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Гарибашвили повторил, что «не допустит насилия меньшинства над большинством»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопросы журналистов, вновь заявил, что «не допустит насилия меньшинства над большинством». Об этом глава грузинского правительства сказал, комментируя свое выступление на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которую СМИ называют «антиЛГБТ-форумом».
«Я сказал (на конференции) главное, я сказал простую правду, что мы не допустим насилия над меньшинством, а также не допустим насилия меньшинства над большинством. Абсолютное большинство нашей страны, около 90%, разделяет консервативные взгляды, семейные ценности, ценности, с которыми мы все пришли к этому дню. Это христианские ценности, национальные, патриотические, семейные ценности. Это то, о чем я говорю. Я задаю вам вопрос, для вас приемлема разнузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах? Хотя бы в связи со сменой пола. Это пропаганда, которая отравляет детей, я уже не говорю о детских садах, школах, ВУЗах. Вы можете найти много информации об этом. Мы обязаны предоставить как можно больше информации нашему обществу, и мы это сделаем», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Он также прокомментировал критику со стороны Партии европейских социалистов, в которой «Грузинская мечта» может лишиться статуса наблюдателя.
«Я сказал (в Будапеште), что недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, в детских садах, эта разнузданная агрессивная пропаганда. Что касается гендера и смены пола, если кто-то не хочет из-за этого сотрудничать с нашей политической партией, правящей силой, то это их желание. Соответственно, мы также пересмотрим (с ними) сотрудничество», – отметил Гарибашвили.
- Как сообщалось ранее, Партия европейских социалистов возмущена выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) и его политическим альянсом с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
- Гарибашвили, в частности, назвал премьера Венгрии «мудрым и дальновидным руководителем». Выступая в Будапеште, премьер Грузии упомянул «пропаганду ЛГБТК+», закон о «смене пола для детей в обход родителей», и «инновации, которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории».
Другие новости дня
В Москве на парад вывели в разы меньше техники, чем в прошлые годы
В параде на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года приняло участие существенно меньше единиц боевой техники, чем в предыдущие годы. Подсчёты вёл на основании трансляции аналитик Оливер Александер.
По его данным, всего по Красной площади в этом году проехала только 51 единица техники. Ещё в прошлом году – когда парад уже был сокращён по сравнению с временами до российского широкомасштабного вторжения в Украину – в параде участвовала 131 боевая машина. В 2021 году их было 197. То есть сокращение в сравнении с последним довоенным годом – почти в четыре раза.
Сам парад продолжался около 45 минут, включая объезд войск и выступление Владимира Путина. В прежние годы продолжительность парадов доходила до полутора часов, однако тогда парад включал и воздушную часть, которая в нынешнем году была отменена.
Александер, как и многие другие комментаторы, обратили внимание на отсутствие современных танков. Прохождение техники открыл танк времён Второй мировой Т-34, за ними проехали лёгкие боевые машины – «Тигры», затем «Уралы» и БМП «Бумеранг», также по Красной площади провезли ракетные комплексы «Искандер», С-400 и три межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс». Проход военной техники на параде занял менее 10 минут.
В прежние годы прохождение техники занимало существенно больше времени, при этом демонстрировались современные танки «Армата» и другие машины, не имеющие, по словам комментаторов, аналогов в мире. При этом в боевых действиях в Украине, как отмечали многие комментаторы, эта техника либо не участвовала вовсе, либо присутствовала на фронте в весьма ограниченных количествах.
США выделят Украине ещё 1,2 млрд долларов на противовоздушную оборону
США предоставят Украине ещё 1,2 миллиарда долларов на противовоздушную оборону, а Великобритания заинтересована в поставках ей дальнобойных ракет.
Американский пакет помощи Украине предполагает трату выделенных средств в течение месяцев или даже лет. Его потратят на системы ПВО, боеприпасы к ним и беспилотники. Также, по словам чиновников, на эти деньги закупят артиллерию, ракеты и запасные части для различных систем. Официально США объявят о пакете сегодня, 9 мая, пишет Associated Press.
