«Подарок Кремлю» и ответ властей Грузии на санкции США в отношении судей – так в оппозиции расценивают отказ Министерства обороны от участия в международных военных учениях Defender 23. В ведомстве заявления оппонентов называют спекуляцией, однако четких пояснений не дают, ссылаясь на то, что грузинские военные и так участвуют во многих учениях.

«Никто не должен видеть в этом проблему», – ответил два дня назад министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на вопрос журналистов: почему Грузия не участвует в военных учениях союзников и членов НАТО Defender 23? Конкретных причин тогда глава ведомства не назвал, лишь сказал, что это может быть связано «с различными логистическими затратами и трудностями». Однако критики от министра не отставали и требовали подробностей, заявляя, что в оправдания Бурчуладзе верится с трудом, поскольку основные траты на себя взяли США и страны, в которых проходят эти учения. Наконец, Минобороны опубликовало в соцсети письменное заявление, в котором шум, поднявшийся вокруг этой темы, назвало «очередной провокацией в адрес ведомства»:

«Силы обороны постоянно участвуют и проводят международные учения для повышения боеспособности. Более того, совместно с другими странами-членами и партнерами НАТО в этом году Министерство обороны приняло участие в четырех международных учениях: в Турции (WINTER 23), Германии (DYNAMIC FRONT 23), Словакии (SLOVAK SHIELD 23) и Нидерландах (STEADFAST COBALT)… Что касается участия Грузии в учениях «Защитник-2023» (Defender 23), исходя из целей и задач сил обороны, после активного общения с нашим основным стратегическим партнером и на основании их рекомендаций было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и местные учения, в которых больше внимания уделяется упомянутым задачам: повышению боевой готовности, совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмену опытом и повышению профессиональных навыков».

По информации Пентагона, в учениях Defender 23, которые проходят в 10 разных европейских странах, участвует около 9000 военнослужащих США и 17 000 военных из 26 стран-партнеров. Кстати, основная цель этих учений – это все перечисленные грузинским ведомством задачи, утверждает профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая:

«Главная цель – это взаимосвязь, стыковка и координация различных частей вооруженных сил не только стран-членов НАТО, но и партнеров. Основная задача – это защита территорий от гибридных военных угроз (это могут быть террористы или частные военные компании), что соответствует духу миротворческих спецопераций, которые НАТО проводит во всех уголках мира, – это миротворческие операции, операции по управлению кризисами и т.д.».

Маисая считает отказ Минобороны Грузии от участия в этих учениях четким признаком смены внешнеполитической ориентации властей. С этим мнением согласна экс-министр оборонного ведомства Тина Хидашели.

«Здесь не нужен ваш или мой анализ – вся картина и так ясна. Россия всегда выступает против подобных учений, Кремль всегда обращается к государствам, чтобы они не принимали в них участие, однако никогда не получает поддержку от этих стран, по понятным причинам. В этом году РФ получила такую поддержку от Армении (которая тоже должна была участвовать в учениях), что в какой-то мере понятно, но в этом году в список стран, которые учли российские призывы и волнения, попала и Грузия. Это очень тяжелый процесс, не менее тяжелый, чем тот, который начали власти в отношении евроинтеграции, создавая проблемы на этом пути», – сказала Хидашели в интервью телекомпании «Формула».

В правящей партии тем не менее продолжают оправдываться тем, что Грузия до конца года примет участие в учениях в Турции (Eurasian Peace 23; Anatolia; Ercyies), Эстонии (Spring Storm 23), Польше (CWIX 23), Болгарии (Immediate Response 2323), Румынии (Sabre Guardian 23), Англии (See Breeze 23), Германии (Sabre Junction 23; Combined Resolve 19), Азербайджане (Caucasian Eagle 23; Eternity 23), Италии (SJEx/Steadfast Jackal). Подобные учения пройдут и в самой Грузии (Maple Arch 23), говорит депутат от большинства Ираклий Берая:

«Очень много учений проводится, сотни. Конечно, может быть так, что Грузия не принимает участия во всех из-за колоссальных трат. Однако для Грузии, естественно, это важно, и мы продолжим как принимать у себя международные учения, так и принимать в них активное участие, и в первую очередь это касается учений, проводимых под эгидой НАТО».

Впрочем, оправдания эти неубедительны, учитывая, что учения были организованы основным партнером Грузии – США, говорит беспартийный депутат Теона Акубардия и делится своей версией происходящего:

«В условиях, когда в последние годы Россия с возмущением следила за этими военными учениями и даже выражала свое недовольство, отказ Грузии от участия в них – это прямой подарок Кремлю, который нанесет ущерб нашей обороноспособности. Объясняют, что это связано с затратами на логистику. Я же связываю это с назначением санкций в отношении судей со стороны Америки».

Кстати, версию Теоны Акубардия подкрепляет и тот факт, что изначально Грузия была в списке стран-участниц Defender 23, опубликованном на сайте Пентагона, однако после введения санкций в отношении судей Минобороны США отредактировало информацию, а позже стало известно и об отказе грузинской стороны от участия в учениях.

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