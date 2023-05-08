Истекают две недели, которые оппозиция дала властям Абхазии на отставку правительства. Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба рассказал в интервью «Эху Кавказа» о том, есть ли надежда на удовлетворение этого требования и что собираются предпринимать оппоненты власти, если отставка не состоится.

– Адгур, вы недавно опубликовали пост, в котором предлагаете свой вариант действий на случай отставки правительства. Какие у вас есть надежды на то, что отставка правительства возможна?

То, что правительство не справилось ни с одной задачей, по-моему, сегодня понимают все, кроме самого правительства. Поэтому самое мудрое решение в этой ситуации, наверное, принять решение о собственной отставке

– Действительно, люди спрашивают: вот вы предлагаете отставку правительства, а что дальше? В связи с этим мы и опубликовали свое видение дальнейших шагов. Что касается надежд на то, что отставка правительства состоится, это глава государства может принять такое решение, и сам Александр Золотинскович может принять правильное и мудрое решение. Требование отставки правительства – это не только требование оппозиции, это народное требование. Люди устали, за три года мы видели череду кризисов – это топливный и энергетический кризисы, нет никаких реформ, нет никаких программ, цены поднялись в разы, социальный блок абсолютно не развивается, экономические показатели тоже оставляют желать лучшего. Вот, к примеру, если сравнить торговый баланс с 2019 годом, у нас отрицательное сальдо было порядка 14 млрд рублей, а на сегодняшний день – это 26 млрд рублей. То есть, если по экспорту у нас была динамика роста в 2014-2019 годах, и он в три раза увеличился, то с 2020 года по 2023 год экспорт остался практически на том же месте, а импорт увеличился до 33 млрд рублей. Это же о чем-то говорит?! Есть программа кредитования, но все делается кулуарно, речь шла о 10 млрд рублей. Ни один человек до сих пор не знает, кто, за что и почему получил какие-то кредиты или собирается получить. То, что правительство не справилось ни с одной задачей, по-моему, сегодня понимают все, кроме самого правительства. Поэтому самое мудрое решение в этой ситуации, наверное, принять решение о собственной отставке.

– То, о чем говорите вы, правительство категорически не разделяет, оно уверено в своей правоте…

Этот смех, конечно, олицетворяет отношение руководства кабинета министров к своему народу. Это означает: мы будем делать, что хотим и как хотим, мы будем богатеть, а вы сидите и терпите

– Уверенность в своей правоте и вызвала, наверное, тот смех, который мы слышали на последнем заседании кабинета министров, когда были озвучены требования отставки правительства, премьер-министр рассмеялся там в голос. На самом деле они ведь смеются не над нашими требованиями, они смеются над простым народом, которому все тяжелее и тяжелее. Вы представьте себе, как воспринимают смех главы правительства люди, которые всю зиму, позднюю осень и раннюю весну просидели по шесть-семь часов без электричества, как воспринимают этот смех люди, которые не могут сегодня позволить себе купить лекарственные препараты, люди, у которых реально ухудшилась жизнь из-за действий этого правительства? И этот смех, конечно, олицетворяет отношение руководства кабинета министров к своему народу. Это означает в простом понимании следующее: мы будем делать, что хотим и как хотим, мы будем богатеть, будем увеличивать свое личное благосостояние, а вы сидите и терпите. Если же вы посмеете о чем-то говорить, мы будем над вами смеяться. Именно так мы все это понимаем. Понятно, что кто-то оторвался от земли, и этих людей надо в срочном порядке изолировать от принятия решений, иначе будет очередной виток напряжения, который приведет уже к смене не только правительства, но и главы государства. Не видеть и не понимать это невозможно.

– Адгур, на решение вопроса об отставке правительства оппозиция давала две недели. Они уже истекли?

– Нет, они истекают 10 мая, и после истечения этого срока, как мы и обещали, мы объявим дату митинга. Мы уже готовимся к нему и в городе Сухуме проведем акцию протеста.

– Вы предлагаете создать площадку по неотложным реформам и привлечь в нее широкий круг политических сил, ученых, общественных организаций. Цель этой площадки, как вы пишете, в короткие сроки сформировать дорожную карту по выходу из кризиса. Уже создавались разные комиссии и существуют разные площадки, их эффективность пока незаметна. Не превратится ли и эта площадка в очередное место, где люди будут говорить, но ничего происходить не будет?

Нет ничего плохого в том, чтобы собрать воедино и на базе всех этих идей определить приоритеты и, исходя из этих приоритетов и наших возможностей, создать простую дорожную карту на предстоящие два года

– Данная площадка может быть создана только при условии отставки правительства. Если глава государства примет такое решение, это будет означать, что он реально готов взаимодействовать с обществом. И уже на базе этого решения создается такая широкая площадка. Время вождей и королей прошло, сейчас время команд и программ, поэтому у нас есть свое видение будущего, у нас есть своя программа, у нас есть идеи по разным реформам. Наши предложения, конечно, будут переданы на эту площадку. Плюс у нас есть парламент – коллективный орган, где, безусловно, тоже есть свои мысли и свои идеи. Есть исполнительная власть, администрация президента, кабинет министров, у них тоже есть свои идеи, есть общественники. Нет ничего плохого в том, чтобы собрать воедино и на базе всех этих идей определить приоритеты и, исходя из этих приоритетов и наших возможностей, создать простую дорожную карту на предстоящие два года, которые остались по Конституции у действующего президента. И на базе этой работы новое правительство сможет начать свою деятельность, опираясь на широкую поддержку.

