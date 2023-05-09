Гомофобные и антизападные заявления становятся визитной карточкой премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Он сегодня впервые прокомментировал собственное скандальное выступление на будапештском форуме консерваторов (CPAC) 4 мая. Премьер не отказывается от своих гомофобных высказываний, обещает поставить заслон ЛГБТ-пропаганде. Оппозицию называет неофашистами, а украинского политика Давида Арахамия – «ничтожеством». В конченом счете всех вместе обвиняет в желании открыть в Грузии второй фронт. Без сожалений открестился Гарибашвили и от членства «Грузинской мечты» в европейской политической семье.

«Я – премьер-министр, и у меня больше информации, чем у вас», – резко бросил Ираклий Гарибашвили журналистам. Этого, по его мнению, достаточно, чтобы представители СМИ верили ему безоговорочно, не задавали ему уточняющих вопросов и, вообще, даже агитировали в защиту его утверждений, которые, кстати, оппоненты и правозащитники расценивают как гомофобные и нетолерантные. А резкая приверженность ультраправым ценностям, которую Гарибашвили продемонстрировал с международной трибуны на форуме консерваторов в Будапеште 4 мая, так возмутила политических партнеров «Грузинской мечты» в ЕС – Партию европейских социалистов, что там решили исключить грузинскую правящую силу из политического семейства и лишить статуса «члена-наблюдателя».

У журналистов за эти дни сегодня впервые выдалась возможность поинтересоваться, что по этому поводу думает сам Гарибашвили. Он пришел в тбилисский парк Киквидзе, чтобы почтить память погибших в борьбе против фашизма и поздравить с Днем Победы ветеранов. Гарибашвили стал обвинять журналистов в том, что его слова неправильно интерпретировали, он никогда не говорил, что является премьер-министром большинства. И там же повторил то, о чем заявил в Будапеште, как и тогда, повергнув многих в шок:

«Мы не допустим насилия над меньшинством. Так же, как и не допустим агрессивную пропаганду и насилия меньшинства над большинством нашего народа».

«О какой пропаганде вы говорите?» – поинтересовались журналисты, а в ответ получили:

«Я задаю вам вопрос: для вас приемлема разнузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах? Хотя бы в связи со сменой пола. Это пропаганда, которая отравляет детей, я уже не говорю о детских садах, школах, не говорю уже об университетах».

Следуя логике главы правительства, это правящей «Грузинской мечте» следует возмущаться, а не Партии европейских социалистов, которая, кстати, является второй по величине политической силой в Европарламенте. Это «Грузинской мечте» следует задуматься, оставаться ли в этой политической семье?

«Оказывается, это неприемлемо для них (PES), неприемлемо то, что я сказал (в Будапеште), что недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей, в школах, в детских садах, это разнузданная агрессивная пропаганда. Что касается гендера и смены пола, если кто-то не хочет из-за этого сотрудничать с нашей политической партией, с правящей силой, то это их желание. Соответственно, мы также пересмотрим (с ними) сотрудничество».

О каких странах говорил премьер в связи с «разнузданной гей-пропагандой» и зачем ему, а вместе с ним всему грузинскому народу переживать за эти страны, он уточнять не стал.

Гарибашвили не нравится, что происходит в других странах с высокой степенью свобод, но еще больше не нравится, когда другие зарубежные политики критикуют ситуацию в Грузии. Особенно досталось от премьер-министра сегодня украинскому политику Давиду Арахамия из-за слов о том, что грузинский народ заслуживает статус кандидата на вхождение в ЕС, а правительство «Грузинской мечты» – нет. Арахамия также предрек поражение партии Ираклия Гарибашвили на выборах в 2024 году. Гарибашвили по этому поводу сегодня не стеснялся в выражениях.

