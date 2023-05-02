Углубляется противостояние «Грузинской мечты» и оппозиции в вопросе образования парламентской следственной комиссии для изучения положения в судебной системе. Сегодня оппозиция обвинила спикера парламента Шалву Папуашвили в узурпации власти, а «Грузинскую мечту» в мафиозном правлении – из-за отказа спикера парламента внести вопрос о создании комиссии в повестку дня.

Как следует из сегодняшней перепалки в грузинском парламенте, в нем заседают, с одной стороны, «мафиози, коррупционеры, узурпаторы власти», а с другой – «порчаки, шакалы и антигосударственники». «Грузинская мечта», а значит, и спикер парламента Шалва Папуашвили, категорически против создания следственной комиссии по расследованию ситуации в судебной системе. Оппозиция этот вопрос инициировала еще в начале апреля, после решения Госдепа США ввести в визовый санкционный список четверых грузинских судей из-за их «вовлеченности в масштабную коррупцию». Правящая партия на прошлой неделе трижды провалила голосование по этому вопросу, просто игнорируя регистрацию перед голосованием, тем самым срывая кворум из 76 голосов.

Оппозиционеры обещали вернуться к этой теме на очередной пленарной неделе, то есть сегодня. Но спикер парламента Шалва Папуашвили накануне вечером пояснил, что у парламента много других вопросов в повестке, и не включил в нее пункт о создании комиссии. Одна из ее инициаторов, лидер Республиканской партии из группы «Реформ» Хатуна Самнидзе, с регламентом в руках обратилась к спикеру Папуашвили с громким обвинением:

«Вы, господин спикер, готовы вместе с парламентским большинством заступиться за судейский клан. Каждый высокопоставленный политик становится частью клана санкционированных судей, которые против создания этой комиссии. То, что вы делаете, – это узурпация власти. Регламент не дает вам права изымать вопрос голосования по уже обсужденному вопросу, когда не было никакого обсуждения с инициаторами».

Спикер Папуашвили был невозмутим:

«Нет никакой повестки дня, в которой мы что-то удаляем или добавляем. Вы сами не ставили этот вопрос ни вчера, не сегодня, потому… ну, не знаю, спросите у самих себя».

Бывший спикер парламента, депутат «Лело» Давид Усупашвили назвал процедурные уловки «Грузинской мечты» нарушением Конституции, которая предоставляет право 50 оппозиционерам создать следственную комиссию:

«Да, это черное пятно в истории парламентаризма Грузии, когда происходит административное насилие. У тех 50 человек, которые сидят сейчас здесь, есть право (создать комиссию) и точка. Блокирование этого вопроса не просто незаконно, это политическое преступление».

Оппозиция недоумевала – ведь право создать следственную комиссию ей предоставила сама «Грузинская мечта» и внесла в виде поправки в Конституцию, а теперь сама же нарушает написанные ею же законы. Депутат «Гирчи» Яго Хвичия поэтому решил обратиться к народу, а не к власти:

«Это мафиозное правление. Грузинский народ, мы управляемся по мафиозным правилам. По этим правилам законы пишутся не на бумагах, о них знают только несколько человек, они решают между собой, как этому закону работать – то так, то иначе».

«Главным вызовом для нашей страны стали политическая коррупция и непотизм», – заключил депутат из партии экс-премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Михаил Даушвили. Его партия предлагает создать еще одну следственную комиссию в связи с колл-центрами, за которыми, как утверждается в журналистском расследовании Би-би-си, стоит бывший министр обороны, владелец оппозиционного ТВ «Формула» и «главный финансист» оппозиции, как заявляют власти, Давид Кезерашвили. Но «Грузинская мечта» и в этом вопросе выступает против, поэтому депутат «За Грузию» Бека Лилуашвили задался вопросом:

«Если вам, властям, нечего скрывать, если вы не защищаете чьи-то миллионы, заработанные незаконным путем, у вас нет никаких правовых и логических аргументов отказываться от создания комиссии. Когда в парламенте правящая партия отнимает у оппозиции ее конституционное право, чтобы сохранить свою власть, кто вам после этого поверит, что вы выполняете 12 европейских рекомендаций?»

Кроме того, Бека Лилуашвили поинтересовался, зачем власть вгоняет себя в тупик, «ради чьих интересов – судей, Кезерашвили, Иванишвили или народа?»

Это оппозиция идет против интересов страны, ответили из партии власти, обвинив оппонентов в том, что они не заинтересованы в получении страной статуса кандидата в ЕС. Ему, по мнению представителей власти, может навредить, в том числе, и создание следственной комиссии по наличию коррупции в судебной системе. Депутат Мака Бочоришвили считает, что те, кто против партии власти, против государства:

«В этом зале много таких людей, которые в оппозиции не к «Грузинской мечте», а к собственной стране, для которых чужды национальные интересы и их защита».

Депутат Алуда Гудушаури, напомнив оппозиции, как они отказывались от депутатских мандатов, а теперь говорят от имени народа, заключил:

«Потому вы порчаки и шакалы!»

Но это не напугало оппозицию. Во второй половине дня депутат «Лело» Давид Усупашвили предоставил спикеру парламента Шалве Папуашвили заявление с подписями 50 депутатов с требованием продолжения создания комиссии по расследованию. «Если нет, то встретимся в Конституционном суде», – добавил Давид Усупашвили, на что спикер Папуашвили обратил внимание, что Усупашвили, как ему показалось, держал в руках Конституцию, адаптированную для детей, и посоветовал Усупашвили «относится к своему мандату и стране более серьезно, а не на уровне детской Конституции».

В ответ оппозиционеры пообещали недетские политические страсти и противостояние до тех пор, пока не будет создана следственная комиссия, которая, как они уверены, разоблачит коррупцию и клановость в судебной системе.

За 11 лет своего правления «Грузинская мечта» согласилась на создание парламентской следственной комиссии лишь однажды, в 2018-м, по резонансному делу об убийстве двух подростков – Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, в Тбилиси на улице Хорава. Тогда комиссия выявила покрывательство одного из преступников и сокрытие фактов следственными органами и прокуратурой, о чем почти год утверждал отец одного из убитых Заза Саралидзе, которому не верили представители власти, называя эти обвинения домыслами убитого горем отца.

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