В то же время Минобороны Великобритании просит «выразить заинтересованность» в поставках Украине ракет с дальностью действия до 300 километров. По словам британского чиновника, окончательное решение ещё не принято. Также он отказался раскрыть тип, сроки и количество предполагаемых поставок. Однако просьба является «существенным шагом» на пути к тому, чтобы Великобритания поставляла боеприпасы, в которых Украине отказывают США, пишет The Washington Post.
Украина уже давно просит западные страны предоставить ей ракеты дальнего радиуса действия. Она утверждает, что такое оружие может изменить ход войны, так как позволит ей поражать российские командные центры, склады боеприпасов и топлива в глубине аннексированного Крыма и на оккупированных Россией территориях.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор страны НАТО оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 71 миллиарда долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи. Помощь остальных стран меньше.
- Ранее представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнём», и принятие подобных законов «будет иметь негативный эффект». Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам ноту с осуждением подобных действий.
При обстреле сектора Газа израильской армией погибли 12 человек
12 человек погибли и десятки ранены в результате удара армии Израиля по сектору Газа в ночь на 9 мая, сообщило палестинское агентство ВАФА. Среди убитых — трое членов радикальной группировки «Исламский джихад», их жёны и дети, и семья врача с российским гражданством.
Ранним утром 9 мая израильская армия объявила о проведении антитеррористической операции «Щит и стрела». Министр обороны Израиля Йов Галант одобрил призыв резервистов. Жителям южных районов страны рекомендовано находиться рядом с убежищами, в ряде районов закрыты школы, передаёт газета «Гаарец».
Израильская армия отчиталась об убийстве троих лидеров «Исламского джихада». По утверждению ведомства, они ответственны за совершение терактов, в том числе с атаками смертников, и за обстрелы территорий Израиля.
Власти палестинской автономии опубликовали список из 12 погибших в результате ударов. Среди них — жёны и дети убитых исламистов, и директор больницы медицинской реабилитации и специализированной хирургии Джамаль Хасуан с женой Маруат Салих и сыном Юсуфом.
По сообщению местных властей, у Хасуана и сына было российское гражданство, Маруат Салих находилась в процессе его оформления. Из сообщений местных СМИ следует, что погибшие были соседями одного из убитых исламистов.
На военный парад в Москву приехали лидеры семи стран СНГ
В России и ряде других стран сегодня отмечается 78-я годовщина победы над нацистской Германией. В Москве на Красной площади проходит военный парад.
На парад приехали лидеры семи стран СНГ - президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об их намерении приехать в Москву стало известно только накануне.
Торжества уже второй год проходят на фоне войны в Украине. В ночь на 3 мая два беспилотника нанесли удар по кремлёвской резиденции Путина, никто не пострадал. Российские власти обвинили в атаке Украину. Парад отменять не стали.
В своём выступлении президент России Владимир Путин заявил, что против России была «развязана война», обвинив в ней «западные глобалистские элиты» и сравнив их с нацистами. По словам Путина, они хотят «добиться распада и уничтожения страны». Россия в ходе войны в Украине, однако, как утверждает Путин, «защитит Донбасс и обеспечит свою безопасность».
При этом Путин упомянул о союзниках СССР в годы Второй мировой войны, чего в последние годы не делал. Путин также поблагодарил приехавших на парад лидеров стран СНГ.
День победы в последние годы использовался российскими властями для продвижения собственных политических целей, в частности оправдания агрессивной политики в отношении Украины. Широкомасштабная война в этой стране началась после российского вторжения 24 февраля прошлого года.
После выступления Путина начался торжественный марш. По словам Путина, в нём принимают участие в том числе участники нынешней войны. Колонну техники возглавил танк Т-34, совеременных танков не было. По площади провезли также ракеты. В целом, парад был короче, чем в прежние годы, и длился примерно 50 минут (включая объезд войск и речь Путина). Воздушная часть парада была отменена.
Более чем в 20 регионах России и в аннексированном Крыму отменили военные парады и массовые мероприятия как правило по соображениям безопасности. В некоторых регионах парады прошли.
