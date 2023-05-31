Президент Грузии Саломе Зурабишвили с трибуны Европарламента обратилась к «Грузинской мечте» с требованием не давить на нее. Говорила об отношениях с Россией и о риторике грузинских властей. Коснулась она и вопроса помилования медиаменеджера Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили, чего ожидают от нее в Грузии и в Европе. Обеспокоенность судьбой экс-президента Грузии ей выразили перед тем, как предоставить слово.

Перед тем как предоставить слово президенту Саломе Зурабишвили, глава Европарламента Роберта Метсола деликатно, но без обиняков перечислила те вопросы, которые волнуют европейских партнеров, таким образом дав понять, что присутствующие хотели бы услышать с трибуны. Саломе Зурабишвили – второй президент Грузии, которому такая возможность была предоставлена спустя 13 лет после первого – Михаила Саакашвили. Но Роберте Метсоле пришлось в другом аспекте упомянуть его имя:

«Нам нужно работать больше и ближе друг с другом для предоставления Грузии статуса кандидата и убедиться в том, что грузинский народ не упустит историческую возможность. Для этого нам нужно увидеть существенные шаги и ряд важных этапов в обеспечении демократии, верховенства закона, уважения прав человека, свободы СМИ и защиты журналистов, защиты фундаментальных прав и персонального достоинства для заключенных. Здесь позвольте повторить, что этот парламент выражает обеспокоенность по поводу ситуации с Михаилом Саакашвили».

Там же глава Европарламента еще раз пообещала полную поддержку Грузии и предоставила слово президенту Саломе Зурабишвили. Та же в первую очередь сочла нужным отметить солидарность грузинского народа с украинским:

«Украина не только защищает свою территорию, но проливает кровь за нас всех, за Европу, за ее безопасность и свободу, за Грузию – за ее безопасность и европейское будущее».

Она выразила надежду, что в ближайшем будущем представители этих двух стран будут сидеть в этом зале, и здесь европарламентарии снова аплодировали Зурабишвили.

Зурабишвили рассказывала о европейских устремлениях Грузии, о вкладе каждого правительства в этот процесс, о том, что даже те 12 рекомендаций, которые были предоставлены Тбилиси для получения статуса, не чужды Грузии, учитывая ее богатую историю и европейское наследие. Коснулась Зурабишвили и первого пункта рекомендаций – деполяризации, с сожалением отметив, что ее усилия пока не дают результатов, в то время как «поляризация на руку только врагу».

Она напомнила, что трижды воспользовалась правом помилования ради выхода из политического кризиса, и это дорогого стоило. Так она приблизилась к вопросу помилования Михаила Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамия, к чему ее не раз призывали, в том числе, и европарламентарии. Саломе Зурабишвили напомнила всем, что право на помилование должны уважать как в маленькой, так и большой стране. Президент должен быть свободным от давления как извне, так и внутри. И здесь она обратилась к правительству:

«И я также хочу обратиться к некоторым правительственным кругам: не надо мне угрожать, потому что я буду делать то, что считаю необходимым».

Президент Грузии попыталась сбалансировать риторику правительства «Грузинской мечты» по поводу выгоды с РФ. Сказала о том, что в свое время после августовской войны 2008 года Запад не ввел санкции против России, а теперь в случае Украины ждет этого от Грузии. Напомнив, что ЕС остается крупнейшим донором и экономическим партнером, Саломе Зурабишвили сказала:

«Поэтому, когда я слышу, что мы должны благодарить Россию за развитие нашей экономики, я думаю, что это аморально и просто неверно. ЕС предоставляет стабильность. Никто не должен забывать: когда российские танки вошли в Грузию, наши партнеры предотвратили худший сценарий... возможно, тогда реакция была недостаточной для того, чтобы это России обошлось дороже, как это понятно сегодня, но без Европы сам Тбилиси был бы оккупирован».