«Вы что, хотите, чтобы я сделал комментарий о каком-то Арахамия, о каком-то ничтожестве? Я не буду серьезно комментировать слова Арахамия!» – сказал Гарибашвили, там же пожелав украинскому народу «мира и скорейшего завершения этой большой, разрушительной войны». Но отпускать с миром Арахамия, как и предыдущую власть «Нацдвижения», премьер-министр все-таки не захотел:

«Я хочу сказать обществу, что это очередное доказательство того, что этот человек (Арахамия) и эта экстремистская, радикальная оппозиция находились и находятся в полной координации и до войны, и сегодня – с одной единственной целью: чтобы здесь произошел переворот. Насильственная смена власти, чтобы привести к власти тот фашистский, неофашистский режим, который управлял нашей страной. Очень жаль, что господин Арахамия непосредственно вовлечен во внутренние дела нашей страны. Его никто не спрашивает, как здесь мы, наш народ, страна, наше правительство выстроим наше дело и нашу политику».

Разобравшись с Арахамия, Гарибашвили обратился к журналистам:

«В вашей стране хотели открыть второй фронт, то есть нашу страну хотели превратить в полигон. А что происходит в Украине, вы и сами видите, а у вас даже протеста против этого нет».

«А вы Украине победы не пожелаете?» – перебил один из журналистов Ираклия Гарибашвили. Он опять повторил, что желает Украине мира, возвращения территорий и скорейшего окончания войны. Но все это премьер-министр не захотел уместить в одно короткое слово «победа».

Но на этом выпады главы правительства в адрес критических СМИ и оппозиции не закончились. Он обвинил их в том, что они существуют на «ворованные» с помощью колл-центров деньги экс-министра обороны и владельца ТВ «Формула» Давида Кезерашвили. Гарибашвили даже назвал сумму: «украден один миллиард евро», и нечего журналистам с ним спорить и напоминать о презумпции невиновности до окончания следствия и решения суда:

«Кезерашвили провернул ограбление века, и этот человек еще высказывает претензии! А финансируемые им оппозиционные партии претендуют на приход к власти! Это вызывающе!»

Однако вызывающей и тревожной в стане оппозиции и правозащитников считают риторику самого премьер-министра Ираклия Гарибашвили и «Грузинской мечты» в целом. Отказываясь от создания парламентской следственной комиссии по колл-центрам, правящая сила ссылается на то, что следствие идет в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии, и нужно дождаться результатов. В то же время сами ее члены, не дожидаясь этих результатов, обвиняют политических оппонентов в причастности к незаконным действиям. Беспокойство вызывает и конфронтация «Грузинской мечты» с европейским политическим семейством PES, в котором объединены правящие партии влиятельных в ЕС странах, в том числе партия канцлера Германии Олафа Шольца. «Грузинская мечта» остается без партнеров, заключает беспартийный депутат Хатия Деканоидзе:

«Думаю, все это тяжело отразится на Грузии в контексте предоставления ей статуса кандидата на вхождение в ЕС. У нас остаются шесть месяцев для выполнения 12 рекомендаций и принятия решения в ЕС. А в это время правящую «Грузинскую мечту» отчисляют из одной из важнейших европейских политических семей. У власти не остается близких по идеологии партнеров в Европе, чтобы защитить их интересы».

С поведением студента-двоечника сравнивает позицию премьер-министра и правящей «Грузинской мечты» Георгий Рухадзе, соучредитель грузинского Центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований:

«Заявление Гарибашвили напоминают студента, которого за неуспеваемость отчисляют из университета, а он заявляет, что сам не хочет там учиться. Это ведь касается страны, когда тебя отчисляют из европейской политической семьи, это значит, что тебя отчисляют и из европейской политики. Речь ведь не идет о какой-то маргинальной партии, к примеру, «Альт-инфо», это ведь правящая партия. Все это отразится на европейских перспективах страны и шансах на статус кандидата. А заявления Гарибашвили означают, что его выбором больше не является Европа, их выбор – Россия».

Такая ультраконсервативная риторика указывает на неуклонное стремление к автократии, считают наблюдатели. А для многих людей, разделяющих либеральные и демократические ценности, вдвойне досаднее, что к гомофобной и нетерпимой к оппонентам, полной конспирологии риторике премьер-министр Ираклий Гарибашвили прибегнул и в День Победы над фашизмом. Получается, что он так и не понял главного урока событий 78-летней давности: коричневая чума XX века начиналась с гонения представителей ЛГБТ-сообщества и религиозных меньшинств, с несогласных с большинством, и все – под лозунгом защиты интересов большинства и исключительности христианской нации.

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