- В Украине с этого года День победы официально отмечается 8 мая – как и в большинстве стран Европы (капитуляция Германии вступила в силу в 23.01 по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года).
Россия нанесла ракетный удар по Украине в ночь на 9 мая
Россия нанесла ракетный удар по Украине в ночь на 9 мая. Украинская сторона сообщает о том, что ПВО удалось сбить 23 из 25 выпущенных ракет.
Удар наносился с моря и с воздуха. Использовались крылатые ракеты «Калибр» и Х-101/Х-555. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, 15 ракет были сбиты на подлёте к Киеву. Сообщается, что в украинской столице обломки ракеты упали на частный дом. Возник пожар, который удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
Удар также был нанесён по Днепропетровской области. Глава региона Сергей Лысак сообщил о том, что были выпущены восемь ракет, все из которых были сбиты. Обломки одной из них упали на жилой дом, в результате чего пострадала местная жительница.
Ранее Россия атаковала Киев дронами-камикадзе «Шахед» в ночь на 8 мая. Вооружённые силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов. В результате падения обломков есть разрушения. Пострадали пять человек.
Грузия отмечает День победы над фашизмом
День победы над фашизмом отмечается в Грузии 9 мая. В стране это праздничный и выходной день.
В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе – традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке все еще закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки проходят через ограждения и собираются у могилы неизвестного солдата, пишет агентство «Новости-Грузия».
До очередного дня победы над фашизмом в Грузии дожили всего 116 ветеранов. И единицы из них по состоянию здоровья смогут посетить памятные мероприятия – тех, кто остается дома, навещают с подарками представители местных администраций и волонтеры.
В этом году правительство решило к 9 мая выдать ветеранам по тысяче лари (около $400), и еще по 500 лари – членам семей погибших во время Второй мировой войны.
Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны.
Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась массовым бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены советскими правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 годы), водрузил знамя победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
- В Грузии несколько раз выдвигалась инициатива перенести празднование Дня победы над фашизмом на 8 мая, чтобы отмечать день вместе с европейскими странами, но она не нашла поддержки у властей.
- Уже несколько лет, 9 мая, Грузия также присоединяется к Дню Европы – празднику мира и единства стран-членов Европейского союза – мероприятия по этому случаю пройдут вечером в президентском дворце.
ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим санкции
Европейский союз обсуждает запрет на вход в свои порты судам, которые пытаются обойти ограничения в отношении российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС из 11-го пакета санкций.
Еврокомиссия сослалась на «резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков» со стороны судов, которые пытаются обойти ценовой потолок и запрет на импорт российской нефти в ЕС. Как пишет Bloomberg, в документе предлагается запретить доступ в европейские порты для судов, которые подозреваются или будут уличены в нарушении санкций путем перевалки нефти с судна на судно.
В публикации отмечается, что Россия использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничения ЕС и стран «Большой семерки». В декабре прошлого года газета Financial Times сообщала о создании «теневого флота» из более чем 100 устаревающих танкеров.
По данным Bloomberg, также в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз предложил вводить ограничения против судов, отключающих навигационные системы.
Ранее 8 мая стало известно, что Еврокомиссия уже направила странам-членам ЕС предложения по новому пакету санкций в отношении России.
ВСУ: российские администрации в Херсонской области эвакуируются
Генеральный штаб вооруженных сил Украины в вечерней сводке в понедельник сообщил, что назначенные Россией администрации города Скадовск в Херсонской области приступили к сворачиванию своей деятельности. Такая же ситуация наблюдается еще в нескольких населенных пунктах неподалеку.
Генштаб заявил, что росийские администрации загружают в автомобили документы и оргтехнику и вывозят из Скадовска. Также, по его сообщению, город уже покинула часть сотрудников. То же самое сообщается об обстановке в близлежащих населенных пунктах Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.
Многие из этих пунктов находятся на побережье Черного моря недалеко от границы с аннексированным Крымом. Однако Генштаб предполагает, что из-за пробок на въезде в Крым документы и имущество могут попробовать вывезти в оккупированный Бердянск на Азовском море.
По утверждению российского агентства ТАСС, глава назначенной Россией администрации Скадовска Людмила Хотиенко опровергла эту информацию.
