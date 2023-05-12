Изида Чаниа

На этой неделе истек двухнедельный ультиматум, который оппозиция предъявила президенту Бжания. Напомню, 25 апреля лидеры оппозиционных политических партий и общественных организаций обратились к главе государства с требованием отставки «антинародного правительства». Они аргументировали свои требования, перечислив действия правительства, которые ввергли страну в энергетический, экономический и общественно-политический кризис, нанесли многомиллионные убытки государству. Оппозиция считает, что дальнейшее пребывание у власти нынешнего правительства является серьезной опасностью для страны.

Президент, а затем и спикер парламента проигнорировали обращение оппозиции, и 11 мая оппозиция объявила дату антиправительственного митинга в Сухуме – 30 мая. Представители политических партий и общественных движений указывали, что все возможности для диалога с властью исчерпаны, и все, что осталось, – призвать народ на митинг. Все выступающие подчеркивали мирный характер акции, право на которую гарантирует Конституция. «Мы имеем право проводить мирные акции. Я хочу предупредить власть, что мы не допустим никаких провокаций», – сказал лидер АНД Адгур Ардзинба.

Одновременно с брифингом, который проводила оппозиция, в администрации президента собрались представители исполнительной власти, глава провластной партии «Амцахара» и силовики, чтобы обсудить действия, направленные против проведения митинга. Самого президента на данном мероприятии не было – в этот день он исчез из информационного пространства и не посетил даже торжественное мероприятие, посвященное 100-летию третьей ветви власти – судебной. Не было его и на следующий день на возложении цветов к памятнику народному поэту Баграту Шинкуба. О месте нахождения Аслана Бжания и причинах его отсутствия официальных сообщений нет.

Между тем агрессивность силовиков на совещании в администрации президента стала поводом для нагнетания напряженности. Министр ВД Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут мало того что пригрозили организаторам и участникам митинга применением силы, так еще и сравнили действия оппозиции с грузинскими террористами. Одновременно вспомнили и о возможном «открытии второго фронта со стороны Грузии», и о том, что «массовое скопление людей может быть использовано для того, чтобы нанести серьезнейший удар для наших граждан».

Подобные заявления официальных лиц вызвали волну негодования. Ветеранская организация «Аруаа» напомнила министру ВД Бутба, что, согласно закону о милиции, он должен служить не Аслану Бжания, а народу Абхазии. «Митинг состоится именно из-за преступных решений властей Абхазии, которые подвергают ревизии итоги Отечественной войны народа Абхазии», – говорится в заявлении ветеранской организации.

Глава оппозиционного движения Адгур Ардзинба потребовал от силовиков «принести публичные извинения за подобные оскорбления в адрес огромного количества граждан Абхазии», которые недовольны политикой, проводимой властью. Он спросил у Вальтера Бутба, «который сегодня сравнил граждан Абхазии, несогласных с антинародным правительством, с грузинами», где он был, когда народ Абхазии отстаивал свое право жить, воюя с Грузией в 92-93-е годы? Общественный деятель Леван Лагвилава выразил изумление по поводу того, что «у министра ВД, оказывается, есть политические оппоненты», и напомнил главному милиционеру страны, что закон обязывает его защищать права граждан вне зависимости от политических и иных убеждений. Еще резче выступил другой представитель АНД Аслан Жанаа. Он напрямую обратился к председателю СГБ: «Роберт, вы что, людей за идиотов держите? Коррупция съедает страну, откройте глаза». Он призвал главного чекиста направить свою энергию на вопросы, напрямую связанные с безопасностью страны. Депутат парламента шестого созыва Алмасхан Ардзинба написал на своей странице в ФБ: «Люди, тех, кого вы обвинили в работе на врага, всю свою жизнь посвятили защите страны… Они защитили ту страну, в которой вы сегодня занимаете теплые кресла».

До объявленной оппозицией даты проведения митинга еще более полумесяца, но власть уже свозит к комплексу административных зданий заградительные барьеры со всей страны. А оппозиция проводит встречи и консультации в городах и районах.

К другим темам. Привлекло внимание общественности на этой неделе и незаконное задержание троих граждан Абхазии, которых без предъявления обвинения продержали в ИВС более 10 дней. После того как родственники и друзья собрались у здания МВД, задержанных отпустили, так и не объяснив причину задержания. Адвокат одного из них считает, что такой произвол стал характерной чертой для блюстителей правопорядка и здесь работают «не по закону, а по понятиям». Омбудсмен и прокуратура по поводу незаконного задержания не высказались.

Зато Генеральная прокуратура еще раз расписалась в своей недееспособности в нашумевшей истории, связанной с ремонтом высоковольтной линии. Напомню, что 15 декабря прошлого года оппозиция обратилась в прокуратуру в связи с завышением цен на оборудование и материалы при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара». В тот же день президент Бжания дал прокуратуре две недели на проведение расследования, а министр экономики Озган пообещала дать разъяснения по поводу накладных, представленных общественности оппозицией. Прошло полгода – министр экономики и президент забыли об обещании и поручении, а прокуратура сообщила, что «провести проверку в такие короткие сроки невозможно». Во-первых, «большой объем работы», а во-вторых, «договора заключались на территории Российской Федерации». По словам представителя Генпрокуратуры, абхазские эксперты не могут представить заключение по договорам, «которые подписывали высшие должностные лица Российской Федерации», и невозможно установить их подлинность. Все это прокурор говорил, сидя напротив министра экономики Кристины Озган, которая курирует «Черноморэнерго» и данные закупки. Озган, министр ВД Бутба, председатель СГБ Киут, секретарь Совбеза Шамба и другие чиновники выслушали сбивчивые оправдания представителя прокуратуры с невозмутимым видом. Скептическое ерзанье было отмечено только в среде журналистов, допущенных на совещание в здание администрации президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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