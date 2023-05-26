Очередная российская ракетная атака по объектам гражданской инфраструктуры Украины – в ночь на 26 мая ударам подвергся Днепр. Есть погибшие и пострадавшие. Но если раньше подобные атаки оставались без ответа, то на этот раз, по утверждению властей Белгородской области, российская территория тоже подверглась обстрелу. А далеко за линией фронта в небе над Краснодаром взорвались два беспилотника. Увеличение количества инцидентов с беспилотниками и диверсантами непосредственно на территории России может быть признаком готовящегося ВСУ наступления. Союзники Киева обещают обеспечить Украину всем необходимым.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил падение в Краснодаре двух беспилотников, в результате чего был поврежден ряд домов. До этого местные жители сообщали о звуках взрывов. Официальные органы используют другой термин – «хлопок». Но сути это не меняет. И это уже не первая атака, несмотря на то, что Краснодар находится более чем в 300 километрах от линии фронта. В начале мая также в результате атаки беспилотника на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Краснодарском крае, произошел сильный пожар. За последние же месяцы неопознанные дроны взрывались в Тульской, Калужской, Рязанской, Саратовской и других областях. А 3 мая беспилотники атаковали кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Москва обвиняет в ударах по российской территории Украину.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе отчет. Из этого и исходим при выстраивании нашей работы», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правда, пока Кремль «выстраивает работу», факты проникновения как неопознанных беспилотников, так и вполне опознанных отрядов через российскую границу вызывают у местного населения чувство незащищенности, считают наблюдатели. Несмотря на все заверения российского руководства в том, что армия успешно отражает любые попытки посягнуть на территорию России, события вроде появления дронов в глубоком тылу или последнего рейда «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» в Белгородской области вызывают чувство недоверия к заверениям Москвы. И если граждане Украины за 15 месяцев войны привыкли к российским ракетным ударам и налетам дронов, то для населения России подобные инциденты – явная психологическая травма.

Несмотря на то, что Киев не признает свою причастность к атакам на российской территории, даже союзники Украины дают понять: все может быть, хоть официально ни США, ни европейские страны не одобряют перенос боевых действий на территорию России. Об этом, в частности, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли по итогам 12-й по счету встречи в формате Рамштайн:

«Правила, которые мы установили в рамках сотрудничества с украинцами, заключаются в том, чтобы не использовать поставляемое США оборудование для атак в географическом пространстве России. Но, послушайте, они – страна, находящаяся в состоянии войны. Для них это экзистенциальная угроза. Они борются за выживание. Поэтому я не могу с точностью сказать вам прямо в эту минуту, имеют ли место подобные факты. Но я могу сказать, что мы попросили украинцев не использовать оборудование, поставляемое США, для прямых атак на Россию. Почему? Потому что это не война между Соединенными Штатами и Россией. Это не война между НАТО и Россией. Это война между Украиной и Россией. А мы поддерживаем, снабжаем, помогаем, обучаем, консультируем и оказываем помощь Украине. Но это не прямой конфликт между Соединенными Штатами и Россией».

При этом, несмотря на явное неудовольствие Вашингтона тем, что американская техника засветилась в трансграничной операции добровольческих подразделений в Белгородской области, США не намерены сокращать или, тем более, прекращать военную помощь Украине. Министр обороны США Ллойд Остин довольно недвусмысленно дал понять: Вашингтон дал зеленый свет на передачу Киеву самолетов F-16.

Правда, генерал Милли при этом отметил, что американские самолеты не являются «волшебными», а для победы в войне Украине и ее союзникам предстоит еще долгая работа:

«Что касается F-16, то на войне нет волшебного оружия. Иногда на некоторые вещи навешивают ярлыки, мол, вот это будет волшебным оружием. Волшебного оружия не существует. F-16 таковым не является, как и все остальное. И если мы посмотрим, какую проблему нужно было решить в начале этой войны, то это была оборонительная борьба против механизированных бронетанковых войск, российских войск, которые шли через границу. Что для этого было нужно? Нужны были броня и оружие. И в большом количестве. Также нужно было исключить господство российской авиации, которая могла бы помочь наземным маневрам России. И это именно то, что было предоставлено. Так что речь не идет о том, согласимся мы на что-то сейчас или потом, под давлением или без него. Это совсем не то, что здесь делается. Мы занимаемся жестким военным анализом, который рассматривает затраты, выгоду и риск, а также то, что необходимо на поле боя сейчас и в ближайшем будущем».

На Западе призывают не ждать от украинского контрнаступления каких-то заоблачных результатов. Российская оборона на оккупированных территориях оценивается американскими и европейскими военными экспертами как серьезный вызов ВСУ. И говорить о скорой победе Украины как минимум преждевременно. Но при этом Ллойд Остин также подчеркнул: российский нарратив об усталости США и Европы и неизбежном поражении Украины так же далек от реальности, как и обещания Москвы за три дня взять Киев:

«Иногда, когда мы ведем такие разговоры, звучит так, будто Украина проигрывает на поле боя. Это не так. Послушайте, Украина нанесла значительные потери российским войскам. Они уничтожили невероятное количество техники, и это еще до того, как мы предоставили им те возможности, которые они получают сейчас. Так что очередной пакет помощи, надеюсь, поставит украинцев в еще более выгодное положение, поможет изменить динамику на поле боя, так что посмотрим. Это наша цель – убедиться, что мы сделали все возможное, чтобы дать им все для достижения успеха. Хочу подчеркнуть, мы не воюем с Россией, это борьба Украины. Наша цель – убедиться, что мы делаем все возможное для того, чтобы Украине сопутствовал успех».

С масштабным наступлением ВСУ не спешат, хотя в Киеве и подтвердили, что операция по освобождению оккупированных территорий уже началась. На этом фоне участившиеся атаки с использованием беспилотников на территории России и диверсионные рейды выглядят как часть общего плана – дезориентировать российское военное командование и не дать ему стянуть резервы к направлению главного удара.

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