Назначенный российскими властями временный глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник заявил, что Россия приостанавливает работу энергоблоков Запорожской АЭС и эвакуирует чиновников из оккупированных городов Херсонской области. По его словам, это «вынужденная мера», вызванная «непредсказуемостью действий украинской армии».
Ранее Балицкий отчитался об эвакуации 1,5 тысяч жителей прифронтовых районов неподконтрольной Киеву территории Запорожья вглубь региона. По основной версии, этот шаг предпринят в ожидании возможного наступления ВСУ.
В Грузии утвердили проект правил для полетов на параплане
В Грузии с целью безопасности полетов на параплане утвержден проект. Об этом стало известно на заседании правительства страны.
Согласно одобренному кабмином документу, Федерация планеризма Грузии становится организацией, которая будет нести ответственность за проведение экзаменов и сертификацию операторов парапланов, подтверждать компетентность пилотов и проверять пригодность параплана. А МВД Грузии определит специальные зоны, пригодные для полетов, за пределы которых полеты будут запрещены.
Ответственность за соблюдение новых правил возлагается на Федерацию планеризма. При необходимости в этом ей будет помогать Министерство внутренних дел. В свою очередь, мониторинг деятельности Федерации будет осуществлять Агентство воздушной навигации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Нововведение регулирует коммерческие, некоммерческие и учебно-тренировочные полеты на параплане. Оно не распространяется на экспериментальные и демонстрационные полеты, однако к выполнению таких полетов установлены определенные требования.
Sova напоминает, что ужесточить правила полета на параплане или вовсе отменить этот развлекательный вид спорта в июле 2022 года предложил глава МВД Грузии после того, как в горах Гудаури потерпел крушение вертолет, вылетевший для спасения туриста и пилота параплана. Тогда жертвами трагедии стали девять человек: восемь находившихся на борту вертолета - пилоты, спасатели и медики, и иностранный турист, совершавший полет на параплане.
Парапланеристы давно просили власти урегулировать вопрос на законодательном уровне.
Украина получила от Польши десять истребителей МиГ-29
Польские военные передали Украине десять истребителей МиГ-29, сообщил на брифинге в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее, в начале апреля, польский президент Анджей Дуда говорил, что его страна поставила Украине восемь истребителей МиГ-29, а в середине месяца правительство Германии разрешило передать Киеву такие же истребители, но их число не называлось.
Еще одна страна, передавшая МиГ-29 советского производства Украине, – Словакия. Она поставила 13 истребителей.
- Контрнаступление Вооруженных сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время – в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолеты F-16. Ракеты и самолеты украинские военные, согласно официальным заявлениям, так и не получили. В то же время, по данным британской разведки, российская армия оборудовала рекордное в современной истории количество фортификационных сооружений на территориях, которые могут быть атакованы ВСУ. В прошедшее воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что «ожидания от контрнаступления завышены». Глава военного ведомства пояснил, что многие люди в мире «ждут чего-то грандиозного», и это может привести их к «эмоциональному разочарованию».
Парламентарий Грузии: Мальта поддержит членство Грузии в ЕС
О гарантиях, которые грузинская парламентская делегация получила от спикера парламента Республики Мальта, заявил один из делегатов – председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе.
Он находится в составе грузинской делегации во главе с председателем законодательного органа Грузии, которая проводит встречи с официальными лицами европейских стран, чтобы заручиться поддержкой для получения статуса кандидата ЕС.
Самхарадзе подчеркнул, что в ходе встречи со спикером мальтийского парламента Анджело Фарруджа, фактически, была получена гарантия того, что в конце года страна поддержит решение, которое отражает прогресс Грузии, пишет SOVA.«Спикер отметил, что Мальта поддерживает вступление Грузии в Европейский союз, а Грузия является частью Европы. По его мнению, расширение должно быть ускорено, и Грузия должна стать важной частью этого. Фактически, мы получили гарантию, что в конце года Мальта поддержит решение, отражающее прогресс Грузии – будь то статус кандидата или начало переговоров. По его словам, крайне важно, чтобы Грузия была частью Европейского Союза в этой сложной геополитической ситуации, потому что мы разделяем европейские ценности и близки к европейским ценностям», - заявляет Самхарадзе.
