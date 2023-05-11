Закончились 23 года визового режима с РФ, на протяжении которых российское руководство неоднократно принимало решение о прекращении и восстановлении прямого авиасообщения с Грузией. Что изменилось сейчас и какой урок должно было извлечь государство после «наказаний» за разные политические решения? На вопросы «Эха Кавказа» отвечал соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чечелашвили.

– Как бы вы оценили шаг российского руководства и что в целом это значит для Грузии?

В российских интересах было вовсе не вводить этот режим и не отменять эти полеты, но она не руководствовалась рациональными соображениями

– Мы уже можем делать какие-то выводы. На протяжении более 30 лет после того, как мы восстановили независимость, в том числе, и Россия восстановила собственную независимость после развала СССР, эти выводы говорят о том, что Россия пользуется этим как инструментом усиления собственного влияния, в данном случае в непосредственном своем окружении, в странах, которые ее окружают. При этом она допускает серьезные ошибки, поскольку руководствуется не рациональными какими-то соображениями, а тем – как, когда, кого и за что можно наказать, если они не вписываются в ту систему, которую Россия формирует в своих умозаключениях. Например, этот визовый режим и запрет полетов. Я думаю, что в российских интересах было вовсе не вводить этот режим и не отменять эти полеты, но она не руководствовалась рациональными соображениями.

Для меня совершенно ясно, почему это происходит именно сейчас – Россия в результате варварской войны, которую она начала с Украиной, слабеет, проекция ее силы на регион слабеет, но при этом она пытается сохранить собственную экосистему, этот «чумной барак», в который она сгоняет всех, кто еще не может этому сопротивляться. Одним из проявлений этих усилий, безуспешных, с моей точки зрения, было то, что мы наблюдали 9 мая на т.н. параде (в Москве), когда главы государств и правительств стран ОДКБ были вынуждены приехать к господину Путину и сидели там с кислыми лицами потому, что… кому доставляет удовольствие находиться рядом с насильниками и убийцами и хлопать в ладоши всей той чуши, которая там была произнесена. В этом контексте я думаю, что эти решения направлены на то, чтобы втащить Грузию в эту экосистему, продемонстрировать, что они имеют рычаги влияния на Грузию.

Если говорить о каком-то улучшении отношений с Грузией, то прежде всего это должны быть вывод войск и отзыв признания независимости Абхазии и Цхинвальского региона

Если говорить о каком-то улучшении отношений с Грузией, то прежде всего это должны быть вывод войск и отзыв признания независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Вместо этого такими дешевыми политическими жестами они пытаются оказать давление на Грузию, чтобы она не принимала активного участия в антипутинской и проукраинской коалиции. Тут есть вопросы, но тем не менее Грузия принимает участие в группе Рамштайн, голосует на международных площадках, за небольшими исключениями, за проукраинские резолюции… Вырвать Грузию из этого контекста еще больше – это задача этих решений по визам и восстановлению полетов в Грузию.

– Визовый режим с Грузией Россия ввела еще в 2000 году. В скором времени и руководство Грузии ввело соответствующие ограничения для граждан РФ. Тогда это решение Кремль объяснил попыткой предотвратить проникновение в Россию чеченских боевиков с территории Грузии. Тогдашние политики говорят, что президент Ельцин лично связался с Эдуардом Шеварднадзе с просьбой разместить на границе с Чечней с грузинской стороны российские войска, на что получил отказ. Это был первый подобный «карательный акт»?

– Это был один из компонентов этого решения. Тогда в России было очень много экономических мигрантов из Грузии. Мы получали серьезные средства оттуда в виде перечислений от наших мигрантов. Это была попытка использовать этот рычаг для оказания давления на Грузию с тем, чтобы она поменяла свой внешнеполитический вектор. Президентом Грузии тогда был господин Эдуард Шеварднадзе, который пытался лавировать, находить дипломатические развязки, предлагал различные варианты, в том числе, был подписан договор о размещении на 25 лет военных баз на территории Грузии. Это произошло 3 февраля 1994 года, когда в первый и последний раз президент России, тогда это был Борис Николаевич Ельцин, осуществил государственный визит в Грузию. Если бы Россия придерживалась норм этого договора, то он был бы ратифицирован и военные базы получили легальное право находиться на территории Грузии вплоть до 2019 года. Представляете, с какими правовыми возможностями имела дело РФ?! Но она пошла по другому пути, по пути запугивания, использования различных методов, как будто это могло повлиять на ситуацию, оно и не повлияло.

