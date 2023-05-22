Представители четырех общественных организаций обратились в парламент с просьбой выразить вотум недоверия премьер-министру Александру Анквабу и его правительству. Впрочем, депутаты отказались обсуждать это обращение. Действующая власть, заявили авторы обращения, не оставила им иного выхода, кроме как собрать протестный митинг в Сухуме.

Общественные организации 4 мая обратились к спикеру Народного Собрания – Парламента РА Лаше Ашуба с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии и рассмотреть вопрос вынесения вотума недоверия премьер-министру Александру Анквабу.

В письме приводились следующие основания для отставки премьера и правительства: повсеместная коррупция, кулуарные управленческие решения, энергетический кризис, инициатива правительства по началу торговли с Грузией, отсутствие реформ и ряд других факторов, тормозящих развитие республики. Авторы письма уверены, что продолжение подобной политики приведет к утрате суверенитета, изменению национального состава государства, торговой экспансии со стороны Грузии, к обострению экономических и социальных проблем.

Под письмом подписались лидеры «Абхазского народного движения», общественной организации ветеранов «Аруаа», партий «АПСНЫ» и «Форум народного единства Абхазии».

Участник встречи с депутатами, представитель «Абхазского народного движения» Лаша Шамба заявил, что парламент отказался обсуждать вотум недоверия премьер-министру:

«Мы посетили парламент, у нас была встреча со спикером, вице-спикером и с рядом наших депутатов, состоялся конструктивный диалог. Мы пришли к тому, что спикер нам сказал, что ознакомит всех депутатов с нашим обращением, с нашим письмом, и в течение определенного времени нам дадут ответ. Вчера нам поступил ответ о том, что парламент не собирается комментировать наше письмо, наше обращение, инициативу они на себя брать не хотят, то есть парламент полностью абстрагировался от этого вопроса. Это был устный ответ».

«На депутатов оказывается давление»

Лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба уверен, что депутаты поддерживают требование общественных организаций:

«Я не знаю ни одного депутата из тридцати пяти действующих сегодня, кто был бы согласен с тем предложением министра экономики, что наши граждане должны платить за киловатт-час электроэнергии минимум 2 руб 70 коп. Я не знаю ни одного депутата, который рад тому, что наши граждане в холодный период времени полгода живут без электричества. Это правительство, которое подписывает соглашение о том, что решения судов, например, Адлерского, будут иметь законную силу в Абхазии; правительство, которое, несмотря на 14 или более центральных органов власти, не сумело проработать соглашение о госдаче Пицунда, допустив грубейшие ошибки; это правительство, которое продвигает закон об апартаментах, который приведет к нарушению демографического баланса и передаче лучших земель крупным иностранным олигархам и бизнесу».

Адгур Ардзинба считает, что исполнительная власть оказывает давление на депутатов:

«В парламенте в частных разговорах мы встречаем понимание, но парламент, как известно, это коллегиальный орган. К сожалению, мы видим, что на депутатов сегодня оказывается большое давление со стороны исполнительной власти. И парламент на данное обращение со стороны ряда общественных и политических сил, к сожалению, не отреагировал. Хотя, в соответствии с законодательством, у них есть такие полномочия, и у них есть неприкосновенность для того, чтобы эти полномочия реализовать. Это долгий и широкий разговор. В принципе, систему нужно поменять, потому что мы депутатов превратили в завхозов, которые решают бытовые вопросы населения. При этом они, эти депутаты, вынуждены обращаться в правительство для того, чтобы решать эти вопросы. Конечно, все это взаимосвязано, и в полной мере депутаты свои полномочия реализовать не в состоянии».

Митинг не был бы нужен, если бы президент взял на себя ответственность

Лидеры общественных организаций подтвердили готовность к проведению митинга 30 мая в Сухуме. Разговоры о том, что митинг может сорвать курортный сезон, понятны, сказал Адгур Ардзинба. По его словам, он был бы не нужен, если бы президент взял на себя ответственность и отправил премьера в отставку. Ардзинба напомнил, что в 2017 году нынешние премьер-министр Александр Анкваб и президент Аслан Бжания, будучи на тот момент депутатами парламента, оба голосовали за вынесение вотума недоверия тогдашнему премьер-министру и правительству. По его словам, Александр Анкваб мог бы и сам подать в отставку, чтобы не обострять ситуацию.

Митинг становится неизбежным, когда все возможности исчерпаны, заявил Адгур Ардзинба:

«Мы много слышим о том, что курортный сезон на носу, зачем нужны митинги и так далее. А что делать людям, что делать народу, которые через общественные политические организации обращаются в прокуратуру, а прокуратура эти обращения игнорирует? Вот, например, явный факт завышения цен на 40-50 млн рублей по линии «Ачгуара», по ремонтным работам, которые там проводились. Мы обращаемся еще раз в прокуратуру, мы обращаемся в суд, суд отказывает нам, подаем апелляцию, пока неизвестно, какой будет результат, 29-го будет заседание. Обращаемся в парламент, говорим: воспользуйтесь, господа, своими полномочиями. Это тоже не происходит. Все законные способы без митинга были использованы, они не приносят результата. То есть система сдержек и противовесов, разделения ветвей власти в Абхазии не работает. Исполнительная власть доминирует, и сегодня мы это видим воочию».

«Бюджетников принуждают выйти на защиту правительства»

Адгур Ардзинба рассказал журналистам о том, что власть оказывает давление на бюджетников и принуждает их поддержать правительство:

«До нас доходит информация о том, что работников бюджетной сферы – учителей, врачей, сотрудников центральных органов власти, администраций районов – принудительно в обязательном порядке заставляют прийти сюда 30 мая якобы в поддержку вот этого провального правительства. Не забывайте, что вы являетесь гражданами Республики Абхазии, эта страна славится своей любовью к свободе, в первую очередь свободе слова и выражения своего мнения. Никто не имеет права вас заставлять идти на защиту этого правительства, если вам кто-то дает такое поручение, требуйте его в письменном виде. Если в письменном виде такого поручения нет, вы имеете полное право ему не подчиняться. Мы любого гражданина, где бы он ни работал, если его будут притеснять по политическим мотивам, защитим. Обращайтесь к нам, никто не имеет права оказывать на вас давление».

За тридцать послевоенных лет, по словам Адгура Ардзинба, было уже 18 отставок правительства, и ничего страшного не произошло.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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