- 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на членство в ЕС. 17 июня ЕК рекомендовала признать европейскую перспективу страны, а статус кандидата присвоить ей после того, как будет выполнен ряд условий. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. 23 июня Европейский совет полностью одобрил эту рекомендацию. Еврокомиссия должна подготовить первый отчет о выполнении условий Грузией в 2023 году.
В Грузии в семь раз хотят увеличить штрафы за выгул собак без поводка
Штраф за выгул собак без ошейника и поводка на открытых площадках и в парках Грузии могут вырасти более чем в семь раз – соответствующие поправки предложено внести в «Кодекс об административных правонарушениях», пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно действующему законодательству, штраф за выгул собаки без ошейника и поводка составляет 20 лари. В случае принятия изменений размер штрафа увеличится до 150 лари.
За повторное нарушение в течение года хозяин собаки будет оштрафован на 300 лари.
«В последнее время участились выгулы собак без поводка или намордника, что нередко приводит к проблемам – собачьим дракам и укусам горожан… Действующий размер штрафа настолько мал, что не является сдерживающим фактором для владельцев животных», - сказала Майя Битадзе, председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов.
В Берлине запретили 8 и 9 мая демонстрировать российские флаги
Высший административный суд земель Берлин и Бранденбург запретил демонстрировать российские и советские флаги и символику, в том числе георгиевские ленты, во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Решение не может быть оспорено. Украинские флаги, а также украинская маршевая музыка разрешены.
Изначально берлинская полиция запретила и российские, и украинские флаги во время памятных мероприятий на территории мемориалов в районе Тиргартен, в Трептов-парке и в парке Шенхольцер Хайде. Украинская НКО Vitsche оспорила это решение в административном суде и добилась успеха. В пятницу суд разрешил демонстрировать украинские флаги на территории трех берлинских мемориалов, основанных в память павших солдат Красной Армии. Полиция отказалась от апелляции в высшую инстанцию.
В субботу вечером административный суд в Берлине по срочному иску разрешил демонстрировать также и российские флаги перед мемориалом в районе Тиргартен. Однако полиция оспорила это решение в Высшем административном суде.
Суд признал верным прогноз полиции в отношении того, что российская символика ввиду продолжающейся полномасштабной войны в Украине может использоваться для того, чтобы призывать к насилию. «Ведь в актуальном контексте эти символы могли бы быть поняты как проявление симпатии к ведению войны», – говорится в пресс-релизе суда.
Усиление целевых обстрелов украинских городов и гражданского населения ведут к дальнейшему обострению конфликта, поэтому разделить день памяти жертв Второй мировой войны и возобновление военных действий в Украине невозможно, подчеркивает суд. Украинские флаги не были предметом рассмотрения этого иска.
Мероприятия 8 мая были проведены в Берлине мирно и без эксцессов. Полиция заявила, что день памяти прошел «без особых помех». Больше всего посетителей было на территории мемориала в Трептов-парке. Более полутора тысяч полицейских участвовало в поддержании порядка. 9 мая ожидается больше посетителей на территории всех трех берлинских мемориалов.
Пашинян, Токаев и Рахмон решили посетить Москву 9 мая
Глава правительства Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина сегодня с рабочим визитом посетит Москву. Премьер-министр примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Радио Азатутюн.
Агентство «Интерфакс» в свою очередь передает, что торжества по случаю 9 мая в России посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он посетит парад на Красной площади и посетит Ржевский мемориал в Тверской области, чтобы почтить память воинов-казахов.
По данным ТАСС, решение приехать в Москву также принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Вечером в понедельник стало известно, что в Москву прилетел авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Официально сообщается о том, что он приехал «с рабочим визитом». Будет ли Лукашенко присутствовать на параде, не уточняется, ранее он не заявлял о таких планах.
Приглашение посетить Москву в День Победы получил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. О том, принял ли он решение приехать, не уточняется.