– Что касается прямого авиасообщения, Россия трижды отменяла его: в 2006 после ареста российских офицеров, которых в Грузии обвинили в шпионаже, восстановлено оно было в 2008 году и вскоре после августовской войны вновь прервано. Полеты возобновились уже после смены власти в Грузии в 2014 году и вновь были прерваны в 2019 после приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова…

Россия всегда была центром силы и пока остается таковой, хоть и слабеющей. Но она так и не смогла стать центром привлекательности, ничего она не может предложить по сравнению, например, с ЕС

– Это вообще было смешно – отменять полеты в результате гавриловской ночи. Потом был запрет (предупреждение о том, что это небезопасно для граждан России) на посещение Грузии. Несмотря на это, сотни тысяч людей «ломанулись» в Грузию после объявления частичной мобилизации. Все это говорит о том, что иногда (в Кремле) допускают такие ляпы, которые не то что не способствуют продвижению их внешнеполитической повестки, а вообще мешают России утверждаться в регионе и увеличивать свой авторитет. Хотя тут мы возвращаемся к истокам – какая цель у РФ? Цель – восстановление империи, главный принцип – разделяй и властвуй. Россия всегда была центром силы и пока остается таковой, хоть и слабеющей. Но она так и не смогла стать центром привлекательности, ничего она не может предложить по сравнению, например, с ЕС, ни по правам человека, ни по стандартам образования, стандартам культуры, ведения бизнеса, возможностей и т.д.

Сегодня Россия – страна, где один человек претендует на пожизненное нахождение во власти, где политические оппоненты должны быть либо в тюрьме, либо в могиле, либо заграницей. При всем этом еще и эта варварская война, убийства и насилие… чем это может быть привлекательно? Несмотря на это, там не оставляют попытки организовать этот «чумной барак» и затащить туда Грузию такого рода неадекватными решениями. Это не сработает сегодня – другое поколение, молодежь другая, которая видит Европу, у нее много информационных источников. Это сегодня бесполезно пытаться утверждаться таким образом, в том числе в Грузии, пытаться оказывать на нее влияние. Это говорит о том, что решения основываются на неадекватном анализе, и перспектив такая политика в регионе и конкретно в отношении Грузии никаких не имеет.

– Кстати, после посещения Гавриловым Грузии активно обсуждался запрет на импорт в Россию разной грузинской продукции, в частности, вина. Этот шаг также неоднократно использовался российским руководством в качестве меры запугивания и оказания влияния на государство…

– Это также палитра всех этих методов и инструментов, которые Россия применяет, совершенно без оглядки на какие-то международно-правовые механизмы и обязательства. Возьмем эмбарго на грузинское вино: во-первых, если теоретически вино поставляется каким-то производителем и оно не выдерживает стандартов качества, нужно объявлять эмбарго на конкретного производителя, причем тут все грузинское вино? Во-вторых, в том же 1994 году, во время приезда Ельцина мы подписали договор о свободной торговле. В этом договоре очень хорошо прописаны все необходимые механизмы, которые надо включать, если у сторон есть какие-то претензии друг к другу, – это формирование общей комиссии, экспертные оценки, затем принятие совместного решения, попытка решить все путем переговоров. Но кто на все это обращает внимание, на то, что подписывает и ратифицирует Россия? Никто это не берет ни в какой учет. Кому-то придет в голову, что Грузию нужно наказать по каким-то политическим соображениям?! Именно поэтому, то, что сейчас происходит, может превратиться в руках России в инструмент влияния, поскольку 70% экспорта грузинского вина сегодня идет в Россию.

Понятно, что на этом кто-то зарабатывает большие деньги, но эти люди должны себе отдавать отчет в том, что это очень нестабильный рынок, который не регулируется правовыми механизмами, а только политическими предпочтениями

Понятно, что на этом кто-то зарабатывает большие деньги, но эти люди должны себе отдавать отчет в том, что это очень нестабильный рынок, который не регулируется правовыми механизмами, а только политическими предпочтениями. Это мы не раз наблюдали. Я могу привести десятки договоров, которые Россия подписывала, ратифицировала, а затем выкидывала в форточку. Это происходило и в отношении Грузии, и Азербайджана, и Армении, и Молдовы. С Украиной это перешло через все возможные границы и фантазии. Поэтому это проявление одной, обычной российской политики, которая основывается не на праве, тем более международном, а на каких-то якобы интересах. Интерес РФ должен был заключаться в том, чтобы усиливать свой авторитет, репутацию среди стран-партнеров и государств, окружающих Россию, и формировать таким образом комфортное пространство по всему периметру собственных границ для того, чтобы чувствовать себя более безопасно, иметь какие-то перспективы развития. А как мы видим – все наоборот: Россия все больше изолируется, и в эту свою изоляцию пытается затаскивать всех, до кого дотягиваются руки.

В принципе – ничего нового, все это мы видели, другое дело, что мы должны извлечь из этого соответствующие выводы, сделать заключения, выучить уроки. И формировать свою внешнюю политику и позиционировать себя в системе международных отношений так, чтобы не позволить России осуществить свои далеко идущие планы. С этим, к сожалению, у нас проблемы в Грузии. Надо работать, объяснять обществу, с чем мы имеем дело в реальности.

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