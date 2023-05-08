Евгений Пригожин остается в Бахмуте – военное руководство России пообещало выполнить все пункты его недавнего ультиматума. Во всяком случае, об этом говорит сам основатель ЧВК «Вагнер». Но эксперты уверены: российское Минобороны не может растрачивать резервы на бахмутское направление, когда весь мир ожидает буквально со дня на день контрнаступления ВСУ. В то же время в самом Киеве призывают не ждать от украинской армии каких-то сказочных результатов.

Киев и Одесса под обстрелом – Россия не прекращает атаки на украинские города. В черноморском городе ночью вспыхнул сильный пожар, а в небе над столицей были сбиты более трех десятков беспилотников типа «Шахед». В результате падения обломков есть пострадавшие и разрушения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко:

«Сейчас мы находимся в квартире одного из корпусов. Сегодня было одно из массированных нападений на наш родной город. В сторону нашего родного города летели 36 дронов-камикадзе. И благодаря противоракетным системам все они были сбиты. Пять человек пострадали, два человека сейчас находятся в больницах. Но никто не погиб, что очень важно».

Возобновившиеся массированные атаки на украинские города, судя по всему, – часть обещанного Москвой ответа на взрыв беспилотника над куполом Кремля. Правда, сегодня российскому руководству приходится переключать внимание своих избирателей не только с вопросов о состоянии отечественной ПВО, но и пытаться замять скандал с эпатажными ультиматумами основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. После нецензурных высказываний в адрес высшего военного руководства России и обещаний оставить Бахмут на следующий же день после празднования Дня Победы Пригожин, похоже, получил все, что хотел. Ну, или, по крайней мере, получил обещания, что все будет:

«Ночью мы получили боевой приказ, первый раз за все это время. Если пропустить секретную информацию, там говорится, что нам обещано столько боеприпасов и вооружения, сколько нам нужно для продолжения наших операций. Что все необходимое, чтобы противник не отрезал нас, будет развернуто на флангах. Нам приказано действовать в Артемовске так, как мы считаем необходимым, и нам дали Суровикина как человека, который принимает решения в отношении координации ЧВК «Вагнер» и Министерства обороны. И это единственный человек со звездой генерала армии, умеющий воевать».

Примечательно, что внезапному разрешению многомесячного спора предшествовала размолвка между Пригожиным и Рамзаном Кадыровым, до того часто выступавшими в унисон. После ультиматума основателя ЧВК «Вагнер» глава Чечни раскритиковал того «за вынос сора из избы» и предложил российскому руководству своих бойцов на замену «музыкантам». Правда, после того, как Пригожин согласился, Кадыров тут же заявил, что его не так поняли. Да и по лицам самих кадыровцев несложно было заметить их реальное отношение к перспективе оказаться в Бахмуте:

«Про ЧВК «Вагнер» я сказал пару слов, чтобы поддержать руководство «Вагнера», чтобы он больше не вел себя неправильным образом. Я думал, что он по понятиям меня поймет. Оказывается, он не понял и быстро предложил передать нам Бахмут. Хвала Всевышнему, я горд и счастлив, что он нам передал этот участок. Мы быстро заберем и уничтожим самых ярых шайтанов».

В итоге «Ахмат» в Бахмут не поедет, а «Вагнеру» обещают все необходимое, чтобы наемники остались на своих позициях. По мнению западных экспертов, «Вагнер» необходим Москве именно на этом участке фронта, пока регулярная армия копит силы и вооружения в ожидании украинского наступления, которое может последовать на любом участке довольно протяженной линии фронта. Об этом, в частности, говорит профессор Сиракузского Университета США Брайан Тейлор:

«Куда будет направлено украинское контрнаступление? Российское Минобороны наверняка держит в резерве артиллерию для отражения этого контрнаступления. Пригожин хочет, чтобы все пришло к нему в Бахмут. Но Генеральный штаб должен думать о более крупной игре, чем просто Бахмут. И Пригожин осознает тот факт, что его войска были в основном пушечным мясом для российских военных, которые в итоге имеют небольшие тактические успехи за очень высокую цену».

Впрочем, на фоне ажиотажа вокруг пресловутого украинского наступления в Киеве дали понять: в мире слишком завышены ожидания от готовящейся операции. Об этом в интервью американской газете The Washington Post заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сегодня Киев не в состоянии ответить на вопрос, какими будут успехи ВСУ – сумеют они продвинуться на 10, 30, 100 или 200 км. Противник успел выстроить довольно мощную оборону, и ее взлом потребует много ресурсов.

По мнению аналитиков, сегодня главный вопрос – какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад. Так как если ВСУ потерпят неудачу, Киев может лишиться значительной части военной помощи или оказаться перед требованием сесть за стол переговоров с Москвой на невыгодных для себя условиях.

Чешский президент, бывший натовский генерал Петр Павел настаивает: Киев не должен поддаваться призывам провести операцию как можно скорее, так как, по его словам, Украина неизбежно столкнется с «ужасными потерями», независимо от численности своих сил, и она не может допустить провала наступления, так как второго шанса может и не быть. По словам Павела, не стоит и недооценивать россиян, «у которых достаточно живой силы, техники, артиллерии и боеприпасов». А Западу чешский лидер советует готовиться, в том числе, и к тому, что война может закончиться с результатом, не предусматривающим полной победы Украины.

В Киеве же продолжают верить: победа обязательно будет. Но для этого Украине все еще предстоит объединить вокруг себя Европу, чтобы справиться с новой экзистенциальной угрозой. И в этом деле символизм как нельзя кстати. В частности, президент Зеленский подчеркнул, что победу над нацизмом отныне в стране будут отмечать 8 мая, как и в большинстве стран мира. Что же касается привычной со времен СССР даты, то 9-му мая в Украине намерены придать несколько другой оттенок – будущей победы над другим «-измом»:

«Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических влияний. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над фашистами. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем отмечать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм».

Законопроект о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов опубликован на сайте Верховной Рады и уже передан на рассмотрение профильного комитета. Согласно тексту документа, будут внесены изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Теперь праздничным днем вместо 9 мая станет 8-е – День памяти и победы над нацизмом. При этом на сайте парламента есть пометка, что законопроект определен Зеленским как неотложный.

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