Ранее было известно лишь об одном иностранном госте, принявшем приглашение Путина, – киргизском президенте Садыре Жапарове.
- В прошлом году на параде 9 мая в Москве не было ни одного иностранного лидера. Кремль тогда объяснил это неюбилейной датой.
- В 2021 году парад на Красной площади посетил единственный зарубежный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Торжественные мероприятия проходили на фоне пандемии коронавируса.
Кто в Грузии олигарх? Результаты соцопроса
Миллиардер, экс-премьер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили лидирует в списке лиц, которых жители Грузии считают олигархами.
Его имя назвали 45% участников во время опроса, проведенного исследовательской организацией CRRC Georgia.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что деолигарихизация – одно из условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. В правящей партии заявляют, что Бидзина Иванишвили – не олигарх, а меценат, а оппозиция утверждает, что он по-прежнему тайно управляет страной через «Грузинскую мечту».
Во время опроса респондентам было предложено ответить на вопрос, чье имя подразумевается под условием о деолигархизации.
После Бидзины Иванишвили на второе место вышел экс-министр обороны Давид Кезерашвили – 9%, именно его называет олигархом правящая партия Грузии.
Еше 8% назвали находящегося в заключении третьего президента Михаила Саакашвили, 7% – лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и 5% – экс-министра экономики Вано Чхартишвили. 37% заявили, что не знают ответа на вопрос.
- Опрос CRRC Georgia по заказу Zinc Network был проведен в январе-феврале этого года по всей территории Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Методом личного интервью были опрошены 2757 человек (погрешность +/- 2,4%), по телефону – 1048 (погрешность +/- 2,6%).
В Иране казнили двух человек по обвинению в богохульстве
Власти Ирана в понедельник казнили двух человек по обвинению в богохульстве. Смертный приговор им был вынесен за оскорбление святынь и пророка Мухаммеда. Признаки богохульства суд обнаружил в их постах в интернете.
Как сообщает иранское информагентство «Мизан» со ссылкой на пресс-службу суда, Юсеф Мехрад и Сардолла Фазели-Заре вели в социальных сетях аккаунты «антиисламской направленности». В частности, упоминаются их сообщения возведении хулы на Пророка, его мать и имамов, и пропаганде атеизма. Мехрад опубликовал в соцсетях видеоролик с сожжением Корана.
Суд считает, что Мехрад модерировал не менее 15 антирелигиозных каналов в интернете. У Фазели-Заре в телефоны нашли подписки на эти каналы. Оба обвиняемых признали свою вину.
Правозащитная группа Iran Human Rights резко осудила казнь Мехрада и Фазели-Заре.
«Это не только варварский акт средневековой жестокости, но и покушение на свободу самовыражения», – заявил её директор Махмуд Амири-Могхаддам.
По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году – 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляли протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
«Грузинская мечта» меняет порядок комплектования ЦИК
Президента Грузии могут лишить права отбирать кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии. Инициативу подготовила правящая партия «Грузинская мечта».
Согласно предложенному законопроекту, вместо президента объявлять конкурс по отбору председателя и членов ЦИК, а также создавать конкурсную комиссию будет спикер парламента. Кроме того, меняется процедура, связанная с избранием председателя и членов ЦИК – парламент сможет утвердить их большинством полного состава (76 голосов).
Действующая модель комплектования ЦИК была утверждена в рамках т.н. «соглашения Шарля Мишеля». В частности, для избрания председателя ЦИК сроком на пять лет требовалась поддержка 2/3 полного состава депутатов. При поддержке простого большинства глава ЦИК занимал должность сроком на шесть месяцев.
Против новой законодательной инициативы выступил заместитель председателя ЦИК от оппозиционной партии «Лело» Георгий Сиоридзе. Он говорит, что комиссию ожидает «однопартийная оккупация».
Как сообщалось ранее, за последние месяцы процесс назначения главы Центральной избирательно комиссии Грузии затягивается. Полномочия и.о. главы комиссии Георгия Каландаришвили истекли еще в августе прошлого года, а «Грузинская мечта» забраковала выдвинутых президентом кандидатов.
