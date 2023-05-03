В абхазском МИДе заявили, что могут приостановить проекты агентств ООН

МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что может приостановить текущие проекты той или иной международной неправительственной организации (МНПО) или агентств ООН – «в случае, если прозрачность деятельности и отчетность не будут обеспечены в полном объеме».

В абхазском ведомстве говорят, что в рамках контроля за ходом реализации проектов и программ запросили встречу с главой офиса Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Абхазии.

«В ответ на данный запрос было получено письмо с «предложением рассмотреть альтернативные формы предоставления необходимой информации, а не встречу на политическом уровне». Действия такого характера со стороны МНПО ставят под вопрос прозрачность их деятельности», – сказано в заявлении.