– Какие шаги нужно сделать, чтобы ситуация изменилась, как вы это видите?

– Приоритет номер один – это оборона и безопасность, поэтому бюджет 2024 года нужно прорабатывать с учетом этого приоритета. Мы должны направить максимум усилий на то, чтобы поддержать наши вооруженные силы, с одной стороны, с другой стороны, поддержать наши мобилизационные ресурсы. Это и вопросы демографии, вопросы образования, вопросы здоровья нации. До сегодняшнего дня ни по одному из этих направлений нет программы, есть некоторые шаги, которые точечно решают те или иные проблемы. Мы, как нация, просто исчезаем, и в этих условиях глупо говорить о чем-то другом. Когда ты физически исчезаешь, тебе нужно все ресурсы и все свои силы направлять именно на решение этой задачи. Второй вопрос – это здоровье нации, у нас очень плохие показатели рождаемости, рождаемость низкая из-за того, что у нас очень много заболеваний. Ну, и образование, потому что мир стремительно меняется, если ваша нация не образована, если средний уровень образования ниже уровня в регионе, то ваша нация становится обслуживающей нацией. Нам предлагают строить апартаменты, привлекать крупные капиталы. Хорошо, мы построим апартаменты, создадим эти мегапроекты, а наш народ какую роль будет выполнять во всем этом проекте? Вот об этом нужно думать.

Нам предлагают строить апартаменты, привлекать крупные капиталы. Хорошо, мы построим апартаменты, создадим эти мегапроекты, а наш народ какую роль будет выполнять во всем этом проекте?

Если вы возьмете бюджет 2023 года и взглянете на него с точки зрения эксперта, вы там не поймете, что вокруг вас идет война, что у вас нация исчезающая, что здоровье людей критично, то есть по бюджету не видно, что в нем есть какие-либо приоритеты, понимаете, о чем я говорю?! Вот сейчас, этой весной будет формироваться бюджет на следующий, 2024-й год, если мы сейчас, весной, не поменяем правительство и не поменяем подходы, то и 2024-й год мы проживем так же, как и 2023 год, – без приоритетов. Это связано с тем, что люди, которые находятся в руководстве, в том числе и в кабинете министров, не соответствуют тем вызовам времени, с которыми они столкнулись. Эти люди были сформированы еще в советский период, а потом после признания в 2008 году пошла большая финансовая поддержка со стороны Российской Федерации.

Действующий премьер-министр тогда занимался строительством ряда социальных объектов, денег было много, деньги давали, и задача правительства заключалась в том, чтобы их эффективно осваивать. Это советская модель, модель автономной республики. Но сейчас в 2023 году ситуация сильно изменилась, денег уже столько нет, их надо самим зарабатывать, а на это, к сожалению, эти люди неспособны. Посмотрите, за три года ни один социальный объект не был построен. Почему? Потому что одно дело строить, когда тебе из Москвы присылают деньги, другое дело – самому понять, где взять, как заработать и построить. Это разные вещи, с этими задачами эти люди справиться, к сожалению, не в состоянии. До сегодняшнего дня Республика Абхазия так и не перешла на программно-целевой метод управления, виноватых искать мы не будем, но без этого в современном мире мы просто не выживем.

– Для проведения протестной акции, о которой вы сказали, есть ли у вас широкая поддержка всех оппозиционных сил в Абхазии?

– Есть системная оппозиция, партии и общественные организации, которые три года при нынешней власти работают, а еще есть такие организации, как «Форум народного единства» – одна из старейших партий страны, есть партия «Апсны», ветеранская организация «Аруаа» – тоже одна из старейших в Абхазии, и наша наиболее молодая организация – АНД. Эти организации все три года занимаются общественной политической деятельностью в Абхазии. А когда вы говорите о том, что митинг проводит оппозиция, – это не совсем верно. На самом деле, это митинг, проведения которого уже требуют люди. Мы проводили встречи в районах – в Гудаутском, Очамчырском, в городе Сухуме, в ряде других районов, и везде люди говорят, что им надоело так жить, нужно что-то менять.

Как только кто-то говорит об их ответственности, они еще смеются во весь голос над нами всеми или пытаются кого-то арестовать, запугать, но это мало получается

Когда власть делает шаги, которые ухудшают жизнь каждого гражданина, и никто за это не несет никакой ответственности, люди крайне возмущены, они видят, насколько нагло себя ведет власть, совершает грубейшие ошибки и при этом даже не собирается ни изменяться, ни признавать свои ошибки. А как только кто-то говорит об их ответственности, они еще смеются во весь голос над нами всеми или пытаются кого-то арестовать, запугать, но это мало получается. Вот вчера в Гудауте уже было видно, как ситуация переломилась, когда жители Гудауты просто взяли и среди белого дня вывесили плакаты, которые они считали нужными. Потом администрация города попыталась их снять, жители опять приехали, повесили и поговорили с администрацией в необходимой форме, чтобы до администрации дошло, и плакаты висят на месте. Это будет такой социальный митинг, на который люди придут, чтобы отстаивать свои права.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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