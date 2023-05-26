Новости недели вращались вокруг антиправительственного митинга, намеченного на 30 мая. Организацией митинга занимается ряд оппозиционных организаций, которые намерены вынести на всенародное обсуждение вопрос об отставке правительства.

За несколько недель до митинга его организаторы обратились в парламент с предложением обсудить на сессии вопрос о выражении вотума недоверия правительству. На пресс-конференции 22 мая представитель оппозиции Лаша Шамба, который вел переговоры со спикером, сообщил, что парламент не намерен обсуждать данный вопрос, из чего следует, что никакой альтернативы митингу не осталось.

«Парламент полностью дистанцировался от этого вопроса», – сообщил журналистам Лаша Шамба. Лидер АНД Адгур Ардзинба подчеркнул, что все попытки общественности выйти на диалог с властью не дали результата. «Прокуратура игнорирует даже явный факт завышения цен при ремонте высоковольтной линии. Обращаемся в суд – суд отказывает в рассмотрении жалобы. Обращаемся в парламент и говорим: воспользуйтесь, господа, своими полномочиями. И этого тоже не происходит. То есть все способы использованы, и они не принесли никакого результата. И поэтому все, что остается, – это воспользоваться своим правом и выйти на мирную акцию протеста, чтобы показать, что мы недовольны антинародной повесткой власти, которая не нужна гражданину Абхазии, она устраивает олигархов и небольшой круг чиновников-предпринимателей в одном лице», – сказал он.

Всю неделю представители Союза оппозиционных сил проводили брифинги и пресс-конференции, давали интервью СМИ, разъясняя свою позицию, причины проведения митинга. Власть, а с ними государственные СМИ делали вид, что ничего не происходит, и специализировались на позитивной информации – концерты, спортивные соревнования, выставки, награждения и прогноз погоды. Однако к концу недели ситуация стала меняться. Первыми обратилась к гражданам страны Общественная палата, которая на 98% состоит из сторонников действующей власти. Надо сказать, что призыв к диалогу, почему-то адресованный оппозиции, прозвучал достаточно странно. Напомню, что на протяжении трех лет именно оппозиция призывала власть к диалогу, а Общественная палата не один раз пыталась выступить медиатором данного процесса. И кому как не членам Общественной палаты не знать, что власть отказывается от любого диалога. Еще более нелогично прозвучало обращение, сделанное от имени парламента. Народные избранники призвали граждан соблюдать Конституцию и законы, оппозицию и власть – обеспечить соблюдение Конституции, законов, прав и свобод граждан. От такого компромиссного обращения повеяло полной бессмысленностью. Соцсети отреагировали на обращение парламента призывом к депутатам не сливаться с исполнительной властью, а встать на сторону народа, который их избрал. «Мы, народ, призываем вас прийти на площадь 30 мая и поддержать свой народ, частью которого вы являетесь».

И вот к концу рабочей недели оппозиция вышла на финишную прямую и сообщила о месте и времени проведения митинга. 30 мая в 14.00 на Театральной площади, расположенной на сухумской набережной, в квартале от комплекса правительственных зданий. Это традиционное место сбора оппозиции. Лидеры оппозиции выразили возмущение давлением, которое власть оказывает на людей, обязывая работников бюджетной сферы – учителей, врачей, сотрудников администраций городов и районов, МЧС и так далее – прийти 30 мая «защищать правительство». «Бюджетникам угрожают увольнением», – сообщил лидер АНД Адгур Ардзинба. Он призвал граждан страны не поддаваться на незаконные требования своего начальства и пообещал всем защиту конституционных прав. Поддерживая правительство, вы должны понимать, что тем самым вы поддерживаете повышение цен на электричество, распродажу национальных ресурсов, отметил общественный деятель Адгур Лагвилава.

Депутат парламента шестого созыва Натали Смыр утверждает: есть информация о том, что власть готова применить в отношении митингующих водометы, слезоточивый газ и другие спецсредства. «Я хочу сказать нашей власти, что ни камеры, ни водометы, ни пули не остановят абхазский народ. За всю новейшую историю ни одна власть не продавала будущее нашей страны. Они продают будущее наше и наших детей», – сказала она и добавила, что готова разделить скамью подсудимых с президентом и премьером. Она напомнила призывы Аслана Бжания к вооруженному противостоянию в 2014 году. К слову сказать, экспертному фонду «Аамта», который представляет Натали Смыр, администрация столицы отказала в праве на проведение митинга. Это стало известно 26 мая в пятницу вечером. Такой же отказ получило общественное движение «Единство». Разрешение на проведение митинга получили партии ФНЕА и «Апсны», общественная организация «Аруаа», движение АНД, Союз ветеранов и молодежи.

Между тем 25 мая стало известно, что не все оппозиционные организации готовы ограничиться требованием об отставке правительства. Общественный союз ветеранов и молодежи «Аиааира» требует отставки президента. Свой ультиматум они огласили во время встречи с Советом старейшин. «Если президент не может, не понимает и не хочет понять народ, не может соблюдать законы страны и Конституцию, то он должен уйти в отставку добровольно», – говорит лидер организации Герой войны Вианор Ашба. Старейшины пообещали передать ультиматум «Аиааира» президенту. Президент по обыкновению не отреагировал, промолчала и пропрезидентская партия «Амцахара». Более того, бывший председатель этой партии Гарри Саманба публично обратился к своим однопартийцам с призывом поддержать требование об отставке руководства страны.

В то время когда внутренняя ситуация в стране осложняется, министр экономики Кристина Озган в интервью российскому ИА «Спутник» попыталась смягчить позицию власти. Она заявила, что подготовленный правительством проект изменений в закон об энергетике не предусматривает смену собственника и энергетика остается в собственности государства. Общественность выволокла в публичное пространство этот самый проект и уличила министра экономики, мягко говоря, в лукавстве. В проекте поправок к закону, которые лоббирует правительство, говорится о продаже распределительных сетей и объектов энергосистемы.

К другим новостям. 23 мая в центре Сухума из огнестрельного оружия убит 20-летний гражданин Турции Айдын Ахмет, четыре человека ранены, среди пострадавших несовершеннолетний. Ведется следствие. Известно, что стрелявший – гражданин Азербайджана.

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Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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