующему альянсу устойчивость:

«Я готов признать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить господина Путина, потому что он в очередной раз ускорил то, что, как он утверждает, хотел предотвратить агрессией России против Украины».

Общественное мнение Финляндии радикально изменилось после вторжения России в Украину. Буквально за день поддержка членства в НАТО среди населения страны, до этого придерживавшейся внеблокового статуса, подскочила с трети до почти 80%.

«Конечно, это большой день для Финляндии. И я бы сказал, что это беспроигрышная ситуация. Это хорошо и для НАТО. Но наша следующая цель, конечно, сделать нашего доброго соседа Швецию полноправным членом альянса», – заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

На пути Стокгольма же по-прежнему стоят Анкара и Будапешт. Но если с Венгрией это, скорее вопрос, времени, то Турция никак не соглашается ратифицировать заявку Швеции. Президента Эрдогана не устраивает то, что эта скандинавская страна дает убежище тем, кого Анкара считает курдскими террористами или последователями Фетхуллы Гюлена. Кроме того, у турецкого лидера появился громкий повод – акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Но глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем уверен: остальные союзники убедят Эрдогана изменить решение:

«Нет причин ни для турецкого парламента, ни для венгерского парламента делать какие-либо дальнейшие задержки. Они должны начать процесс ратификации, потому что у нас есть поддержка всех государств-членов НАТО. Мы выполнили все требования, необходимые для получения приглашения».

Присутствовавший на церемонии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что и его страна в скором времени присоединится к альянсу:

«Мы искренне поздравляем наших финских друзей со вступлением. Украина стремится достичь той же цели, стать полноправным членом НАТО, и это будет одной из тем наших разговоров здесь, в Брюсселе, о том, как мы можем двигаться вперед».

А вот кто действительно против, так это Россия. В Москве ранее заявляли, что не видят особых угроз в связи с увеличением количества стран-членов НАТО за счет Финляндии или Швеции, так как у России нет с этими странами территориальных споров. Однако в последний момент в Кремле внезапно осознали, что это прямое посягательство на безопасность и интересы России:

«Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сухопутная граница Финляндии и России составляет почти 1300 км. Более того, именно в пограничных с Финляндией районах сосредоточены стратегические базы российских межконтинентальных баллистических ракет, а также базы Северного флота. Снабжение же этих баз осуществляется по единственной железнодорожной линии и одной автодороге, что в случае прямого столкновения России и НАТО дает силам альянса теоретическую возможность перерезать линию снабжения в любом месте на протяжении полутысячи километров.

Ответные меры Москвы оказались предсказуемыми. Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси министр обороны России Сергей Шойгу назвал реакцией на усиление НАТО:

«В этих условиях мы принимаем ответные меры и защищаем безопасность Союзного государства. Некоторые белорусские штурмовики получили возможность наносить удары по объектам противника ядерным оружием. Кроме того, Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М». Он может применять как обычные, так и ядерные ракеты».

Но это не отменяет того, что Владимир Путин своим вторжением в Украину в итоге добился того, что называл переходом «красных линий» – расширения присутствия НАТО уже вдоль российских границ. В январе 2022 года Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на Восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть натовские войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы и Балтии. Сегодня же, спустя год с начала российской агрессии, больше тысячи километров северо-западной границы России упираются прямо в блок НАТО. И Кремлю теперь придется с этим жить.

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