Азербайджан сообщил о задержании граждан Непала на границе с Грузией
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании 10 граждан Непала, которые пытались незаконно пересечь азербайджано-грузинскую границу.
По информации ведомства, иностранцы были задержаны 6 мая на служебной территории пограничного отряда «Шамкир» азербайджанских погранвойск.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и привлечены к следствию граждане Азербайджана Халид Теймур оглу Надирли и Турал Теймур оглу Агаев, которые руководили задержанными лицами для незаконного пересечения государственной границы», – сказано в заявлении.
По информации погранслужбы, оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Путин поздравил с Днем Победы народы Грузии и Молдовы
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам восьми стран — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководителям двух самопровозглашенных республик — Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, в сообщении Кремля говорится, что Путин направил «поздравительные послания» народам Грузии и Молдовы. Из текста сообщения следует, что это не поздравления лидерам этих стран, пишет «Медуза».
При этом Путин не поздравил с Днем победы ни лидеров Украины, ни украинский народ.
«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в послании Путина.
- Ожидается, что 9 мая на торжествах в День Победы в Москве будут присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашиняни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. О визите Пашиняна в Москву стало известно 8 мая. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что он «примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне».
- Путин также пригласил на торжества в Москву президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Государственное агентство «Туркменистан сегодня» сообщило, что Бердымухамедов «поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение». При этом приедет ли он в Москву, не сообщается.
- Еще один иностранный лидер, приглашенный в Москву на празднование Дня Победы, — президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Принял ли он приглашение, тоже неизвестно. Его пресс-служба сообщила, что Рахмон собирается участвовать в праздничных мероприятиях в Душанбе.
Сторонник пророссийской партии сорвал в тбилисском парке флаг Украины
В Грузии мужчина демонстративно сорвал флаг Украины, установленный в тбилисском парке Ваке. По информации телеканала «Мтавари», это – сторонник пророссийской партии «Консервативное движение», известной как «Альт-Инфо».
Возмущение в связи с инцидентом, который, предположительно, произошел 7 мая, выразил и.о. посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«Абсолютно недопустимая ситуация с надругательством над нашей украинской символикой. Мы сообщили об этом в министерство иностранных дел Украины и будем сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы этот инцидент был расследован, а виновные понесли наказание в соответствии с законодательством Грузии», – сказал дипломат.
В МВД Грузии сообщили, что начали административное делопроизводство по данному факту. В начале 2022 года грузинский парламент утвердил закон, запрещающий оскорбление флагов ЕС и НАТО, их государств-членов; стран, с которыми у Грузии установлены дипотношения; а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Документ ввел административную ответственность за осквернение символики и предусматривает штрафы для нарушителей.
Лесные пожары – в 18 регионах России, погибли семь человек
Ландшафтные пожары действуют сейчас как минимум в 18 российских регионах. В Тюменской и Курганской областях из-за них погибли семь человек.
В Курганской области погибли шесть человек, ещё 14 пострадали. Огонь уничтожил 42 дома. Губернатор региона Вадим Шумков призвал людей эвакуироваться, если возникнет угроза. В случае полной потери имущества пострадавшие получат по 50 тысяч рублей, пообещал он.
В Тюменской области при тушении пожара погиб 49-летний местный житель, травмы получили ещё два человека. В регионе сгорело не менее 124 строений. Там ликвидировали двенадцать пожаров, продолжается тушение ещё 23. В области ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию жителей нескольких населённых пунктов. От огня погибают и животные.
В посёлке Первомайский Свердловской области сгорели два склада с порохом. Пострадал пожарный, объявлена эвакуация местного населения. По сообщениям властей, причиной случившегося стали лесные пожары: в регионе их было 64. В Авиалесоохране утверждают, что это не так: наоборот, огонь движется в лес со стороны складов.
Также крупные лесные пожары зафиксированы в Омской, Челябинской, Амурской областях, в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области. Во всех этих регионах ввели режим чрезвычайной ситуации – на местах или на всей территории субъекта. В Забайкальском крае горит 60 тысяч гектаров сухой травы, огонь локализован. Тушение пожаров осложняется ветреной и тёплой погодой.