Нельзя позволить России помешать грузинскому и украинскому суверенитету, грозить европейскому будущему страны, – Саломе Зурабишвили свое слово завершила не только от имени грузин, но и от имени жителей Южной Осетии и Абхазии, повторив протестные слоганы, которые накануне были слышны в Сухуми в адрес Москвы:

«Когда я выступаю за европейское будущее Грузии, я выступаю также за жителей Абхазии и Цхинвальского региона. Потому что это будущее и для них, единственное, которое обеспечит их свободу, их защиту и их идентичность. И я на стороне тех, кто вчера протестовал в Сухуми, в Абхазии под лозунгами "Абхазия не продается", "Мы не уступим россиянам"».

Значимость посылов Саломе Зурабишвили, прозвучавших в Европарламенте, в разы выросла на фоне вчерашних антизападных заявлений премьер-министра Ираклия Гарибашвили. 30 мая на Братиславском форуме безопасности он звучал в унисон Кремлю, назвав причиной вторжения России в Украину желание Киева войти в состав НАТО. При этом ни разу не осудил Москву за агрессивную военную политику против соседних государств.

Заявление Гарибашвили грузинские и западные наблюдатели сочли свидетельством того, что нынешнее правительство, которое он возглавляет, следует российской пропаганде. Именно поэтому оппоненты власти, общественники, европарламентарии ждали четких противоположных Гарибашвили заявлений от Саломе Зурабишвили. Заявлений, которые смогли бы, как отмечали многие наблюдатели, показать «пропасть» между европейским стремлением большинства населения Грузии и правящей «Грузинской мечтой». При этом, позитивно оценивая принципиальную и критическую позицию президента в вопросе поддержки Украины и возобновления прямых авиасообщений с РФ, многие напоминали ей сегодня, что пора от слов перейти к делу и помиловать заключенных – ярого критика «Грузинской мечты» медиаменеджера Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили. Беспартийный депутат Тамар Кордзая напоминает, что одно из 12 заданий, необходимых для получения страной статуса кандидат на вхождение в ЕС, касается свободы слова и СМИ:

«Одно дело, что скажет президент, а другое – когда нам европейцы говорят сделать хотя бы что-то (позитивное) в сфере свободы СМИ. То, что в руках президента, – выдержать натиск «Грузинской мечты» и в вопросе помилования Ники Гварамия принять конкретное решение».

Многие связали заявление политсовета «Грузинской мечты» от 29 мая именно с попыткой заставить президента замолчать и помешать ей помиловать Нику Гварамия. В этом заявлении высказывания Саломе Зурабишвили за последние два года расцениваются как «крайне необъективные и политически предвзятые». Из-за чего, считают в правящей силе, президент потеряла легитимность в глазах избирателя «Грузинской мечты». И чтобы «сохранить хотя бы минимальную легитимность Саломе Зурабишвили», правящая сила решила не вступать в полемику с ней, но защищать институт президента.

«Защита» президентского института со стороны «Грузинской мечты» пока выражалась в игнорировании президента Саломе Зурабишвили, унизительных заявлениях в ее адрес, нарушении протокола на мероприятиях и искусственной задержке правительством разрешения на зарубежные визиты президента. По этой причине, как сказала Саломе Зурабишвили, она отменила свое изначальное выступление в Европарламенте, которое должно было состояться 18 апреля, но в администрации правительства назвали это «неправильной информацией».

Воспользоваться предложением обратиться к Европарламенту Зурабишвили смогла 31 мая. Правда, пришлось поволноваться. Администрация президента 17 мая сообщила, что «правительство сразу после указа Путина, в тот же день, 15 мая, выдало согласие на возобновление авиарейсов», но на поданную еще 27 апреля заявку президента на визит в Брюссель к тому времени согласия еще не дала. Но все обошлось.

В течение целого дня представители «Грузинской мечты» подчеркивали, что не вступают в полемику с президентом, оставляя надежду, что «ее заявления будут сделаны в интересах страны». «А если президент раскритикует страну и навредит процессу евроинтеграции, это будет печально», – заранее заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и, отвечая на вопрос журналистов – «какие шаги в таком случае предпримет правящая сила», – даже пошутил:

«А какие шаги мы должны сделать? Послушаем и погрустим».

Но пока грустят только те, кто беспокоится о возможной потере Грузией шанса на сближение с Евросоюзом из-за риторики и действий «Грузинской мечты». Это отметила сегодня президент Европарламента Роберта Метсола, предоставляя слово президенту Зурабишвили.

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