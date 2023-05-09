Гарибашвили повторил, что «не допустит насилия меньшинства над большинством»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопросы журналистов, вновь заявил, что «не допустит насилия меньшинства над большинством». Об этом глава грузинского правительства сказал, комментируя свое выступление на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которую СМИ называют «антиЛГБТ-форумом».

«Я сказал (на конференции) главное, я сказал простую правду, что мы не допустим насилия над меньшинством, а также не допустим насилия меньшинства над большинством. Абсолютное большинство нашей страны, около 90%, разделяет консервативные взгляды, семейные ценности, ценности, с которыми мы все пришли к этому дню. Это христианские ценности, национальные, патриотические, семейные ценности. Это то, о чем я говорю. Я задаю вам вопрос, для вас приемлема разнузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах? Хотя бы в связи со сменой пола. Это пропаганда, которая отравляет детей, я уже не говорю о детских садах, школах, ВУЗах. Вы можете найти много информации об этом. Мы обязаны предоставить как можно больше информации нашему обществу, и мы это сделаем», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Он также прокомментировал критику со стороны Партии европейских социалистов, в которой «Грузинская мечта» может лишиться статуса наблюдателя.

«Я сказал (в Будапеште), что недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, в детских садах, эта разнузданная агрессивная пропаганда. Что касается гендера и смены пола, если кто-то не хочет из-за этого сотрудничать с нашей политической партией, правящей силой, то это их желание. Соответственно, мы также пересмотрим (с ними) сотрудничество», – отметил Гарибашвили.