По данным Авиалесоохраны, к утру 8 мая в России действовало 154 лесных пожара. Власти регионов и «Гринпис» обвиняют в стихийном бедствии людей: пожары возникают из-за сжигания травы и непотушенных костров. В Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Китайские компании могут попасть под санкции ЕС за поставки в Россию
Европейский союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники. В Брюсселе считают, что продукция этих фирм может использоваться в производстве оружия. Об этом сообщает Financial Times.
В 11-й пакет санкций против России могут быть добавлены семь компаний из Китая среди которых две из материковой части страны – это 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять из Гонконга – Alpha Trading Investments, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links и Tordan Industry. Данные компании занимаются производством микрочипов, полупроводников и другой электроники. Также под санкции могут попасть два производителя из ОАЭ и один из Армении. Отмечается, что ограничения могут затронуть и иранские компании.
Некоторые из перечисленных китайских компаний уже находятся под санкциями со стороны США.
Если новые ограничения будут приняты, то это станет первым случаем их применения со стороны Евросоюза в отношении компаний из Китая в рамках санкционной политики против России.
- Десятый пакет санкций Евросоюза был опубликован 25 февраля этого года. В него вошло 121 физическое и юридическое лицо.
- В частности, под ограничения попали Альфа-банк, «Тинькофф», Росбанк и медиагруппа «Россия сегодня». Для банков санкции предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, запрет на сделки с этими организациями, а также их отключение от SWIFT. Брюссель планировал принять новый пакет ограничений к 24 февраля, к годовщине начала войны России с Украиной. Обсуждение затянулось из-за Польши, которая утверждала, что предлагаемые санкции слишком мягкие.
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Зеленский предложил установить 8 мая Днём победы над нацизмом
Президент Украины подписал законопроект, который предлагает установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий документ Владимир Зеленский направил в Верховную раду.
«Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. Мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет», – заявил Зеленский в видеообращении.
Также украинский президент подписал указ о том, что каждый год 9 мая будет Днём Европы.
«Мы будем чествовать наше историческое единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», – подчеркнул Зеленский.
- В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения. 9 мая оставалось Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 2 мая Верховная рада назвала существующий в России режим «рашизмом», охарактеризовав его как неоимперскую тоталитарную диктатуру, которая воплощает идеи национал-социализма в современной версии российского фашизма.
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«Российская провокация» – лидер «Грузинского легиона» о видео с угрозами
Лидер «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал видео, выложенное в соцсетях. Он уверен, что это – «российская провокация».
На видео запечатлены трое мужчин в масках с шевронами «Грузинского легиона». Один из них на грузинском языке обращается к россиянам. Он говорит, что после начала контрнаступления Украины война придет к ним в дома. «Мы поможем нашим братьям, вернем Абхазию, Цхинвали», – продолжает он, обещая истребить мирное население, станцевать на их могилах, изнасиловать женщин и детей.
«Это – очередная российская провокация, цель которой – дискредитация воюющего в Украине «Грузинского легиона». Лица, изображенные на видео, не имеют никакого отношения к «Грузинскому легиону». Что касается озвученных угроз, то убийства мирных жителей, детей и женщин, изнасилования, грабежи и другие военные преступления – это методы российских оккупантов, которые они не скрывают, в том числе и в заявлениях в зале заседаний Кремля», – написал Мамука Мамулашвили.
Между тем видео прокомментировали воющие в Украине осетинские бойцы и глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Они назвали грузин «боевиками» и «нацистами».
«У (них), видимо, очень короткая память. Они не помнят август 2008 года и поджатые хвосты грузинских вооружённых сил. Но это ничего. Мы-то как раз прекрасно помним 2008-й и всё, чем закончились бредовые идеи тогдашнего руководства Грузии! Так что у нас есть «лекарство» от такого рода амнезии. И опыт применения этого «лекарства» тоже есть!» – написал Меняйло в телеграм-канале.
- «Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах. Сейчас в Украине против России воюют около двух тысяч граждан Грузии. Многие – в составе «Грузинского национального легиона».
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