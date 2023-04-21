На фоне новостей из Украины история с избиением североосетинского журналиста Руслана Тотрова отошла на второй план. Тем не менее «Эхо Кавказа» следило за расследованием по факту избиения журналиста, а затем и за судебным процессом по этому делу. Чем закончилась эта история, настигло ли наказание злоумышленников?

Напомним, 21 января 2021 года заместитель министра обороны РЮО Сергей Кабисов в сопровождении предпринимателя Руслана Танделова вошел в офисное помещение, где находился Руслан Тотров, и со словами «не надо писать всякую ерунду про моего брата Анатолия Бибилова», избил журналиста.

По факту нападения Следственный комитет по РСО Алании возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием). Статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В декабре 2021 года Ленинский районный суд Владикавказа приступил к рассмотрению дела. Говорит Руслан Тотров:

«Процесс вышел на финишную прямую, и на последнем заседании перед оглашением приговора государственный обвинитель Диана Кокаева, по факту – мой представитель в суде, человек, который является де-юре и де-факто проводником интересов потерпевшей стороны, внезапно заявила, что прокуратура решила воспользоваться своим правом переквалифицировать статью ч. 3 ст. 144УК РФ на статью 115 – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По закону судья уже ничего не может здесь сделать, председательствующий судья Караева вынуждена принять переквалификацию, на которой настаивает прокуратура, и, соответственно, Сергей Кабисов получает, внимание: штраф в тридцать тысяч рублей! Статья о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с применением силы растворяется в воздухе!

– Как, по-вашему, почему так произошло, в чем причина переквалификации дела?

– У меня хватает источников, недостатка в информации я не испытываю. Я смело могу утверждать, что в данном случае мы имеем дело с коррупциогенным фактором со стороны прокуратуры Северной Осетии. Меньше всего я обвиняю госпожу Кокаеву, она в этом случае просто исполнитель. То, что не получилось у бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и его клики сделать на стадии предварительного расследования, они успешно провернули в самом конце, в чем им, безусловно, помогли недобросовестные люди из прокуратуры, которые таким чудесным образом поставили в глупое положение суд и Следственный комитет России. То есть то, что сделала прокуратура Северной Осетии, – это фактически заявление о том, что в Следственном комитете некомпетентные люди неправильно расследовали дело, ну а судья – это не тот субъект, с которым нужно считаться. По мне, здесь удар нанесен не просто по российской журналистике, это удар по системе».

Очевидно, эта история больше чем про избиение журналиста. Она о том, как югоосетинские чиновники и силовики де-факто распространяют свою юрисдикцию и свои неформальные привилегии на территорию Северной Осетии.

Мы наблюдали это не единожды. Например, в 2015 году, когда югоосетинские милиционеры похитили во Владикавказе российского гражданина Дмитрия Калоева, вывезли его в Цхинвал и там под пытками принуждали признаться в преступлении, которого он не совершал.

С российской стороны эта операция не была согласована. Следует отметить, что она была проведена уже после признания РЮО, когда действовали межгосударственные соглашения, предусматривающие, в том числе, и розыск преступников на сопредельных территориях.

По запросу иностранного государства, подкрепленного материалами расследования, российский гражданин может быть арестован только российскими силовиками, с санкции генерального прокурора России. И осужден он может быть только на территории России – Конституция прямо запрещает выдачу российского гражданина. Вместо этого какая-то совершенно преступная и враждебная в отношении российского государства вылазка силовиков.

В этом же контексте следует рассматривать и избиение российского журналиста Тотрова. Заместитель министра обороны выезжает на территорию сопредельного государства и учиняет самосуд над иностранным журналистом из-за публикаций, критических в отношении президента его страны и по совместительству родственника.

Надо признать, что югоосетинские чиновники или силовики в принципе не ощущают себя представителями государства и по большому счету не признают за Южной Осетией суверенитета, обязывающего их к соответствующим нормам поведения, к соблюдению процедур. Скорее их восприятие ограничивается практическими возможностями, которые предоставляет им служебное положение.

И бог бы с ними, если бы их амбиции ограничивались границами республики. Но махать шашкой в России?

Североосетинских силовиков такое поведение явно возмущает, мы это наблюдали хотя бы по делу Тотрова – редчайший в российской практике случай, когда насилие в отношении журналиста расследуется и передается в суд именно как препятствование профессиональной деятельности с применением насилия.

Не то чтобы российские силовики чувствительны к нарушениям прав журналистов, но это их земля, на которой они осуществляют свою юрисдикцию, и никакие «партизаны» со стороны им не нужны.

Из неофициальных источников известно о попытках тогдашнего руководства РЮО замять дело Тотрова на стадии предварительного расследования, но североосетинские товарищи на уступки не пошли – и в этом тоже чувствовалась принципиальная позиция.

В этом смысле указать на место соседям было в интересах и общества, и силовиков. И в этом был принципиальный момент для североосетинских властей.

Увы, не получилось, вместо этого североосетинская прокуратура дает зеленый свет. Прецедент создан: товарищи, приезжайте, работайте, если что-то пойдет не так, мы вас прикроем. Так эта история выглядит со стороны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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