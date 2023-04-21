Сегодня правящая партия Грузии празднует день рождения. Ровно 11 лет назад Бидзина Иванишвили представил новую команду, которая победит на выборах 2012 года. «Власть последовательно будет защищать родину, церковь и национальные ценности», – обещали и сегодня руководители «Грузинской мечты». Впрочем, в оппозиции считают, что партия власти давно отказалась от своих принципов.

Политическое объединение «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» было основано 21 апреля 2012 года. Перед этим, в феврале того же года, инициативную группу партии представил миллиардер Бидзина Иванишвили. В коалицию вошли шесть партий: «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», Республиканская партия Грузии, «Свободные демократы», «Национальный форум», «Консервативная партия» и «Промышленность спасет Грузию». На парламентских выборах в октябре 2012 года они победили тогдашнюю правящую партию – «Единое национальное движение» – почти с 55% голосов.

Сегодня лидеры «Грузинской мечты» не скупились на поздравления себя и своих избирателей – в основном посредством Facebook. Прежде всего, они благодарили Бидзину Иванишвили за избавление от «кровавого режима» «Нацдвижения», преданность принципам прочного мира, социального развития и защиту церкви.

Первым поздравительное сообщение опубликовал Ираклий Гарибашвили.

«Это событие стало началом важнейших процессов в политической и общественной жизни страны. Сразу после прихода к власти мы начали проводить национальную политику, укреплять суверенитет, обеспечивать мир и стабильность, свободу граждан. С позиции сегодняшнего дня мы еще раз убеждаемся, что этим ключевым решением наша страна была спасена от полного уничтожения. Сегодня, на фоне нынешних событий в регионе можно не сомневаться, что в условиях кровавого, антинародного режима «Нацдвижения» Грузия превратилась бы в военный полигон», – написал Гарибашвили.

По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, 11-летний период правления отмечен впечатляющими достижениями:

«Правительство «Грузинской мечты» – первое правительство Грузии после восстановления независимости, при котором в стране не было войны. Кроме того, «Грузинская мечта» сохранила прочный мир в условиях сложнейшей геополитической ситуации в регионе. Сегодня Грузия независима и суверенна как никогда. Я хотел бы поблагодарить основателя «Грузинской мечты» господина Бидзину Иванишвили. Всеми фундаментальными достижениями, связанными с демократическим и экономическим развитием Грузии за последние 11 лет, мы обязаны приверженности ценностям и принципам, которые он установил и оставил команде».

По мнению политолога Гии Хухашвили, который стоял у истоков формирования партии, на выходе с принципами у «Грузинской мечты» получилось хуже всего – от некогда политически сплоченной команды осталось лишь одно название:

«Фигуранты впечатляющей победы практически выдавлены из партии – ни одного видного представителя образца 2012 года в партии не осталось, на авансцену вышли люди, которые пришли после 2016 года. Стерилизацию совершил Бидзина Иванишвили – его не устраивали надежды тех, кто составлял партии, на системные преобразования государства, он не собрался реформировать систему, его задачей было укрепление личной власти. После этого «Грузинскую мечту» покинули практически все здравомыслящие политики, пришли те, кто до 2012 года отсиживался в кустах, либо вовсе пел панегирики «Нацдвижению» – создан охлократический режим, который полностью подчиняется директивам из-за кулис. Для них не важны принципы, ничего, кроме личного комфорта».

«Правление «Грузинской мечты» стало печальной страницей в истории Грузии», – как заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, Грузия, как «Титаник» 111 лет назад, налетела на невидимую часть айсберга.

«Что обещала людям «Грузинская мечта»? Восстановление справедливости, конец судейского клана, экономический рост, развитие села... было множество обещаний. Ни одно обещание не было выполнено. Он сделал только три вещи: усилил судейский клан и коррупцию, принес в страну нищету и привел Россию. К несчастью, никогда Россия не имела такого влияния в Грузии со дня обретения независимости», – подытожил Вашадзе.

По мнению Гии Хухашвили, подобные заявления весьма показательны. Оппозиция, несмотря на слабость и низкую легитимность «Грузинской мечты», так и не смогла сформировать свою повестку:

«Главная сила «Грузинской мечты» – в слабости оппозиции. Она так и не сумела создать непреодолимые сложности для партии власти. Риторика правящей команды – спасение от каких-то мифических глобальных сил, укрепление суверенитета и прочих мифов – не подкреплена ничем, это не та повестка, за которую голосовал избиратель, но даже в этих условиях оппозиции нечего противопоставить, она так и не сумела завоевать доверие избирателей».

На вопрос, является ли «Грузинская мечта» пророссийской, политолог отвечал, что нынешняя партия власти начисто лишена каких-то концептуальных ценностей – для нее интересно лишь личное благополучие.

«Эти люди думают о сохранении власти, они будут клясться в верности Западу, а с другой стороны помогать обходить России санкции. Они пытаются сохранить систему управления, которая ментально ближе к российской, но при этом позволяет пользоваться благами западной цивилизации. Возможно, именно на этом поприще они себе сломают шею», – резюмировал эксперт.

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