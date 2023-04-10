В Абхазии приняли меры для спасения липы в селе Лыхны

Специалисты накануне, 9 апреля приступили к созданию мостиков для восстановления сокодвижения в поврежденной липе, растущей на поляне в селе Лыхны. Как сообщалось ранее, дерево, которое называют «духовным символом Абхазии», неизвестные повредили бензопилой.

Как рассказал агентству «Апсныпресс» директор Института экологии Роман Дбар, в течение полутора–двух месяцев будет понятно, вжился ли мостик и началось ли по нему движение соков.

«Были проведены консультации со специалистами, в том числе и российскими, которые занимаются восстановлением и охраной старых деревьев, являющихся памятниками истории и природы. Была выработана стратегия подхода к созданию окулировочных мостиков», – сказал Дбар.

Суть ее заключается в том, чтобы сделать небольшие нарезки из молодых побегов самого дерева. Эти побеги обрезают в виде треугольных острых мостиков и вставляют их по всему стволу, чтобы между ними было по 5-10 сантиметров. Это нужно для того, чтобы создать по мостикам сокодвижение.

«Это не дает никакой гарантии, что дерево удастся восстановить, но есть хотя бы минимальный шанс, что какая-то часть коры дерева окажется задействована в сокодвижении. Даже если отдельными фрагментами удастся запустить сокодвижение в коре, то спасти крону целиком не получится. Она большая и ее питание требует большого обмена питательными веществами и водой. Но мы считаем, что нужно воспользоваться пусть даже минимальным шансом для того, чтобы сохранить дерево», – сказал эколог.

Дбар также поддержал идею выбрать в лесах молодые саженцы Кавказской липы, которые ориентировочно имели бы возраст от 10 до 15 лет, и всенародно высадить их на поляне Лыхнашта.

«Эта идея будет очень продуктивной. Она направлена на созидательный, позитивный процесс обновления. Мы не можем оставить по-настоящему трагичную ситуацию с «убийством» старого дерева, но нужно думать о будущем», – отметил Роман Дбар.

О повреждении исторической липы, растущей на поляне в селе Лыхны, стало известно 6 апреля. Абхазский лидер Аслан Бжания «поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению». Сотрудники гудаутской милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия «по установлению лиц, причастных к акту вандализма». Однако установить обстоятельства происшествия правоохранительные органы пока не смогли.