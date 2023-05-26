Празднование Дня независимости Грузии прошло на фоне скандалов и обвинений, которыми обменялись власть и оппозиция. Президент Грузии подвергла острой критике политику правящей команды, чем навлекла на себя обвинения со стороны власти. Неспокойно было и за пределами площади Свободы, где оппозиция устроила массовое шествие с флагами Евросоюза.

В день 105-летия провозглашения первой независимой Демократической Республики праздник прошел в 15 муниципалитетах, не считая Тбилиси. На столичной площади Свободы в Тбилиси граждан поздравили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. После этого в 10 регионах страны одновременно приняли военную присягу новобранцы ВС Грузии.

Но впервые в новейшей истории Грузии с главной трибуны праздника прозвучали обвинения в адрес действующей власти. Президент страны Саломе Зурабишвили, поприветствовав новобранцев, вкратце напомнила присутствующим о трагизме и важности событий вековой давности. Подчеркнув, что «грузины не привыкли жить в тени какой-либо страны», Саломе Зурабишвили заявила, что, несмотря «на давление Российской империи, тотальную русификацию и отмену автокефалии церкви «единоверным братом», тем не менее грузины смогли сохранить свои язык и веру». Далее Саломе Зурабишвили особо выделила приезд в Грузию членов семьи санкционированного западом министра иностранных дел России Сергея Лаврова: «Трудно поверить, что члены высшего политического круга страны-оккупанта прибыли в страну без предупреждения и гарантий безопасности».

«Нельзя игнорировать Закон об оккупации и введенные партнерами санкции, потому что, с одной стороны, это может привести к протестам внутри страны, а с другой – к разногласиям с нашими ближайшими и стратегическими партнерами».

Президент сделала выговор правящей команде и за то, что она не ввела «никаких мер и справедливых регуляций» для граждан России, массово въехавших в страну.

Саломе Зурабишвили также раскритиковала власть за антизападные заявления и подчеркнула, что «наша внешняя политика тоже стала неясной, когда Европейский выбор страны прописан в Конституции. Ежедневные заявления и действия отдаляют нас от Европы и ведут к изоляции».

«Мы враждуем с партнерами и ругаем дружественные нам страны. Страны, которые помогали нам на протяжении 30 лет, помогали нам в строительстве и становлении государства. Зато мы защищаем и заботимся о тех, кто оккупирует нашу территорию по сей день. Как это получается: ты обвиняешь Европу и Америку в попытке открытия второго фронта, «лишении идентичности», разврате и при этом отправляешь своих детей жить в Европу и Америку? А в Грузии разрушаешь европейское будущее новых поколений».

После этого Саломе Зурабишвили коснулась вопроса восстановления прямого авиасообщения с Россией, отметив нескрываемую радость членов правящей команды:

«Непонятно и оскорбительно, когда мы сегодня считаем, сколько миллионов нам принесет эффект от восстановления полетов. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?! Как можно верить, что политика России может зависеть от чьего-то хорошего или плохого поведения, от чего-либо, кроме ее собственного интереса? Того, кто рассчитывает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, история ничему не учит».

В этот момент с правительственной трибуны раздались оскорбительные выкрики – «Предатель!» Однако сами официальные представители власти в своих выступлениях президентские замечания проигнорировали, волю эмоциям перед телекамерами дали министры и депутаты «Грузинской мечты». Депутату Ираклию Кадагишвили речь президента показалась неуместной:

«Считаю, что сегодня День независимости и свободы – это всегда праздник 26 мая, поэтому, конечно, мы все собрались здесь праздновать в таком духе. Я не буду комментировать выступление президента. Слово «предатель» не звучало, может быть, кто-то выкрикнул такое слово, но я такого не говорил. Я протестовал, потому что ее речь не подходила для независимости Грузии, не соответствовала сегодняшнему дню».

Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили полагает, что президент ставит под вопрос единство страны:

«Очень грустно и стыдно было слышать из уст президента заявления в такой день. В День независимости, в наш национальный праздник мы должны быть едины, и послания, которые не призывали к единству, а служили разделению общества, конечно же, неприемлемы. Без единства мы не добьемся настоящей независимости, признания нашей страны».

У оппозиции была своя повестка дня. Группа гражданских активистов, оппозиционных политиков и рядовых граждан организовала марш протеста от памятника Руставели к парламенту под европейскими флагами и с лозунгом «Грузия выбирает Европу». Участники марша заявили СМИ, что полиция не пустила их на площадь Свободы, где проходила официальная часть мероприятия. По данным СМИ, полиция задержала одного участника марша протеста.

«Сегодняшнее шествие исходит из воли большинства, более 80% наших граждан, не желающих больше никогда отдавать родину Российской империи. Мы не торгуем родиной, чтобы вернуться в модернизированный Советский Союз. Мы не позволим правительству одним махом свести на нет борьбу, труд, кровь наших предков и повернуться спиной к будущему, стоящему у наших дверей. Это историческая возможность, которую наша страна потеряла 100 лет назад, и снова упустить эту возможность будет предательством нашей страны», – заявил лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Завершилось шествие в парламенте. Вдоль его фасада депутаты партии «Лело» развернули гигантские флаги Грузии и Евросоюза.

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